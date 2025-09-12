อ่านเพิ่มเติม
ลูกค้ากว่า 1,700,000 ราย
ดูแลลูกค้า 24/5

ที่ที่เงินทำงาน

ดาวน์โหลดแอพ
ผลิตภัณฑ์

ลงทุนในแบบของคุณ

หุ้น

หุ้นจากยุโรปและสหรัฐอเมริกากว่า 6600 ตัว

ข้อมูลเพิ่มเติม 
ETFs

กว่า 1700 กองทุน ETF จากยุโรปและสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลเพิ่มเติม 
CFD ฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี

ผลิตภัณฑ์แบบมีเลเวอเรจมากกว่า 2500 รายการ

ข้อมูลเพิ่มเติม 
โซลูชั่น

เรียนรู้ความเป็นไปได้ใหม่ล่าสุด

แผนการลงทุน

ค้นพบวิธีที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นในการลงทุนเชิงรับโดยอิงจาก ETF

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมน้อย การลงทุนมากขึ้น

ดูตารางค่าธรรมเนียมทั้งหมดของเรา 
ค่าคอมมิชชั่น 0%*

เพลิดเพลินกับไม่มีค่าคอมมิชชันสำหรับหุ้นและ ETF สูงถึง EUR 100,000 ของมูลค่าการซื้อขายต่อเดือน เกินกว่าจำนวนนี้ ค่าคอมมิชชันเพียง 0.2% (ขั้นต่ำ EUR 10) โปรดจำไว้ว่าอาจมีค่าใช้จ่ายในการแปลงสกุลเงิน 0.5%

ฝากและถอนฟรี

จัดการกองทุนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยใช้วิธีการชำระเงินที่เลือก

เปิดบัญชีฟรี

ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 15 นาที โดยไม่มีพิธีการที่ไม่จำเป็น

ความน่าเชื่อถือ

🏆 โบรกเกอร์แห่งปี จากงาน Invest Cuffs 2024

เริ่มการซื้อขาย ดาวน์โหลดแอป
1.7 ล้าน+

ลูกค้า XTB Group

5 ล้าน+

การดาวน์โหลดแอป

20+

ประสบการณ์ในตลาด

FSC

ควบคุมโดยหน่วยงาน

แอป

พบทุกสิ่งที่ต้องการ ในเพียงแอปเดียว

รับประโยชน์สูงสุดจากตลาดโลกด้วยการเข้าถึงตราสารมากกว่า 10800 รายการ

เริ่มการซื้อขาย 

ตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบรู้ด้วยการแจ้งเตือนข่าวตลาดล่าสุด คอร์สสอนเทรด และเครื่องมือการวิเคราะห์ตลาด

เปิดบัญชี 

ซื้อขายสะดวกยิ่งขึ้นด้วยแอปซื้อขายที่ใช้งานง่าย

ดาวน์โหลดแอป 
ตราสารทางการเงิน

ค้นพบโอกาสซื้อขายตราสารกว่า 10800 รายการ

สร้างบัญชี
ดาวน์โหลดแอป
รายการตราสารทั้งหมด 
ข้อมูลความรู้

ทำความเข้าใจตลาดด้วยวิธีของคุณ

คอร์สเรียนเทรด

เข้าสู่การเรียนรู้ผ่านเนื้อหาสำหรับทุกระดับขั้นสูงในคลังวิดีโอ ซึ่งพร้อมดูผ่านแอป

สร้างบัญชี  ดาวน์โหลดแอป 
ข่าวตลาด

ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับภาพรวมรายวันของตลาดโดยข้อมูลเชิงลึกจากทีมวิเคราะห์ XTB

หาข้อมูลเพิ่มเติม 
บัญชีทดลองฟรี

ทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายของคุณและสัมผัสกับตลาดโดยไม่ต้องเสี่ยงกับเงินทุน

หาข้อมูลเพิ่มเติม 
การสนับสนุนอย่างมืออาชีพ

ฝ่ายบริการลูกค้าเป็นคนไทย

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือคำถาม คุณสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางที่สะดวกต่อคุณ

โทร

อีเมล

แชท
FAQ

คุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

เราได้รวบรวมหัวข้อที่สำคัญที่สุดที่ลูกค้าสงสัยมากที่สุด หากคุณยังไม่พบคำตอบ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

ติดต่อฝ่ายบริการ 
ข้อมูล

อัพเดทล่าสุด

ข้อมูลเกี่ยวกับโรลโอเวอร์ วันหยุด ตารางการจ่ายเงินปันผล ประกาศการระงับการซื้อขายชั่วคราว...

ข่าวอื่นๆ 

ปรับปรุงระบบในวันที่ 12/09/2025 (13/09/2025 ตามเวลาไทย)

อ่านเพิ่มเติม 

โรลโอเวอร์ วันหยุดและการจ่ายเงินปันผลในสัปดาห์หน้า (15.09.2025 - 19 .09.2025)

อ่านเพิ่มเติม 

โรลโอเวอร์สำหรับ USDIDX, VIX

อ่านเพิ่มเติม 

โรลโอเวอร์สำหรับ USDIDX, VIX

อ่านเพิ่มเติม 

โรลโอเวอร์สำหรับ JP225, VSTOXX

อ่านเพิ่มเติม 

โรลโอเวอร์สำหรับ JP225, VSTOXX

อ่านเพิ่มเติม 

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก