Devon Energy - การวิเคราะห์ทางเทคนิค

15:24 3 กันยายน 2025

Devon Energy (DVN.US) – การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาหุ้นของ Devon Energy อยู่ในแนวโน้มขาลดมาตั้งแต่กลางเดือนเมษายน 2024 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณากราฟรายวัน (D1) จากมุมมองทางเทคนิค แนวโน้มมีโอกาสเปลี่ยนกลับเป็นขาขึ้นได้

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาสามารถทะลุแนวต้านสำคัญบริเวณ 34.5 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับบนของโครงสร้างเรขาคณิต 1:1 ขนาดใหญ่ ตามหลักการ Overbalance การทะลุผ่านแนวต้านดังกล่าวเป็นสัญญาณถึงการเปลี่ยนแนวโน้มหรือการรีบาวด์ขนาดใหญ่ หลังจากที่ราคาปรับตัวลงต่อเนื่องมาหลายเดือน

ก่อนหน้านี้ราคายังสามารถเบรกเส้นแนวโน้มที่ลากจากยอดล่าสุดลงมา ซึ่งยืนยันสัญญาณการเคลื่อนไหวขึ้น นอกจากนี้ ราคายังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเอ็กซ์โปเนนเชียล 100 ช่วงเวลา (EMA100) มาระยะหนึ่งแล้ว ยิ่งสนับสนุนมุมมองขาขึ้น

หากสถานการณ์ขาขึ้นเกิดขึ้นจริง เป้าหมายแรกคือการทดสอบแนวต้านที่ 38.75 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับยอดท้องถิ่นในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ปีนี้

ในทางกลับกัน หากราคากลับมาต่ำกว่า 34.5 ดอลลาร์ มีความเป็นไปได้ที่จะปรับตัวลงไปทดสอบบริเวณ 31.8 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดท้องถิ่นก่อนหน้า

 


DVN.US D1 interval. Source: xStation5

หุ้น:
🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

