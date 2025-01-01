อ่านเพิ่มเติม
การลงทุนแบบเชิงรับ

แผนการลงทุน - ลงทุนอย่างฉลาด

โทรศัพท์รุ่นใหม่ อพาร์ทเมนต์สวยหรู หรืออาจจะเป็นการเกษียณก่อนวัย ไม่ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไร Investment Plan สามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างง่ายดายในระยะเวลาอันสั้น

วางแผน
ดาวน์โหลดแอป
โซลูชั่นที่เป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายจะช่วยให้คุณสร้างแผนของคุณได้อย่างสะดวก และลงทุนตามจำนวนที่ต้องการ โดยเริ่มต้นที่ 10 ดอลลาร์

เริ่มลงทุน  ดาวน์โหลดแอป 
การชำระเงินอัตโนมัติ

สามารถเปิด หรือปิด และปรับแผนการลงทุนตามที่ต้องการได้ตลอดเวลา ถอนและฝากเงินด้วยวิธีที่หลากหลายเพื่อควบคุมกระแสเงินสดของคุณ (เงินเข้าบัญชีภายในวัน) ไม่ต้องกังวลกับความยุ่งยากในการชำระเงินและการใช้จ่าย - ให้เราจัดการแทนคุณ

ถอนและฝาก 
การลงทุนที่ไม่มีค่าคอมมิชชั่น

การลงทุนทั้งหมดในแผนจะไม่เสียค่าคอมมิชชัน *สำหรับมูลค่าซื้อขายต่อเดือนไม่ถึง 100,000 ยูโร ธุรกรรมที่เกินขีดจำกัดนี้จะถูกหักค่าคอมมิชชั่น 0.2% (ขั้นต่ำ 10 ยูโร) หากคุณลงทุนใน ETF ต่างประเทศ อาจมีค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน 0.5%

เพิ่มเติม 
เป้าหมาย

ดำเนินการตามแผนการลงทุน

ไม่ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรและใช้เวลาเท่าไร เรามีวิธีการที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทีละขั้นตอน

จับตาการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในปีหน้าแล้วหรือยัง? เริ่มลงทุนแม้ด้วยเงินทุนเล็กน้อยเพื่อให้คุณสามารถซื้อได้ทันทีที่ของออก

เริ่มทันที ดาวน์โหลดแอป

คุณกำลังวางแผนวันหยุดพักผ่อนครั้งต่อไป ? หรือคุณอาจกำลังใฝ่ฝันที่จะท่องเที่ยวรอบโลก? เริ่มสร้างแผนสำหรับการเดินทางที่คุณต้องการวันนี้!

เริ่มทันที ดาวน์โหลดแอป

สร้างพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายและมีความเสี่ยงต่ำ ลงทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้คุณมีความสุขกับวัยเกษียณอย่างสงบสุข

เริ่มทันที ดาวน์โหลดแอป

อะไรคือจุดประสงค์ในแผนของคุณ คุณต้องการลงทุนเท่าใดและนานแค่ไหน

เริ่มทันที ดาวน์โหลดแอป
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน

กว่า 1700 กองทุน ETF

กว่า 350 กองทุน ETF

ETF คือกองทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมเครื่องมือการลงทุนที่หลากหลาย เช่น หุ้น พันธบัตร หรือสินค้าโภคภัณฑ์ ดังนั้นการซื้อกองทุนแม้แต่กองทุนเดียวจะช่วยให้คุณสามารถลงทุนในอุตสาหกรรม ดัชนี หรือภูมิภาคที่เลือกได้ ทำให้ ETF เป็นเครื่องมือสำหรับการลงทุนที่มั่นคงและในระยะยาว

อ่านเพิ่มเติม  ดาวน์โหลดแอป 
ความยืดหยุ่นสูง

เช่นเดียวกับหุ้น ETF ช่วยให้คุณสามารถซื้อขายและตรวจสอบมูลค่าการลงทุนได้อย่างง่ายดายทุกครั้งที่คุณต้องการในช่วงตลาดเปิด

เริ่มทันที  ดาวน์โหลดแอป 
ต้นทุนต่ำ

ETF มีราคาถูกกว่ากองทุนดั้งเดิมอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ ซึ่งมักจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ มากมาย (สำหรับการจัดการ ผลกำไร การเริ่มต้น) ซึ่งอาจมีมูลค่าสูงถึงหลายเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการลงทุน ในกรณีของ ETF ค่าธรรมเนียมเดียวคือค่าสำหรับการจัดการและไม่เกิน 0.5%

สร้างแผนแรกของคุณ  ดาวน์โหลดแอป 
เตรียมพร้อม

วางแผนอย่างรวดเร็ว

เริ่มขั้นตอนแรก

สร้างพอร์ตโฟลิโอของคุณด้วย 1700 ETF ซึ่งแต่ละกองทุนจะมีองค์ประกอบ อัตราผลตอบแทน หรือการจัดอันดับที่แตกต่างกัน

คุณไม่จำเป็นต้องคำนวณอะไรเลย เพียงกำหนดเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่ควรลงทุนใน ETF แต่ละรายการ

เริ่มต้นการลงทุนในเพียง 10 ดอลลาร์ ด้วยวิธีการฝากเงินที่หลากหลาย บางวิธีฟรีและรวดเร็วทันใจ ตั้งค่าการชำระเงินสำหรับการใช้จ่ายประจำได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติอัจฉริยะ

เหตุผลควรเลือกแผนการลงทุน XTB

ค้นพบคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้แผนการลงทุนเป็นวิธีการที่ดีสำหรับการลงทุนเชิงรับ

ความเรียบง่าย

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของแผนการลงทุนช่วยให้คุณสร้างและจัดการพอร์ตโฟลิโอที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

ความหลากหลาย

ETF มากกว่า 1700 รายการจะช่วยให้คุณเข้าถึงภาคส่วนและอุตสาหกรรมที่หลากหลายของประเทศต่างๆ

การเข้าถึงง่าย

สามารถเริ่มสร้างแผนการลงทุนได้ตั้งแต่เพียง 15 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าค่าเงินในบัญชี"

ความโปร่งใส

เข้าถึงรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับกองทุน ETF ที่คุณต้องการ เช่น อันดับ องค์ประกอบพอร์ตโฟลิโอ หรือผลการดำเนินงานในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ความยืดหยุ่น

สามารถเปิด หรือปิด และปรับแผนการลงทุนตามที่ต้องการได้ตลอดเวลา ถอนและฝากเงินด้วยวิธีที่หลากหลายเพื่อควบคุมกระแสเงินสดของคุณ

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ซื้อขายกองทุน ETF ด้วยค่าคอมมิชชั่น 0% *สำหรับมูลค่าการซื้อขายต่อเดือนไม่เกิน 100,000 ยูโร ธุรกรรมที่เกินขีดจำกัดนี้จะถูกเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่น 0.2% (ขั้นต่ำ 10 ยูโร) และ 0.5% อาจถูกเก็บสำหรับการแปลงสกุลเงิน

FAQ

คุณมีคำถามเพิ่มเติม?

เราได้รวบรวมหัวข้อที่สำคัญที่สุดที่คุณอาจสงสัย หากยังไม่พบคำตอบที่ต้องการ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อสอบถามเพิ่มเติม

ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า 

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก