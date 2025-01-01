อ่านเพิ่มเติม
4.7/5 บน App Store
4.5/5 บน Google Play

ทางเลือกสำหรับการลงทุนที่ครอบคลุม

ค้นพบแพลตฟอร์มที่ทันสมัยและใช้งานง่ายซึ่งมีเครื่องมือมากมายที่จะช่วยให้คุณเผชิญกับความท้าทายที่รออยู่ในตลาดการเงิน

ลองตอนนี้

ง่ายต่อการใช้

ลงทุนสะดวกยิ่งขึ้นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย

เข้าถึงทุกตลาด
ในแอปเดียว

ได้รับประโยชน์สูงสุดจากตลาดโลกด้วยการเข้าถึงตราสารมากกว่า 10800 รายการ รวมถึงหุ้น ETF และ CFD

ข่าวตลาดรายวัน

ติดตามข่าวสารล่าสุดด้วยการแจ้งเตือนแบบพุช

ฐานความรู้
ที่กว้างขวาง

เข้าใจตลาดได้ดีขึ้นด้วยหลักสูตรออนไลน์เหมาะสำหรับทุกระดับประสบการณ์

พร้อมใช้งานบนหลายอุปกรณ์

ลงทุนตามสไตล์ของคุณด้วยแพลตฟอร์มที่พร้อมใช้งานทั้ง
บนเดสก์ท็อป มือถือ ดาวน์โหลดง่ายบน iOS และ Android

แผนการลงทุน

ค้นพบวิธีที่ชาญฉลาดกว่าในการลงทุน ETF แบบพาสซีฟ ส่วนต่อประสานที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสร้างแผนการลงทุนของคุณเองได้อย่างง่ายดาย และการชำระเงินอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถเติมเงินได้เป็นประจำ

แอป

สัมผัสประสบการณ์
การลงทุนบนมือถือ

App Store 4.7
Google Play 4.5
เปิดบัญชี
ดาวน์โหลดแอป
การจัดการตำแหน่ง

ควบคุมการลงทุนของคุณ

กำหนดระดับที่ยอมรับได้ของการสูญเสียที่เป็นไปได้และปิดตำแหน่งโดยอัตโนมัติเมื่อมีการกระตุ้นราคาที่กำหนด

เปิดบัญชี ดาวน์โหลดแอป

ทำกำไรและปิดการลงทุนอัตโนมัติในราคาที่กำหนดโดยไม่จำเป็นต้องติดตามตลาดอย่างต่อเนื่อง

เปิดบัญชี ดาวน์โหลดแอป

เปิดตำแหน่งโดยอัตโนมัติเมื่อตราสารถึงราคาที่คุณตั้งไว้ โดยไม่ต้องดูกราฟอย่างต่อเนื่อง


หมายเหตุ: การดำเนินการตามคำสั่งเกิดขึ้นในตลาดเปิด ขึ้นอยู่กับสภาพคล่อง การจับคู่คำสั่ง และไม่รับประกันในราคาที่กำหนด

เปิดบัญชี ดาวน์โหลดแอป

ติดตามรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ด้วยเครื่องคำนวณพร้อมฟังก์ชันแปลงสกุลเงินโดยอัตโนมัติ

เปิดบัญชี ดาวน์โหลดแอป

จับตาภาพรวมสถานการณ์ตลาด และเรียนรู้ว่าลูกค้า XTB ใช้เครื่องมือทางการเงินอย่างไร

เปิดบัญชี ดาวน์โหลดแอป
ความสะดวก

เลือกประสบการณ์ที่ดี

เปิดบัญชีฟรี

เปิดบัญชีสำเร็จเพียงภายใน 15 นาที อย่างง่ายทันใจ

ฝากและถอนง่าย

จัดการเงินทุนของคุณตามที่คุณต้องการบนแพลตฟอร์มโดยตรงด้วยวิธีการฟรีและรวดเร็ว

แพลตฟอร์มภาษาไทย

ใช้อินเทอร์เฟซและเครื่องมือการเทรดภาษาไทย พร้อมการสนับสนุนลูกค้าจากเจ้าหน้าที่คนไทย

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก