อ่านเพิ่มเติม
17:33 · 27 มกราคม 2026

💡ชุด Overbalance: AUDUSD, CADJPY, USDJPY

-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app
การวิเคราะห์ Overbalance มีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุ 3 สินทรัพย์ทางการเงิน โดยวิเคราะห์เฉพาะบนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง (H4) เท่านั้น การวิเคราะห์ใช้เพียงวิธีการ Overbalance เพื่อกำหนดว่าทิศทางแนวโน้มจะดำเนินต่อไปหรือเปลี่ยนแปลงที่จุดใด การวิเคราะห์วันนี้ครอบคลุม...

เข้าสู่ระบบ หรือเปิดบัญชีฟรี เพื่ออ่านต่อ

บทวิเคราะห์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญการเงินชั้นนำ

เปิดบัญชี  เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก