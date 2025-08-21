DE40: ดัชนียุโรปหยุดชะงัก, โนโว นอร์ดิสก์ระงับการขยายการจ้างงาน

-
ดัชนียุโรปยังคงระมัดระวัง
DAX เยอรมนี อ่อนตัวเล็กน้อย
Novo Nordisk ประกาศระงับการขยายการจ้างงาน
CTS Eventim ร่วงหลังรายงานผลประกอบการ
กระแสตอบรับทำให้ความคาดหวังในตลาดขยับไปทางนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น ส่งผลให้นักลงทุนบางส่วนเลือกทำกำไร ขณะที่อีกส่วนหันไปป้องกันความเสี่ยง แนวโน้มนี้ยิ่งตอกย้ำภาวะ consolidation ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นสัปดาห์
ฟิวเจอร์สสะท้อนบรรยากาศผสมผสาน:
ฝรั่งเศส (FRA40 -0.6%) และสวิตเซอร์แลนด์ (SUI20 -0.6%) ร่วงแรงที่สุด
ดัชนีเนเธอร์แลนด์ (NED25 -0.4%) และสเปน (SPA35 -0.3%) อ่อนตัวตามมา
DE40 เยอรมนี ลดลง 0.3%
มีเพียง ITA40 อิตาลี ที่บวกได้ (+0.2%)
นักลงทุนยุโรปยังคงจับตาอย่างใกล้ชิดก่อนการประชุมที่ Jackson Hole หลังจากรายงานการประชุม (minutes) ของเฟดเมื่อวานนี้มีน้ำเสียง hawkish ชี้ให้เห็นว่าเฟดให้ความสำคัญกับการต่อสู้กับเงินเฟ้อ ซึ่งอาจบ่งบอกถึงความล่าช้าในการปรับลดดอกเบี้ย ถึงแม้รายงานดังกล่าวจะอ้างอิงจากการประชุมก่อนข้อมูลตลาดแรงงานที่ออกมาอ่อนแอมากก็ตาม
วิเคราะห์ DE40 (กราฟ 1 ชั่วโมง)
ฟิวเจอร์สดัชนี DAX (DE40) ยังคงเคลื่อนไหวแบบ consolidation โดยมีแนวโน้มขาลงจากจุดสูงย่อย (local highs) บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง
แนวรับสำคัญ: 24,255 – 24,280 จุด หากการเทรดหยุดอยู่ในโซนนี้ (ดังที่เห็นในครึ่งแรกของเซสชัน) คาดว่าจะมีแรงรีบาวด์ระยะสั้นขึ้นไปได้ถึงราว 24,335 จุด ซึ่งตรงกับระดับ Fibonacci Retracement 23.6% และขอบบนของกรอบ consolidation
แนวต้านแรก: บริเวณ 24,400 จุด ซึ่งเป็นจุดจิตวิทยาและตรงกับเส้นเทรนด์ไลน์ขาลงจากจุดสูงวันที่ 15 ส.ค.
แนวต้านหลักถัดไป: โซน Fibonacci Retracement 50% และจุดสูงช่วงต้นสัปดาห์ หากทะลุโซนนี้ได้ จะเป็นสัญญาณบวกให้ฝั่งกระทิงกลับมาคุมตลาดและดันราคาขึ้นสู่จุดสูงใหม่ของสัปดาห์
สรุปข่าวบริษัท (Company News)
Novo Nordisk (NOVOB.DK)
ประกาศ ระงับการขยายการจ้างงาน ในแผนกที่ไม่จำเป็น เพื่อลดต้นทุนและปกป้องอัตรากำไรขั้นต้น (Operating Margin)
บริษัทมี Margin เฉลี่ย 44% ในช่วง 16 ไตรมาสที่ผ่านมา แต่กำลังเผชิญแรงกดดันจากการแข่งขันของ Eli Lilly และยาสามัญราคาถูกในตลาดสหรัฐฯ
นักลงทุนตอบรับเชิงบวก หุ้น บวกกว่า 1.3% วันนี้
Voltabox (VBX.DE)
ลงนามซื้อกิจการ GMS Electronic Vertriebs (ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการแพทย์ อุตสาหกรรม และโทรคมนาคม กว่า 25 ปี)
ดีลชำระ 75% เป็นเงินสด ที่เหลือเป็นหุ้นบริษัท
ปรับเพิ่มประมาณการรายได้ทั้งปีขึ้นเป็น 23–26 ล้านยูโร (จากเดิม 15–20 ล้านยูโร)
หุ้น พุ่ง 12% แตะระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2019
-
CTS Eventim (EVD.DE)
หุ้นร่วง เกือบ 19% หลังรายงานผลครึ่งปีแรก 2025
รายได้เพิ่มขึ้น 7.6% YoY แตะ 1.29 พันล้านยูโร (สูงสุดเป็นประวัติการณ์)
EBITDA ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 200.5 ล้านยูโร (-0.8% YoY) ถูกกดดันจากต้นทุนในธุรกิจ Live Entertainment และค่าใช้จ่ายการควบรวมกิจการ (See Tickets และ France Billet)
บริษัทยังไม่ให้แนวโน้มทั้งปี แต่ผลครึ่งปีแรกยังไม่สนับสนุนคาดการณ์เดิมที่คาดว่าจะมีรายได้และ EBITDA เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
