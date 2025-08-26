อ่านเพิ่มเติม

ตลาดเด่นวันนี้ : FRA40

15:07 26 สิงหาคม 2025

หุ้นฝรั่งเศสเผชิญแรงกดดันอย่างหนัก เนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เพิ่มขึ้น หลังจากนายกรัฐมนตรี ฟรองซัวส์ บาอายรู วางแผนที่จะขอจัดการโหวตไว้วางใจ ซึ่งอาจนำไปสู่การล่มสลายของรัฐบาลในเดือนหน้า
ดัชนี CAC 40 (FRA40) ร่วงลงแรงประมาณ 1.8% ในช่วงเช้าวันนี้ กดดันตลาดหุ้นทั่วยุโรป
หุ้นกลุ่มการเงินและธนาคารขนาดใหญ่ เช่น AXA, BNP Paribas และ Société Générale เป็นฝ่ายขาดทุนมากที่สุด ขณะที่นักลงทุนกลับมาประเมินความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพของรัฐบาลฝรั่งเศสอีกครั้ง ท่ามกลางความแตกแยกภายในฝ่ายค้าน

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

Current stock prices of major French companies. Source: Investing

สถานการณ์เกี่ยวกับการลงมติไว้วางใจรัฐบาลฝรั่งเศสกำลังสร้างความกังวลให้กับตลาดการเงินและเศรษฐกิจโดยรวม
รัฐบาลผสมสายกลางของนายกรัฐมนตรี บาอายรู อาจไม่รอดจากการลงมติ เนื่องจากถูกต่อต้านอย่างเปิดเผยจากทั้งฝ่ายขวาจัดและซ้ายจัด รวมถึงการสนับสนุนที่จำกัดจากพรรคสังคมนิยม หากรัฐบาลล้มลง ประธานาธิบดี มาครง อาจถูกบังคับให้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ หรือจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนด ซึ่งทั้งสองทางเลือกต่างสร้างความไม่มั่นคงเพิ่มขึ้น

วิกฤตครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่แผนการตัดงบประมาณมูลค่า €43.8 พันล้านยูโรของบาอายรู ที่ถูกคัดค้านอย่างเป็นเอกฉันท์จากรัฐสภา และเผชิญการต่อต้านอย่างหนักจากสังคม เนื่องจากมาตรการรัดเข็มขัด หากรัฐบาลล้มจริง อาจทำให้การปรับโครงสร้างการคลังล่าช้าอย่างรุนแรง ซับซ้อนต่อการจัดทำงบประมาณปี 2026 และยิ่งทำให้แนวโน้มหนี้สาธารณะของฝรั่งเศสแย่ลง ขณะที่เศรษฐกิจซึ่งถูกคาดการณ์ว่าจะเติบโตเพียง 0.8% ในปีนี้ ต้องเผชิญความเสี่ยงมากขึ้นจากความวุ่นวายทางการเมือง

ตลาดพันธบัตรสะท้อนถึงความตึงเครียดนี้แล้ว
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสอายุ 10 ปี พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน ส่วนส่วนต่าง (spread) ระหว่างพันธบัตรฝรั่งเศสและเยอรมนีขยายกว้างที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน แสดงถึงความต้องการของนักลงทุนที่เรียกร้อง risk premium ที่สูงขึ้นต่อสินทรัพย์ฝรั่งเศส

ดัชนี FRA40 ร่วงลง 1.8% วันนี้ แตะระดับต่ำสุดตั้งแต่ต้นเดือน
ที่สำคัญ สัญญาปัจจุบันกำลังทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 200 วัน (เส้นสีทองในกราฟ) ซึ่งในมุมมองทางเทคนิค อาจเป็นจุด แนวรับสำคัญ ของแนวโน้มขาขึ้นปัจจุบัน

ที่มา: xStation

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก