อ่านเพิ่มเติม
17:42 · 28 มกราคม 2026

Ethereum จะกลับขึ้นเหนือโซน $3,000 ↗️ หรือไม่?

ราคา Ethereum ขาดทิศทางที่ชัดเจนมาระยะหนึ่งแล้ว เมื่อดูที่กรอบเวลา D1 แนวรับสำคัญยังคงอยู่ที่ โซน $2,850 ซึ่งตลาดได้ทดสอบหลายครั้งแล้ว หากการดีดตัวเมื่อวานยังต่อเนื่อง ราคาอาจปรับขึ้นไปที่แนวต้าน...

เข้าสู่ระบบ หรือเปิดบัญชีฟรี เพื่ออ่านต่อ

บทวิเคราะห์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญการเงินชั้นนำ

เปิดบัญชี  เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก