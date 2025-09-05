อ่านเพิ่มเติม

DE40: ดัชนียุโรปปรับขึ้น แต่ Porsche ถูกถอดออกจาก DAX 📌

08:05 5 กันยายน 2025

ดัชนียุโรปฟื้นตัวขึ้นในวันพฤหัสบดีช่วงครึ่งแรกของวัน การปรับขึ้นครั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการค้าของทรัมป์ หลังจากคำตัดสินล่าสุดของศาล

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา รัฐบาลของโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลสูงสหรัฐเพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดี หวังรักษามาตรการภาษีที่กว้างขวางของตนไว้ ขณะที่เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ศาลชั้นต้นได้เพิกถอนข้อจำกัดทางการค้าส่วนใหญ่ที่บังคับใช้หลังวันที่ 2 เมษายน (วัน Liberation Day)

DAX (กรอบเวลา D1)
ดัชนีหุ้นเยอรมนีปรับตัวขึ้น +0.60% วันนี้ สู่ระดับ 23,770 จุด การฟื้นตัวครั้งนี้มีความสำคัญในเชิงเทคนิค เนื่องจากโซนแนวรับเหนือ 23,200 จุด (พื้นที่สีเหลืองบนกราฟ) ยังคงสามารถป้องกันไว้ได้

 

สรุปภาพรวมเศรษฐกิจ (Macro)

  • สวิตเซอร์แลนด์ (CPI เดือนสิงหาคม): −0.1% m/m, +0.2% y/y ราคาท่องเที่ยวและการเดินทางลดลง กดดันเงินเฟ้อโดยรวมให้อยู่ในระดับต่ำ

  • สวีเดน (CPI เบื้องต้น เดือนสิงหาคม): −0.4% m/m, +1.1% y/y, ขณะที่ CPIF เพิ่มขึ้นเป็น 3.3% y/y และ CPIF-XE ลดลงเหลือ 2.9% y/y สะท้อนเงินเฟ้อพื้นฐานชะลอ

  • ยูโรโซน (ยอดค้าปลีก กรกฎาคม): ลดลง −0.5% สัญญาณการบริโภคอ่อนแรง

  • ฮังการี (ยอดค้าปลีก กรกฎาคม): ขยายตัว +1.7% y/y ชะลอจาก +3.0% เดือนก่อนหน้า

ข่าวบริษัท (Company news)

  • Jet2 (JET2.US): หุ้นร่วงกว่า 14% หลังคาดการณ์กำไรปีนี้อ่อนแอ และปรับลดกำลังการผลิตเที่ยวบินฤดูหนาว กดดันหุ้นสายการบินอื่น

  • Volvo (VOLVB.SE): ลดลง 0.60% ยอดขายเดือนสิงหาคมหดตัว 9% y/y โดยยอดขายรถ BEV ลดลง 28%

  • Porsche (P911.DE): เพิ่มขึ้น 0.40% แม้ถูกถอดออกจากดัชนี DAX ไปยัง MDAX วันที่ 22 ก.ย. ราคาหุ้นได้รับแรงกดดันจากข้อจำกัดทางการค้าและความต้องการในจีนที่อ่อนแอ

  • CVC Capital (CVC.NL): หุ้นลดลง 5.30% หลังงบครึ่งปีตามคาด กำไร €396 ล้าน รายได้ค่าธรรมเนียมบริหารเพิ่ม แต่ค่าธรรมเนียมจากผลการดำเนินงานลดลง

หุ้น:
