08:48 · 21 มกราคม 2026

โกโก้หลุดต่ำสุดในรอบ 2 ปี 🍫📉 ยุโรปบอก “ไม่” ต่อช็อกโกแลตหรือ? ❓

ราคากาแฟโกโก้ทรุดหนักบนตลาดลอนดอน ร่วงประมาณ 9% 🍫📉 หลุดต่ำกว่า 5,000 ดอลลาร์/ตัน ต่ำสุดในรอบ 2 ปี แรงขายถล่มหนักเกิดจาก ความต้องการที่อ่อนตัวลง และ การเก็บเกี่ยวในแอฟริกาตะวันออกที่ดีขึ้นอย่างมาก...

