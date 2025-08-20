อ่านเพิ่มเติม

EU50 ทะลุขึ้นแตะสูงสุดตั้งแต่มีนาคม ทดสอบแนวต้านสำคัญ

09:57 20 สิงหาคม 2025

EU50 ปรับตัวขึ้น สูงสุดตั้งแต่ปลายมีนาคม 2025 (+0.6%) หลังการประชุมสุดยอด US–Europe เมื่อวาน โดยมีเพียงหุ้นบางตัวในดัชนีที่ปรับลดเล็กน้อย ได้แก่ Prosus -0.4%, Wolters Kluwer -0.1%, Safran -0.25%, Deutsche Boerse -0.2%, Flutter Entertainment -0.1%, Airbus -0.2%

แนวโน้ม EU50 จะขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของ การเจรจาสงครามรัสเซีย–ยูเครน โดย Donald Trump สนับสนุนการพบปะทั้งแบบทวิภาคีและสามฝ่าย ระหว่างรัสเซีย ยูเครน และสหรัฐฯ แม้รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียจะยังไม่ยืนยันการประชุม แต่ AFP รายงานว่า Putin อาจเสนอให้มอสโกเป็นสถานที่จัดประชุมสามฝ่ายครั้งต่อไป

ข่าวนี้ยังไม่สร้างความตื่นตัวในตลาดฟิวเจอร์สยุโรป แต่หากมีความคืบหน้าเชิงบวกต่อการยุติสงคราม EU50 มีโอกาสทะลุไปยัง จุดสูงสุดตั้งแต่กุมภาพันธ์

EU50 ทะลุแนวต้านสำคัญ 5500 ชั่วคราว แต่ยังขาดแรงขับเคลื่อนไปต่อถึง จุดสูงสุดก่อนวัน Liberation

เมื่อเทียบกับ US500 หุ้นยุโรปเริ่มตามหลัง Wall Street แม้ต้นปีจะทำผลงานเหนือกว่า โดยความไม่แน่นอนด้าน การค้าและสงคราม ยังกดดันแรงซื้อให้ดัชนีขึ้นต่อได้ยาก

ที่มา: xStation5

หุ้น:
