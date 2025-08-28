Pernod Ricard เติบโตแรงที่สุดตั้งแต่ปี 2023 📈

Pernod Ricard (RI.FR): การเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดตั้งแต่ปี 2023 📈
Pernod Ricard ยักษ์ใหญ่แห่งอุตสาหกรรมสุรายุโรป รายงานผลประกอบการปีงบประมาณสิ้นสุดมิถุนายน 2025 ดังนี้:
ยอดขายแบบ organic ลดลง -3% (ดีกว่าคาดการณ์ที่ -3.2%)
กำไรจากการดำเนินงานปกติ ลดลง -0.8% (ดีกว่าคาดการณ์ที่ -3%)
EPS จากกิจกรรมปกติ อยู่ที่ €7.26 สูงกว่าคาดการณ์ที่ €6.93 (+3.9%)
รายได้รวม FY25: €10.96 พันล้าน
กำไรจากการดำเนินงาน FY25: €2.95 พันล้าน
ภาพรวมภูมิภาค
เอเชีย: อินเดียช่วยหนุนยอดขาย แต่ จีนลดลง -21% y/y จากอุปสงค์อ่อนตัว + การสอบสวน anti-dumping
สหรัฐฯ: ยอดขายทั้งปี -6% และคาดว่าจะเผชิญแรงกดดันต่อเนื่องจากการปรับ inventory และมาตรการภาษีในปี 2026
มุมมองอนาคต
ผู้บริหารเตือนว่า Q1 FY26 ยอดขายยังจะลดลง แต่คาดว่า H2 FY26 จะฟื้นตัว
นักวิเคราะห์ชี้ว่า margin ยังเผชิญแรงกดดัน และแนวโน้ม 2026 เป็นเพียง การฟื้นตัวระดับปานกลาง
ระยะกลาง บริษัทยืนยันเป้าหมายการเติบโต ยอดขาย organic 3-6% ต่อปี (2027-2029)
มีแผน ลดต้นทุน €1 พันล้าน (2026-2029) เพื่อสนับสนุน margin และเพิ่มประสิทธิภาพ
Key Results vs คาดการณ์
FY25 organic sales: -3% vs -3.2% (ดีกว่าคาด)
Operating profit organic: -0.8% vs -3% (ดีกว่ามาก)
EPS recurring: €7.26 vs €6.93 (+3.9%)
China: -21% y/y
US: -6% y/y
FY26 Consensus: +0.5% organic growth (เทียบกับ -3% FY25) → ฟื้นตัวปานกลาง
Technical View
ราคาหุ้น ทะลุเส้น EMA 50 สัปดาห์ (สีน้ำเงิน) ครั้งแรกนับจาก ส.ค. 2023
RSI 14W แสดงแรงโมเมนตัมขาขึ้นแข็งแกร่งที่สุดตั้งแต่นั้นมา
กราฟ W1: EMA 50W = แนวรับหลัก
กราฟ D1: EMA 200D = แนวรับสำคัญ และถูกเบรกขึ้นได้วันนี้
Source: xStation