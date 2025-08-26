Bernstein เตือนความเสี่ยงหุ้น Intel

สรุปข่าวสั้น:
Bernstein แนะนำให้ หลีกเลี่ยงหุ้น Intel (INTC.US) แม้ว่าจะยังคงให้เรตติ้ง Market Perform และราคาเป้าหมาย $21 เนื่องจากการออกหุ้นใหม่ 520 ล้านหุ้น ซึ่งขายให้รัฐบาลสหรัฐฯ เป็นหลัก ทำให้หุ้นถูกเจือจางประมาณ 11%
วิเคราะห์เพิ่มเติม:
-
รัฐบาลสหรัฐฯ กำลังกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด ซึ่งช่วยสร้างเสถียรภาพระยะสั้น แต่จำกัดความยืดหยุ่นทางกลยุทธ์ของ Intel
-
Intel เผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างสำคัญ เช่น ล่าช้าทางเทคโนโลยี และ เสียส่วนแบ่งตลาดให้คู่แข่ง เช่น TSMC, AMD, Nvidia
-
มีความเป็นไปได้ที่ Intel จะจำกัดการพัฒนาชิปเพียงถึง 18A processor ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในอนาคต
-
การเข้ามาของรัฐบาลช่วยได้ระยะสั้น แต่ไม่แก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง และอาจสร้างความไม่แน่นอนเพิ่มเติมกับลูกค้าและพันธมิตร
สรุปแนวทางสำหรับนักลงทุน:
-
มุมมองการลงทุนระยะยาวยังไม่แน่นอน
-
Bernstein แนะนำให้ ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการซื้อหุ้น จนกว่า Intel จะพิสูจน์ได้ว่ามีกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการฟื้นตำแหน่งผู้นำในอุตสาหกรรมชิป
หุ้น Intel วันนี้ยังปรับขึ้น 1.2% แม้ข่าวเตือนความเสี่ยงจาก Bernstein
