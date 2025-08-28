อ่านเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงในทีมผู้บริหารของ Porsche? ราคาหุ้นตอบสนองทันที 💡

08:27 28 สิงหาคม 2025

Porsche AG (P911.DE) ได้เริ่มกระบวนการค้นหา ซีอีโอคนใหม่เพื่อแทนที่ Oliver Blume เพื่อตอบสนองต่อแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนที่ต้องการให้เขายุติการทำงานควบสองตำแหน่ง และหันมาโฟกัสกับความท้าทายที่ Volkswagen กำลังเผชิญอยู่ ครอบครัว Porsche-Piëch กำลังเจรจากับผู้สมัครทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท และการพูดคุยได้คืบหน้าไปถึงขั้นตอนการคัดเลือกผู้จัดการสองคนแล้ว Blume นั่งเก้าอี้ผู้นำของ Porsche มาตั้งแต่ปี 2015 และยังไม่ก้าวลงจากตำแหน่งนี้ แม้จะเข้ารับตำแหน่งซีอีโอของ Volkswagen ในปี 2022 นักลงทุนกังวลว่าการทำงานควบสองตำแหน่งของ Blume อาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในบริบทของ ภาษีนำเข้าสหรัฐฯ กำไรที่ลดลง และยอดขายในจีนที่ถดถอย ทั้งนี้ Porsche ได้ปรับลดการคาดการณ์ทางการเงินลงแล้วสองครั้งในปีนี้ และ Volkswagen ก็กำลังอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้าง

โฆษกของทั้งสองแบรนด์ปฏิเสธที่จะให้ความเห็น ขณะที่สื่อเยอรมันได้คาดการณ์กันมาหลายเดือนเกี่ยวกับผู้สืบทอดที่เป็นไปได้ ผู้สมัครคนหนึ่งคือ Michael Steiner รองซีอีโอของ Blume ที่ Porsche Blume เน้นย้ำว่าการทำงานควบสองตำแหน่งเป็นเพียงชั่วคราว โดยเขาจะก้าวลงหลังจากแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่สุดแล้ว เช่น การเจรจาค่าแรงและประเด็นภาษีนำเข้าสหรัฐฯ ธรรมาภิบาล (Governance) หรือการจัดการองค์กร ถือเป็นปัญหาที่ดำรงอยู่มานานของทั้ง Volkswagen และ Porsche หุ้น Porsche (P911.DE) พยายามดีดตัวขึ้นวันนี้หลังมีข่าว โดยเพิ่มขึ้นมากถึง 3.8% แต่สุดท้ายก็ลบกำไรส่วนใหญ่ที่ได้มา ราคาหุ้น Porsche ได้สูญเสียไปแล้ว 20% ตลอดทั้งปีนี้ สะท้อนความรู้สึกของนักลงทุนที่มีต่อสถานการณ์ด้านบุคลากรและผลประกอบการของบริษัท

แม้จะมีการรีบาวด์เล็กน้อยในวันนี้ แต่ราคาหุ้นของบริษัทยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงระยะยาว

Source: xStation

