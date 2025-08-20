NZDUSD ร่วงก่อนการประชุม RBNZ 📉 นักลงทุนจับตาอัตราดอกเบี้ยเทียบกับเงินเฟ้อและอัตราว่างงานสูงสุดเป็นประวัติการณ์

NZDUSD ปรับตัวลงเล็กน้อย 0.1% ก่อนการประชุมอัตราดอกเบี้ยของนิวซีแลนด์คืนนี้ นักลงทุนคาดว่า ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) อาจลด Official Cash Rate (OCR) 25 จุดพื้นฐาน เหลือ 3% อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมาอาจทำให้การผ่อนคลายนโยบายต่อเนื่องซับซ้อนขึ้น และส่งผลต่อความพยายามปรับปรุงตลาดแรงงานของนิวซีแลนด์
อัตราเงินเฟ้อ CPI ในนิวซีแลนด์เริ่มฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในเดือนมิถุนายน 2024 ที่ 2.2% ซึ่งสอดคล้องกับการเริ่มต้นรอบการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ RBNZ
ที่มา: XTB Research อ้างอิงข้อมูลจาก RBNZ และ Stats NZ
เงินเฟ้ออาหารโลกกดดันภายในประเทศนิวซีแลนด์
แม้อัตราเงินเฟ้อแบบปีต่อปียังอยู่ในกรอบเป้าหมายของ RBNZ ที่ 1–3% แต่การเคลื่อนไหวของราคาตามแต่ละภาคส่วนและตัวเลขรายเดือนบ่งชี้ว่าการสร้างเสถียรภาพราคาหลังการระบาดอาจใช้เวลานานกว่าที่คาด
ในช่วงสี่ไตรมาสที่ผ่านมา อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นจาก 2.2% เป็น 2.7% โดยปัจจัยหลักมาจาก ราคาสินค้าอาหาร โดยเฉพาะนมและผลิตภัณฑ์นม ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของนิวซีแลนด์ การปรับขึ้นราคานมในตลาดโลกจึงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจนิวซีแลนด์อย่างมาก เนื่องจากประเทศเป็นผู้ส่งออกสุทธิ และราคานมมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับค่าแรงในหลายภาคส่วนภายในประเทศ
เนื่องจากความเชื่อมโยงทางการค้า RBNZ จึงมีอิทธิพลจำกัดในการลดแรงกดดันเงินเฟ้อจากราคานม อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสล่าสุดเกินเป้าของ RBNZ ที่ 3.2% ขณะที่การประมาณการรายเดือนของ Bloomberg สูงกว่า อยู่ที่ 4.3% ในเดือนกรกฎาคม
Alongside food inflation, the biggest price increases last quarter were recorded in housing, utilities, and certain services (cultural and recreational). Deflationary effects came from transport services due to falling oil prices. Source: Stats NZ
Labour market: a bigger concern
On the other hand, weakness in the labour market and the general decline in activity in New Zealand are limiting the potential for global food inflation to spill over into consumer inflation expectations. The unemployment rate has been rising steadily since 2021, reaching 5.2% in the last quarter — the highest since September 2020.
อัตราว่างงานที่เพิ่มขึ้นคือปัญหาหลักของเศรษฐกิจนิวซีแลนด์ กดดันทั้งผู้บริโภคและกิจกรรมภาคเอกชน
ที่มา: Stats NZ
ความอ่อนแอเห็นได้ชัดที่สุดใน ภาคบริการ ซึ่งคิดเป็นประมาณ 70% ของ GDP นิวซีแลนด์ และหดตัวมาตั้งแต่ต้นปี 2025 (Services PMI ต่ำกว่า 50) ความไม่แน่นอนเรื่องงานยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการไหลออกของแรงงานสูงสุดในรอบ 13 ปี โดยข้อมูลจาก Stats NZ ระบุว่า ระหว่างเดือนมิถุนายน 2024–มิถุนายน 2025 มีผู้อยู่อาศัยเกือบ 72,000 คนออกจากนิวซีแลนด์ โดยมากกว่าหนึ่งในสามอายุไม่เกิน 30 ปี
การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของอัตราว่างงานจึงมีแนวโน้มจำกัดแรงกดดันเงินเฟ้อในเชิงบวก ขณะที่ความกังวลเรื่องการเติบโตเศรษฐกิจ — โดยเฉพาะในยุคที่เกิดความปั่นป่วนด้านการค้า — น่าจะดึงความสนใจของ RBNZ มากกว่าการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าอาหารในปัจจุบัน
ตลาดการเงินและอัตราดอกเบี้ย
ตลาดการเงินแทบจะสะท้อนเต็มที่ต่อการคาดการณ์ว่า RBNZ จะลดดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในวันพรุ่งนี้แล้ว แต่การผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมยังไม่แน่นอน (โอกาสลดเพิ่มอีก 25 จุดพื้นฐานก่อนสิ้นปี 2025 อยู่ที่ 57%) ในระยะยาว ตลาดคาดว่า OCR จะทรงตัวราว 2.5%
ที่มา: Bloomberg Finance LP
NZDUSD (กราฟ D1)
NZDUSD กำลังซื้อขายใน แนวโน้มขาขึ้นแบบขยายตัว ตั้งแต่ต้นปี คู่เงินนี้อยู่ต่ำกว่าระดับแนวรับเดิมที่ EMA 100 วัน (สีม่วง) และพบแนวรับใหม่ใกล้ 0.591 ซึ่งสูงกว่า EMA 200 วัน (สีเหลือง) เล็กน้อย หากหลุด EMA 200 แนวรับสำคัญสุดของแนวโน้มปัจจุบันจะอยู่บริเวณจุดต่ำสุดล่าสุดที่ 0.583 (สีส้ม)
ในฝั่งขาขึ้น คู่เงินนี้ต้องทะลุแนวต้านที่ 0.612 แต่เนื่องจากทิศทางนโยบายการเงินที่คล้ายกันระหว่างนิวซีแลนด์และสหรัฐฯ จึงมีแนวโน้มที่จะ เคลื่อนไหวแกว่งตัว รอบ 0.59–0.60
Source: xStation5