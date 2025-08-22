DE40: ขยับขึ้นแบบระวัง ก่อนงาน Jackson Hole

ตลาดหุ้นยุโรปปรับขึ้นเล็กน้อย แม้เศรษฐกิจเยอรมนีชะลอ
ตลาดหุ้นยุโรปเคลื่อนไหวในแดนบวกวันนี้ แม้ข้อมูลเศรษฐกิจจากเยอรมนีออกมาน่าผิดหวัง เศรษฐกิจเยอรมนีหดตัว 0.1% QoQ ในไตรมาส 2 ตรงข้ามกับการคาดการณ์ หลังจากที่เคยเติบโต 0.3% QoQ ในไตรมาสแรก ขณะที่ GDP YoY แทบไม่เปลี่ยนแปลง สะท้อนภาพเศรษฐกิจที่ยังเปราะบางของยูโรโซน
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
อย่างไรก็ตาม ดัชนีหุ้นสำคัญของยุโรปยังปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดย DAX เยอรมนี ขยับขึ้นราว 0.15%, Euro Stoxx 50 บวก 0.3%, CAC 40 ฝรั่งเศส เพิ่มขึ้น 0.22%, IBEX 35 สเปน นำตลาดด้วยการบวก 0.5%, และ FTSE MIB อิตาลี ขึ้น 0.45%
นักลงทุนยังคงจับตาสุนทรพจน์ของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ที่งาน Jackson Hole ซึ่งอาจให้สัญญาณทิศทางนโยบายการเงินเพิ่มเติม ท่ามกลางความไม่แน่นอนจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและตลาดแรงงานสหรัฐที่อ่อนแอลง
Source: xStation5
Volatility levels across European markets remain elevated. Source: xStation
ดัชนี DE40 เคลื่อนไหวในกรอบแคบ หุ้นกลุ่มกลาโหมโดดเด่น
ดัชนี DE40 ของเยอรมนียังคงแกว่งตัวในกรอบแคบราว 24,370 จุด โดยกราฟรายวันชี้ว่าราคายังเคลื่อนไหวเหนือเส้น EMA 25 วัน (เขียว) และ EMA 50 วัน (ม่วง) ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญ ขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (ส้ม) อยู่ต่ำลงไป ทำหน้าที่เป็นแนวรับระยะยาว
ความเคลื่อนไหวหุ้นรายตัว:
-
Rheinmetall (RHM.DE) +0.7% รับแรงหนุนจากคำสั่งซื้ออาวุธที่แข็งแกร่ง และงบประมาณกลาโหมยุโรปที่เพิ่มขึ้น
-
Südzucker (SZU.DE) -2% หลังปรับลดคาดการณ์ทั้งปี จากแรงกดดันราคาน้ำตาลต่ำ ต้นทุนวัตถุดิบสูง กดดันธุรกิจน้ำตาล ไบโอดีเซล และสินค้าพิเศษ
-
Hensoldt (HAG.DE) +3.3% หลังนักวิเคราะห์ปรับคำแนะนำขึ้น ผลประกอบการดีขึ้น และความต้องการเทคโนโลยีป้องกันประเทศสูงขึ้น
-
RENK Group (R3NK.DE) +1.5% หลังได้รับการปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือ ยืนยันแนวโน้มคำสั่งซื้อแข็งแกร่งและผลประกอบการเกินคาด
Corporate news from the German stock exchange. Source: Bloomberg Financial LP