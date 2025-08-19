DE40: เคลื่อนไหวตามกระแสการเจรจาหยุดยิงและการเยือนทางการเมือง

ตลาดการเงินยุโรปวันนี้เต็มไปด้วยความกังวล
สัญญา DE40 ร่วงกว่า 0.4%, ขณะที่ EU50 ลดลงมากกว่า 0.8%
FRA40 และ ITA40 ก็อ่อนตัวเช่นกัน โดยปรับลดเกือบ 0.9% และ 0.8% ตามลำดับ
สาเหตุหลักมาจาก การคาดการณ์การประชุมหลายรอบเกี่ยวกับการหยุดยิงในยูเครน นักลงทุนจึงตอบสนองด้วยการขายสินทรัพย์เสี่ยง
ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาควันนี้ไม่มีเหตุการณ์สำคัญ ทำให้ความสนใจทั้งหมดของตลาดจับจ้องไปที่ การเยือนทำเนียบขาวของผู้นำการเมืองระดับสูงจากยุโรป
ดัชนี DE40 ของเยอรมนีลดลง 0.4% ในการซื้อขายวันนี้ และเคลื่อนไหวใกล้ระดับแนวรับที่กำหนดโดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 25 วันและ 50 วัน (เส้นสีเขียวและสีม่วงบนกราฟ)
ขณะนี้ทั้งสองเส้นยังคงเป็น แนวรับสำคัญ ที่อาจช่วยรักษาแนวโน้มขาขึ้นไว้ได้ แต่ควรจำไว้ว่าช่วงวันถัดไปอาจเป็น ช่วงเวลาชี้ชะตาตลาดยุโรป
ข่าวบริษัท:
Rheinmetall (RHM.DE) บวกกว่า 3% วันนี้
ปัจจัยหนุนมาจาก การเจรจาสันติภาพในยูเครน ที่ยังดำเนินต่อไป
นอกจากนี้ ราคาหุ้นยังได้แรงเสริมจาก การหารือระหว่างทรัมป์และสหภาพยุโรปเรื่องการป้องกันประเทศ ซึ่งอาจนำไปสู่ คำสั่งซื้อใหม่เพิ่มขึ้นสำหรับบริษัทด้านกลาโหม
RENK Group (R3NK.DE) ปรับตัวขึ้นเกือบ 2.5% หลังยืนยันว่าออเดอร์ยังแข็งแกร่งและอัตรากำไรจากการดำเนินงานทรงตัวได้ แม้อยู่ในสภาพแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยากลำบาก
บริษัทยังได้รับแรงหนุนจาก บรรยากาศการลงทุน ที่จับตาการหารือระหว่างประเทศยุโรปกับรัฐบาลสหรัฐฯ เกี่ยวกับ สันติภาพในยูเครนและประเด็นความมั่นคงของทวีปยุโรป
ในฐานะผู้จัดหาซัพพลายเออร์โซลูชันเฉพาะทางสำหรับ อุตสาหกรรมกลาโหม RENK อาจได้ประโยชน์จาก ความต้องการที่เพิ่มขึ้น หากความขัดแย้งยืดเยื้อและมีการขยายความร่วมมือด้านกลาโหมข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก
Novo Nordisk (NOVOB.DK) พุ่งขึ้นกว่า 5% หลังจากได้รับการอนุมัติจาก FDA ให้ใช้ยา Wegovy ในการรักษาโรค MASH (non-alcoholic steatohepatitis)
การตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็น โอกาสใหม่สำคัญ สำหรับบริษัท เนื่องจากช่วย ขยายพอร์ตผลิตภัณฑ์ ไปสู่กลุ่มยารักษาผู้ป่วยโรคตับ ซึ่งเพิ่มศักยภาพการเติบโตในอนาคต
Vestas (VWS.DK) พุ่งขึ้นมากกว่า 15% วันนี้ ได้แรงหนุนจาก การเปลี่ยนแปลงกฎหมายเชิงบวกในสหรัฐฯ
นอกจากนี้ บรรยากาศเชิงบวกใน ภาคพลังงานหมุนเวียน และ ความคาดหวังต่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในสหภาพยุโรป ยังช่วยหนุนราคาหุ้นของผู้ผลิตกังหันลมรายใหญ่นี้ให้ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง
