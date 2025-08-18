อ่านเพิ่มเติม

📉 DAX: DE40 อ่อนตัวเล็กน้อย ก่อนการพบกันของทรัมป์–ปูติน

09:31 18 สิงหาคม 2025

ดัชนียุโรปส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น แต่ ฟิวเจอร์ส DAX (DE40) ที่เคยบวกเกือบ 0.4% ได้อ่อนตัวจากจุดสูงสุดระยะสั้นและกลับมาติดลบ
นอกเหนือจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ เหตุการณ์สำคัญของวันนี้คือ การพบกันระหว่างโดนัลด์ ทรัมป์ และวลาดิเมียร์ ปูติน (19:00 GMT)

หุ้นกลุ่มกลาโหมยุโรปเผชิญแรงกดดัน ก่อนการประชุม เนื่องจากนักลงทุนขายหุ้นจากความคาดหวังต่อการหยุดยิงและการเจรจารอบใหม่ โดยครั้งนี้มี สหรัฐ, รัสเซีย, ยูเครน และชาตายุโรป เข้าร่วม

  • Rheinmetall (RHM.DE) ร่วงเกือบ 3% → อ่อนแอที่สุดในดัชนี DAX

  • Thyssenkrupp (TKA.DE) ขยายการร่วงต่อจากเมื่อวาน ลงเพิ่ม 6%

  • หุ้นกลาโหมยุโรป: Rolls-Royce (-2.5%), BAE Systems (-1.5%), Kongsberg Gruppen (-3%), Thales และ Dassault Aviation อ่อนตัวต่อ

  • หุ้นเด่นตลาดเยอรมนี: Douglas AG, Lanxess และ Koenig & Bauer

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ตลาดรอคอยวันนี้

  • ยอดค้าปลีก (Retail Sales): 12:30 GMT

  • ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production): 13:15 GMT

  • ความเชื่อมั่นผู้บริโภค ม.มิชิแกน: 14:00 GMT

หุ้น Rheinmetall (กรอบเวลา D1)
หุ้นของ Rheinmetall ผู้จัดหาหลักด้านระบบป้องกันประเทศให้กับกองทัพเยอรมัน (ปืนใหญ่, กระสุนขนาด 155 มม., และยานเกราะทางทหาร) กำลังปรับตัวลดลงในวันนี้ และเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ พฤศจิกายน 2024 ที่ราคาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 100 วัน (EMA100, เส้นสีดำ)

ราคาหุ้นยังคงเคลื่อนไหวใน กรอบขาลง (downward channel) และหากมีสัญญาณเชิงบวกจากการประชุม ทรัมป์–ปูติน อาจยิ่งกระตุ้นแรงขายเพิ่มขึ้นได้
การร่วงต่ำกว่า 1,500 ยูโร อาจเปิดทางให้ทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน (EMA200) ที่บริเวณ 1,350 ยูโรต่อหุ้น

Source: xStation5

หุ้น:
