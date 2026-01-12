อ่านเพิ่มเติม
ราคาคาเคา ร่วงแรง 13% หลังการทำเฮดจ์ของผู้ส่งออกชดเชยแรงซื้อจากดัชนี

ตลาดคาเคาร่วงแรงสุดในรอบปี: วันศุกร์ที่ผ่านมา ตลาดคาเคาในนิวยอร์กเผชิญแรงขายหนักที่สุดตั้งแต่กรกฎาคม 2024 ฟิวเจอร์ร่วงสูงสุด 13% แตะระดับต่ำสุดตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน ลบกำไรทั้งหมดที่ทำได้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ ในวันจันทร์เปิดตลาด...

