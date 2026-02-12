อ่านเพิ่มเติม
20:38 · 12 กุมภาพันธ์ 2026

📊 British American Tobacco เผชิญปัญหาภาพลักษณ์หลังประกาศผลประกอบการ 💡

-
-
Open account Download free app
📊 British American Tobacco (BATS.UK) รายงานผลประกอบการปี 2025 • รายได้รวม: £25.61 พันล้าน เทียบกับคาดการณ์ £25.63 พันล้าน – ต่างกันเพียงเล็กน้อย...

เข้าสู่ระบบ หรือเปิดบัญชีฟรี เพื่ออ่านต่อ

บทวิเคราะห์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญการเงินชั้นนำ

เปิดบัญชี  เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก