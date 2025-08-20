ลาการ์ด (ECB): ข้อตกลงการค้ายังไม่สามารถลบความไม่แน่นอนได้

คริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวสุนทรพจน์ในงาน World Economic Forum โดยเน้นว่า เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญความท้าทายสำคัญ แต่แม้จะมีความตึงเครียดทางการค้าและความไม่แน่นอนสูง การเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงค่อนข้างมั่นคง ในไตรมาส 1 ปี 2025 การเติบโตแข็งแกร่งกว่าคาดการณ์ อันเป็นผลจาก “frontloading” หรือการเร่งนำเข้าสินค้าก่อนการบังคับใช้ภาษี ซึ่งช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจยูโรโซน ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนมีส่วนหนุนตลาดยุโรป สถานการณ์ตลาดแรงงานยังคงมั่นคง อัตราการว่างงานอยู่ที่ 6.2%
อย่างไรก็ตาม เธอชี้ว่าเศรษฐกิจยุโรปชะลอตัวลงในไตรมาส 2 เนื่องจากผลกระทบด้านลบของการเก็บภาษีต่อการส่งออก แม้ว่าข้อตกลงการค้าใหม่ระหว่างสหภาพยุโรปกับสหรัฐฯ จะช่วยลดความเสี่ยงในกรณีเลวร้ายที่สุดจากการขึ้นภาษี แต่ความไม่แน่นอนก็ยังคงอยู่ ซึ่งสะท้อนถึงความจำเป็นในการกระจายความเสี่ยงทางการค้าและกระชับความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนเศรษฐกิจอื่น
ลาการ์ดยังระบุด้วยว่า คาดว่าจะเกิดการชะลอตัวต่อเนื่องในไตรมาส 3 เมื่อผลบวกจากการเร่งนำเข้าเริ่มจางหาย พร้อมเน้นว่าการคาดการณ์เดือนกันยายนจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินผลกระทบของข้อตกลงการค้าสหภาพยุโรป–สหรัฐฯ ต่อเศรษฐกิจยูโรโซน และจะเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจนโยบายการเงินในอนาคต
ตลาดค่าเงิน: EURUSD อ่อนค่าลงเล็กน้อยวันนี้ ขณะที่เงินปอนด์อังกฤษปรับตัวได้ค่อนข้างดี แต่ดอลลาร์นิวซีแลนด์ยังเผชิญแรงขายอย่างหนัก ด้านล่างคือแผนภาพความผันผวนของคู่สกุลเงินต่าง ๆ ในปัจจุบัน