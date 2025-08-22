กระทรวงยุติธรรมจะตัดสินใจให้ FED Cook พ้นตำแหน่งหรือไม่?

กระทรวงยุติธรรมเรียกร้องให้ประธานเฟด Jerome Powell ไล่ Governor Lisa Cook
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เรียกร้องให้ ประธาน Federal Reserve Jerome Powell พิจารณา ปลด Governor Lisa Cook ออกจากตำแหน่ง เนื่องจากมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับ การทุจริตสินเชื่อที่อยู่อาศัย (mortgage fraud) ในอสังหาริมทรัพย์ที่เธอเป็นเจ้าของในรัฐ Michigan และ Georgia
การเรียกร้องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ หน่วยกำกับดูแลอสังหาริมทรัพย์ซึ่งแต่งตั้งโดย Trump ส่งเรื่องไปยังศาลอาญา ทำให้เกิดความสนใจต่อ Cook ใหม่อีกครั้ง หลังจากที่ ประธานาธิบดี Trump ออกมาประกาศเรียกร้องให้เธอลาออก
บางแหล่งระบุว่า เบื้องหลังความพยายามเหล่านี้คือ ความพยายามของ Trump ที่จะมีอิทธิพลต่อ Federal Reserve โดยเฉพาะในเรื่องการกดดันให้ Powell ลดอัตราดอกเบี้ยก่อนการเลือกตั้งปี 2025
หาก Cook ถูกปลด ตำแหน่งของเธอจะเปิดโอกาสให้ Trump แต่งตั้งผู้สนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงมากขึ้น ทำให้ โครงสร้างคณะกรรมการผู้ว่าการเฟด (Board of Governors) ใกล้เคียงกับความต้องการของ Trump น่าสนใจว่า การปลด Cook จะทำให้ เสียงข้างมากของผู้ว่าการเฟดในช่วงที่ Trump เป็นประธานาธิบดีถูกสถาปนามั่นคงยิ่งขึ้น
Source: Bloomberg Financial LP
ตามกฎหมาย สมาชิกคณะกรรมการเฟดสามารถถูกปลดได้เพียง “ด้วยเหตุผลอันสมควร” ซึ่งโดยทั่วไปต้องมี หลักฐานของความประพฤติผิดร้ายแรง
แม้ข้อกล่าวหาต่อ Cook จะเกี่ยวข้องกับ ความผิดปกติด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย อย่างเป็นทางการ แต่ดูเหมือนจะ เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความพยายามของ Trump ที่ต้องการกดดันเฟดเพื่อผ่อนคลายนโยบายการเงิน
ณ ขณะนี้ ตลาดเงินและปฏิกิริยาต่อข่าวนี้ ยังไม่แสดงให้เห็นว่าตลาดกังวลเกินควรเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว
The US dollar remains one of the best performing currencies in today's session. Source: xStation