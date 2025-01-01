อ่านเพิ่มเติม
1700+ กองทุน
ลงทุนใน ETF ด้วยค่าคอมมิชชั่น 0%

ซื้อ ETF ที่คุณสนใจด้วยค่าคอมมิชชั่น 0% *สำหรับยอดเงินหมุนเวียนรายเดือนไม่เกิน 100,000 ยูโร ธุรกรรมที่เกินกว่านี้จะมีการคิดค่าคอมมิชชั่น 0.2% (ขั้นต่ำ 10 ยูโร) และอาจมีค่าการแปลงสกุลเงิน 0.5%

ไม่มีค่าคอมมิชชั่น

ซื้อ ETF จากตลาดโลกโดยไม่ต้องจ่ายเงินมากเกินไป

ลงทุนเริ่มต้นเพียง 10 ยูโร

เปลี่ยนเงินจำนวนเล็กน้อยให้เป็นสินทรัพย์ที่มีประโยชน์ต่อคุณ

เปิดบัญชีฟรี

เปิดบัญชีภายใน 15 นาที ไม่ต้องผ่านขั้นตอนที่ยุ่งยาก

กองทุน ETF มีให้เลือกหลากหลาย

ลงทุนใน ETF กว่า 1700 กองทุน

กองทุนรวมดัชนี (ETF)

มาเป็นนักลงทุน ETF กับ XTB

เลือกการลงทุนที่ยืดหยุ่น

ซื้อขาย ETF ได้อย่างง่ายดายและตรวจสอบมูลค่าการลงทุนได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ เช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้น

กระจายพอร์ตการลงทุน

เข้าถึงกลยุทธ์การลงทุนตามกลุ่มสินทรัพย์ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เลือกลงทุนในอุตสาหกรรม ภาคส่วน หรือภูมิภาคทั้งหมด

รับเงินปันผล

ขยายแหล่งรายได้ของคุณด้วยเงินปันผลที่จ่ายโดย ETF ที่คุณลงทุน

การลงทุน

เลือกใช้โซลูชันที่สะดวก

เปิดบัญชี

เลือกวิธีการฝากเงินที่หลากหลาย รวมถึงช่องทางการฝากที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมและรวดเร็ว

เลือกกองทุนที่คุณสนใจด้วยเครื่องมือค้นหาที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม ตรวจสอบข้อมูลสำคัญของบริษัทเหล่านั้นในแท็บ "ข้อมูล"

เลือกซื้อตามจำนวน ETF ที่ต้องการ หรือตามจำนวนเงินลงทุน

ซื้อขายกองทุนจากประเทศใดก็ได้ ไม่ว่าเงินในบัญชีเป็นสกุลเงินอะไรก็ตาม

ผลิตภัณฑ์

ลงทุนใน ETF กว่า 1700 รายการ

เข้าถึงการลงทุนแบบพาสซีฟ

ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อการลงทุนใน ETF โดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายระยะยาวได้อย่างสะดวกสบาย

ความน่าเชื่อถือ

🏆 โบรกเกอร์แห่งปี จากงาน Invest Cuffs 2024

1.7 ล้าน+

ลูกค้า XTB Group

5 ล้าน+

การดาวน์โหลดแอป

20+

ประสบการณ์ในตลาด

FSC

ควบคุมโดยหน่วยงาน

ข่าว

ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับตลาด

ความรู้

คลังความรู้ที่ครอบคลุม

การสนับสนุนอย่างมืออาชีพ

ใช่ เราพูดภาษาไทย

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือคำถาม คุณสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางที่สะดวกต่อคุณ

โทร

อีเมล

FAQ

คุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

เราได้รวบรวมหัวข้อที่สำคัญที่สุดที่ลูกค้าสงสัยมากที่สุด หากคุณยังไม่พบคำตอบ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก