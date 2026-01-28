อ่านเพิ่มเติม
17:45 · 28 มกราคม 2026

สัญญาณ Overbalance: EURUSD, USDJPY, NZDUSD (28.01.2026) ⌚

-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app
การวิเคราะห์ Overbalance มุ่งเน้นไปที่การระบุ สามเครื่องมือทางการเงิน โดยวิเคราะห์เฉพาะในกรอบเวลา สี่ชั่วโมง (H4) การวิเคราะห์ใช้เฉพาะ วิธี Overbalance ซึ่งช่วยให้เราสามารถกำหนดได้ว่าแนวโน้มอาจดำเนินต่อไปหรืออาจเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์วันนี้ครอบคลุม...

เข้าสู่ระบบ หรือเปิดบัญชีฟรี เพื่ออ่านต่อ

บทวิเคราะห์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญการเงินชั้นนำ

เปิดบัญชี  เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก