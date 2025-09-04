DE40 ทรงตัวใกล้เส้นค่าเฉลี่ย EMA 100 วัน; Watches of Switzerland มั่นใจผลกระทบภาษีต่อธุรกิจนาฬิกา💡

ดัชนีหุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในการซื้อขายวันอังคาร ขณะที่เมื่อวานนี้หุ้นวอลล์สตรีทร่วงลง หลังจากข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมบ่งชี้ถึงการชะลอตัวของการเติบโตและการจ้างงานที่อ่อนแอ ท่ามกลางแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังสูง อีกทั้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปียังปรับขึ้น อย่างไรก็ตาม ช่วงท้ายตลาด นักลงทุนในสหรัฐฯ เริ่มเข้าซื้อเมื่อเห็นราคาที่ลดลง
สัญญา DE40 วันนี้ขยับขึ้นมากกว่า 0.2% ขณะที่ EU50 เพิ่มขึ้น 0.19% นักลงทุนตอบสนองต่อผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน และกำลังรอตัวเลขดัชนีภาคบริการ ISM ของสหรัฐที่จะประกาศในวันพรุ่งนี้ ปฏิทินเศรษฐกิจครึ่งหลังของวันนี้จะให้ความสำคัญกับรายงาน JOLTS และคำสั่งซื้อสินค้าคงทน
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
Source: xStation
Current volatility observed on the broader European market. Source: xStation
ดัชนี DE40 ของเยอรมนี ปรับตัวขึ้น 0.2% ในการซื้อขายวันนี้ และกำลังทดสอบโซนแนวรับบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 100 วัน (เส้นสีม่วงบนกราฟ) อีกครั้ง ตราบใดที่ DE40 ยังคงเคลื่อนไหวเหนือโซนดังกล่าว แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังถือว่ายังคงอยู่ อย่างไรก็ตาม การทะลุขึ้นเหนือเส้น EMA 100 วันอย่างยั่งยืน—which เคยเป็นตัวบั่นทอนแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางมาก่อน—อาจมีความสำคัญต่อการฟื้นตัวรอบนี้ ขณะเดียวกัน RSI 14 วันอยู่ในระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีนี้ ซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับฐานรอบนี้อาจถือว่ามีขนาดใหญ่เมื่อเทียบเชิงประวัติศาสตร์
ที่มา: xStation
ข่าวบริษัท
Watches of Switzerland (WOSG.UK) ประกาศว่าผลประกอบการครึ่งปีแรกของปีงบประมาณจะเป็นไปตามคาดการณ์ จากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในสหรัฐฯ และตลาดนาฬิกา-เครื่องประดับหรูในสหราชอาณาจักรที่ทรงตัว บริษัทไม่คาดว่าการขึ้นภาษีนำเข้านาฬิกาสวิสของสหรัฐฯ จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน เนื่องจากพันธมิตรแบรนด์ได้สำรองสต็อกไว้เพียงพอ และยอดส่งออกนาฬิกาจากสวิตเซอร์แลนด์ในเดือนกรกฎาคมพุ่งขึ้น 45% YoY หุ้นบริษัทพุ่งกว่า 11% ในช่วงเปิดตลาด หลังการประกาศดังกล่าว และปัจจุบันยังคงบวกกว่า 8% ผู้บริหารยืนยันว่าผลประกอบการและการเติบโตในสองตลาดหลัก—สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร—เป็นไปตามประมาณการที่ประกาศไว้เมื่อกรกฎาคม 2025
Jefferies ปรับคำแนะนำหุ้น Prosus NV (PRX.NL) จาก “ถือ” เป็น “ซื้อ” โดยชี้ถึงความน่าเชื่อถือของกลยุทธ์บริษัท และความสำเร็จของฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะภายใต้ CEO คนใหม่ Fabricio Bloisi ราคาเป้าหมายใหม่อยู่ที่ 65.50 ยูโร มีอัพไซด์ประมาณ 28% จากราคาล่าสุดราว 52 ยูโร หุ้นวันนี้ขยับบวกเล็กน้อยกว่า 1%
Aegon (AGN.NL) ประกาศขายหุ้น 6% ใน ASR Nederland ลดสัดส่วนการถือครองลงเหลือประมาณ 24% มูลค่าดีลราว 720 ล้านยูโร การขายนี้รวม 12.5 ล้านหุ้น โดย ASR จะซื้อคืนราว 15% ของหุ้นที่ขาย คิดเป็นวงเงินสูงสุด 150 ล้านยูโร การเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ Aegon ที่จะถอนตัวจากตลาดดัตช์ มุ่งเน้นการดำเนินงานในสหรัฐฯ และย้ายการจดทะเบียนไปที่สหรัฐฯ ราคาหุ้น ASR ที่ปรับขึ้น 26% ตั้งแต่ต้นปีและดีมานด์ที่แข็งแกร่งจากนักลงทุน แสดงถึงความน่าสนใจของดีลและการผสานธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
กิจกรรมของนักวิเคราะห์
การปรับเพิ่มคำแนะนำ
-
Adidas: ปรับเป็น “ซื้อ” โดย Jefferies; ราคาเป้าหมาย 220 ยูโร
-
BP: ปรับเป็น “ถือ (neutral)” โดย Morgan Stanley; ราคาเป้าหมาย 400 เพนนี
-
Nokia: ปรับเป็น “outperform” โดย BNPP Exane; ราคาเป้าหมาย 4.30 ยูโร
-
Watches of Switzerland: ปรับเป็น “ซื้อ” โดย Deutsche Bank
การปรับลดคำแนะนำ
-
Continental: ลดเป็น “ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย (below average)” โดย Bernstein; ราคาเป้าหมาย 66 ยูโร
-
Equinor: ลดเป็น “ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย” โดย Morgan Stanley; ราคาเป้าหมาย 230 โครนนอร์เวย์
-
Puma: ลดเป็น “ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย” โดย JPMorgan; ราคาเป้าหมาย 16 ยูโร
-
Siemens: ลดเป็น “ถือ (neutral)” โดย Grupo Santander; ราคาเป้าหมาย 233.70 ยูโร
-
Volvo: ลดเป็น “ถือ” โดย Nordea