ตลาดเด่นวันนี้ : FRA40

หุ้นฝรั่งเศสเผชิญแรงกดดันอย่างหนัก เนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เพิ่มขึ้น หลังจากนายกรัฐมนตรี ฟรองซัวส์ บาอายรู วางแผนที่จะขอจัดการโหวตไว้วางใจ ซึ่งอาจนำไปสู่การล่มสลายของรัฐบาลในเดือนหน้า
ดัชนี CAC 40 (FRA40) ร่วงลงแรงประมาณ 1.8% ในช่วงเช้าวันนี้ กดดันตลาดหุ้นทั่วยุโรป
หุ้นกลุ่มการเงินและธนาคารขนาดใหญ่ เช่น AXA, BNP Paribas และ Société Générale เป็นฝ่ายขาดทุนมากที่สุด ขณะที่นักลงทุนกลับมาประเมินความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพของรัฐบาลฝรั่งเศสอีกครั้ง ท่ามกลางความแตกแยกภายในฝ่ายค้าน
Current stock prices of major French companies. Source: Investing
สถานการณ์เกี่ยวกับการลงมติไว้วางใจรัฐบาลฝรั่งเศสกำลังสร้างความกังวลให้กับตลาดการเงินและเศรษฐกิจโดยรวม
รัฐบาลผสมสายกลางของนายกรัฐมนตรี บาอายรู อาจไม่รอดจากการลงมติ เนื่องจากถูกต่อต้านอย่างเปิดเผยจากทั้งฝ่ายขวาจัดและซ้ายจัด รวมถึงการสนับสนุนที่จำกัดจากพรรคสังคมนิยม หากรัฐบาลล้มลง ประธานาธิบดี มาครง อาจถูกบังคับให้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ หรือจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนด ซึ่งทั้งสองทางเลือกต่างสร้างความไม่มั่นคงเพิ่มขึ้น
วิกฤตครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่แผนการตัดงบประมาณมูลค่า €43.8 พันล้านยูโรของบาอายรู ที่ถูกคัดค้านอย่างเป็นเอกฉันท์จากรัฐสภา และเผชิญการต่อต้านอย่างหนักจากสังคม เนื่องจากมาตรการรัดเข็มขัด หากรัฐบาลล้มจริง อาจทำให้การปรับโครงสร้างการคลังล่าช้าอย่างรุนแรง ซับซ้อนต่อการจัดทำงบประมาณปี 2026 และยิ่งทำให้แนวโน้มหนี้สาธารณะของฝรั่งเศสแย่ลง ขณะที่เศรษฐกิจซึ่งถูกคาดการณ์ว่าจะเติบโตเพียง 0.8% ในปีนี้ ต้องเผชิญความเสี่ยงมากขึ้นจากความวุ่นวายทางการเมือง
ตลาดพันธบัตรสะท้อนถึงความตึงเครียดนี้แล้ว
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสอายุ 10 ปี พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน ส่วนส่วนต่าง (spread) ระหว่างพันธบัตรฝรั่งเศสและเยอรมนีขยายกว้างที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน แสดงถึงความต้องการของนักลงทุนที่เรียกร้อง risk premium ที่สูงขึ้นต่อสินทรัพย์ฝรั่งเศส
ดัชนี FRA40 ร่วงลง 1.8% วันนี้ แตะระดับต่ำสุดตั้งแต่ต้นเดือน
ที่สำคัญ สัญญาปัจจุบันกำลังทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 200 วัน (เส้นสีทองในกราฟ) ซึ่งในมุมมองทางเทคนิค อาจเป็นจุด แนวรับสำคัญ ของแนวโน้มขาขึ้นปัจจุบัน
ที่มา: xStation