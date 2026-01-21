อ่านเพิ่มเติม
08:42 · 21 มกราคม 2026

Jefferies ปรับลดอันดับหุ้นยักษ์บุหรี่ 🚨

-
-
Open account Download free app
Jefferies ปรับลดคำแนะนำหุ้น Philip Morris (PM.US) จาก “ซื้อ” เป็น “ถือ” 🚨 Jefferies ได้ปรับลดคำแนะนำของ Philip Morris International (PM.US) จาก...

เข้าสู่ระบบ หรือเปิดบัญชีฟรี เพื่ออ่านต่อ

บทวิเคราะห์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญการเงินชั้นนำ

เปิดบัญชี  เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก