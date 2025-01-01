อ่านเพิ่มเติม
XTB

XTB — ที่ที่เงินทำงาน

พันธกิจของเราคือการนำเสนอโซลูชันที่ช่วยให้ลูกค้ามีทางเลือกการลงทุนที่หลากหลาย เราเชื่อว่าโอกาสทั้งหมดเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้ผ่านแอปที่ทันสมัยและใช้งานง่ายเพียงแอปเดียว

ความน่าเชื่อถือ

🏆 โบรกเกอร์แห่งปี จากงาน Invest Cuffs 2024

1.7 ล้าน+

ลูกค้า XTB Group

20+

ปีแห่งประสบการณ์

12

ตลาด

1000+

พนักงาน

ฐานธุรกิจที่มั่นคง

ค่านิยมองค์กร

เทคโนโลยี

XTB ได้อัปเกรดระบบเทคโนโลยีของตนต่อเนื่อง นั้นเป็นกุญแจสำคัญในการมอบบริการคุณภาพสูงให้กับลูกค้า เรามั่นใจที่จะเป็นผู้นำในเทรนด์โลกเสมอไม่ว่าจะเป็นโซลูชันด้านการลงทุนหรือการออม

ความเชื่อมั่น

กว่า 2 ทศวรรษที่ดำเนินการในตลาดการเงิน เราได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนกว่า 1.7 ล้านคนทั่วโลก ในปี 2016 XTB ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์วอร์ซอ

การสนับสนุน

ทีมบริการลูกค้าของเราให้การสนับสนุนใน 18 ภาษา และพร้อมให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทางอีเมล แชท หรือโทรศัพท์ เราขยายคลังสื่อและวิดีโอเพื่อการศึกษาที่กว้างขวางอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

กลยุทธ์ระดับโลกพร้อมตอบสนองความต้องการตลาดภูมิภาค

สำนักงานทั่วโลก

เรามีสำนักงานอยู่กว่า 12 ประเทศใน 3 ทวีป

การกำกับดูแลโดยหน่วยงานระดับโลก

XTB International Limited ได้รับการควบคุมโดย FSC Belize และการดำเนินงานทั่วโลกของเราได้รับการดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศต่างๆ เช่น KNF, FCA, CySEC และ DFSA

สนับสนุนการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ

เราทุ่มเทเพื่อส่งเสริมแนวปฏิบัติของกลยุทธ์การลงทุนที่ใส่ใจและมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ในทุกประเทศที่เราให้บริการ

ผลิตภัณฑ์

ที่ XTB เงินทำงานได้หลายวิธี

การซื้อขาย

มอบโอกาสให้ลูกค้าสามารถซื้อขาย CFD บนสกุลเงิน ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น และ ETF ได้หลายพันรายการ

การลงทุน

ให้บริการซื้อขายหุ้นและ ETF ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก รวมทั้งในเยอรมนี สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร

การออม

นอกจากนี้ เรายังเสนอทางเลือกที่ชาญฉลาดในการลงทุนเงินออมด้วยแผนการลงทุนอย่าง Investment Plans

Ambassador

แบรนด์แอมบาสเดอร์ XTB

ธุรกิจชั้นนำ เติบโตสู่อนาคตที่ยั่งยืน

XTB เข้าใจดีว่าความยั่งยืนเป็นหัวใจหลักของธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นเราจึงให้ความสําคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และดำเนินการธรรมาภิบาลที่โปร่งใสอยู่เสมอ ทำความเข้าใจวิสัยทัศน์และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม ESG ของ XTB

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก