อ่านเพิ่มเติม
22:39 · 18 กุมภาพันธ์ 2026

🛢️ น้ำมันดิบและอิหร่าน: ความสงบก่อนพายุ หรือโอกาสสำหรับการปรับฐาน?

-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app
วโน้มราคาน้ำมันดิบได้รับแรงกระทบจากการเจรจานิวเคลียร์ที่ยังดำเนินอยู่ระหว่าง สหรัฐอเมริกา กับ อิหร่าน ที่กรุงเจนีวา ซึ่งกลายเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยตรึงราคาน้ำมัน แม้ข้อตกลงที่ชัดเจนยังไม่สามารถบรรลุผลได้ในรอบล่าสุดที่สิ้นสุดเมื่อวันที่...

เข้าสู่ระบบ หรือเปิดบัญชีฟรี เพื่ออ่านต่อ

บทวิเคราะห์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญการเงินชั้นนำ

เปิดบัญชี  เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก