ความแตกต่าง

ค่าธรรมเนียม

การเปิดบัญชีและการบำรุงรักษาบัญชี

ฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับลูกค้าที่ใช้งานอยู่ โดยไม่คำนึงถึงยอดเงินในบัญชี

ฟรี

ฝากเงิน

ฟรี

เงินฝากขั้นต่ำ

1 USD

ถอนเงิน

มากกว่า 50 USD

ฟรี

เงื่อนไขการลงทุน

ซื้อขายหุ้น และ ETF ฟรีค่าคอมฯ

สำหรับมูลค่าการซื้อขายรายเดือนไม่เกิน 100,000 EUR (เกินขีดจำกัดดังกล่าวจะคิดค่าคอมฯ 0.2% ขั้นต่ำ 10 EUR)

มูลค่าการลงทุนขั้นต่ำในหุ้น

10 USD

ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน

0.5%

แพลตฟอร์มการลงทุน

โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต

ฝาก/ถอน

ฝากเงิน

USD
ฟรี
อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากธนาคาร
ฝากเงินอย่างรวดเร็ว
การฝาก-ถอนเงินจะต้องดำเนินการจากบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของลูกค้าเท่านั้น
USD
ฟรี
อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากธนาคาร
ฝากเงินอย่างรวดเร็ว
การโอนเงินจะต้องดำเนินการจากบัญชีธนาคารในชื่อลูกค้า
USD
ฟรี
USD Neteller
1%
อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากธนาคาร
ฝากเงินอย่างรวดเร็ว
สามารถเลือกช่องทางการชำระเงินออนไลน์ได้ตามใจ
ความปลอดภัย

ไว้วางใจในการลงทุนกับเรา

เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานกำกับดูแลและมาตรการของเราสอดคล้องกับกฎระเบียบของ FSC เบลีซ เราเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือ โดยเราได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนมากกว่า 1.7 ล้าน รายทั่วโลก

แยกบัญชีจัดเก็บเงินทุน

เงินของลูกค้าจะถูกเก็บไว้ในบัญชีธนาคารแยกต่างหากจากเงินทุนของบริษัท

FSC

ควบคุมโดยหน่วยงานกำกับ - FSC เบลีซ

ตราสารทางการเงิน

ค้นพบโอกาสซื้อขายตราสารกว่า 10800 รายการ

รายการตราสารทั้งหมด 

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก