22:23 · 28 มกราคม 2026

น้ำมันจะกลับไปที่ 100 ดอลลาร์? ทรัมป์ขู่ “อิหร่าน” ⚡️

การเมืองโลกกดดันตลาดการเงินตั้งแต่ต้นปี 2026 โดนัลด์ ทรัมป์ กลายเป็นตัวละครหลักในวิกฤตนี้ แม้แรงกดดันเริ่มต้นไม่ได้มาจากเขาโดยตรง แต่จากการปราบปรามการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในอิหร่านในรอบหลายทศวรรษ...

