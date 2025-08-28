อ่านเพิ่มเติม

Pernod Ricard เติบโตแรงที่สุดตั้งแต่ปี 2023 📈

17:51 28 สิงหาคม 2025

Pernod Ricard (RI.FR): การเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดตั้งแต่ปี 2023 📈

Pernod Ricard ยักษ์ใหญ่แห่งอุตสาหกรรมสุรายุโรป รายงานผลประกอบการปีงบประมาณสิ้นสุดมิถุนายน 2025 ดังนี้:

  • ยอดขายแบบ organic ลดลง -3% (ดีกว่าคาดการณ์ที่ -3.2%)

  • กำไรจากการดำเนินงานปกติ ลดลง -0.8% (ดีกว่าคาดการณ์ที่ -3%)

  • EPS จากกิจกรรมปกติ อยู่ที่ €7.26 สูงกว่าคาดการณ์ที่ €6.93 (+3.9%)

รายได้รวม FY25: €10.96 พันล้าน
กำไรจากการดำเนินงาน FY25: €2.95 พันล้าน

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

ภาพรวมภูมิภาค

  • เอเชีย: อินเดียช่วยหนุนยอดขาย แต่ จีนลดลง -21% y/y จากอุปสงค์อ่อนตัว + การสอบสวน anti-dumping

  • สหรัฐฯ: ยอดขายทั้งปี -6% และคาดว่าจะเผชิญแรงกดดันต่อเนื่องจากการปรับ inventory และมาตรการภาษีในปี 2026

มุมมองอนาคต

  • ผู้บริหารเตือนว่า Q1 FY26 ยอดขายยังจะลดลง แต่คาดว่า H2 FY26 จะฟื้นตัว

  • นักวิเคราะห์ชี้ว่า margin ยังเผชิญแรงกดดัน และแนวโน้ม 2026 เป็นเพียง การฟื้นตัวระดับปานกลาง

  • ระยะกลาง บริษัทยืนยันเป้าหมายการเติบโต ยอดขาย organic 3-6% ต่อปี (2027-2029)

  • มีแผน ลดต้นทุน €1 พันล้าน (2026-2029) เพื่อสนับสนุน margin และเพิ่มประสิทธิภาพ

Key Results vs คาดการณ์

  • FY25 organic sales: -3% vs -3.2% (ดีกว่าคาด)

  • Operating profit organic: -0.8% vs -3% (ดีกว่ามาก)

  • EPS recurring: €7.26 vs €6.93 (+3.9%)

  • China: -21% y/y

  • US: -6% y/y

  • FY26 Consensus: +0.5% organic growth (เทียบกับ -3% FY25) → ฟื้นตัวปานกลาง

Technical View

  • ราคาหุ้น ทะลุเส้น EMA 50 สัปดาห์ (สีน้ำเงิน) ครั้งแรกนับจาก ส.ค. 2023

  • RSI 14W แสดงแรงโมเมนตัมขาขึ้นแข็งแกร่งที่สุดตั้งแต่นั้นมา

  • กราฟ W1: EMA 50W = แนวรับหลัก

  • กราฟ D1: EMA 200D = แนวรับสำคัญ และถูกเบรกขึ้นได้วันนี้

Source: xStation

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก