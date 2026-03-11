อ่านเพิ่มเติม
08:43 · 11 มีนาคม 2026

FDA เล่นงาน Novo Nordisk 🚨 หุ้นร่วงต่ออีก 3% 📉

-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app
หุ้นของ Novo Nordisk (NVO.US) ปรับตัวลดลงมากกว่า 3% ในวันนี้ หลังจาก U.S. Food and Drug Administration (FDA) ส่งจดหมายเตือนบริษัทเกี่ยวกับการละเมิดขั้นตอนการรายงาน ผลข้างเคียงจากยา...

เข้าสู่ระบบ หรือเปิดบัญชีฟรี เพื่ออ่านต่อ

บทวิเคราะห์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญการเงินชั้นนำ

เปิดบัญชี  เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก