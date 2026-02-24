อ่านเพิ่มเติม
21:25 · 24 กุมภาพันธ์ 2026

Market Wrap: Novo Nordisk ร่วงต่ออีกระลอก 💡📉

-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app
ตลาดหุ้นยุโรปในขณะนี้ถูกกดดันจากการอ่อนตัวเล็กน้อยของดัชนีต่าง ๆ โดย STOXX Europe 600 เคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับอ้างอิงเล็กน้อย ขณะที่บรรยากาศการลงทุนได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ...

เข้าสู่ระบบ หรือเปิดบัญชีฟรี เพื่ออ่านต่อ

บทวิเคราะห์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญการเงินชั้นนำ

เปิดบัญชี  เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก