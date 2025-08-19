สรุปสินค้าโภคภัณฑ์ – น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ โกโก้ กาแฟ

น้ำมันดิบ (Oil)
-
ราคาน้ำมันดิบยังอยู่ในระดับต่ำ แม้จะพยายามฟื้นตัวในวันจันทร์ เนื่องจากตลาดคาดว่า วิกฤตยูเครนยังไม่จบลงเร็ว ๆ นี้
-
สื่อรายงานว่า การประชุมยูเครนที่วอชิงตันมีความคืบหน้าอย่างมาก แต่ราคาน้ำมันยังปรับตัวลดลงในวันนี้
แนวโน้มราคา:
-
หากเกิด ข้อตกลงสันติภาพ → WTI อาจร่วงลงลึกสู่ช่วง 55–60 ดอลลาร์/บาร์เรล เพราะความเป็นไปได้ที่ การคว่ำบาตรรัสเซียจะถูกยกเลิก
-
หากยังคง สถานะปัจจุบัน → ราคาน้ำมันยังคงอยู่ระดับต่ำ
-
หากมี มาตรการคว่ำบาตรเพิ่ม → รัสเซียอาจขายน้ำมันยากขึ้น จีน อินเดีย และตุรกีอาจต้องหาซัพพลายใหม่ → ดันราคาน้ำมันโลกสูงขึ้น
ปัจจัยพื้นฐาน:
-
ตลาดยังอยู่ในภาวะ อุปทานล้นตลาด คาดยืดเยื้อถึงสิ้นปี
-
สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น → กดดันราคาให้ปรับตัวลงต่อ
คลังน้ำมันดิบสหรัฐฯ
-
ปัจจุบันอยู่เหนือระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี และ กลับมาใกล้เคียงกับระดับปีที่แล้วแล้ว
-
ตามปัจจัยฤดูกาล คาดว่าคลังน้ำมันจะ ปรับลดลงในสัปดาห์ที่ 38–39 ของปี
ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
คลังน้ำมันเปรียบเทียบ (Comparative Inventories)
-
สะท้อนการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุดได้อย่างชัดเจน
-
ปัจจัยสำคัญอยู่ที่ จังหวะการฟื้นตัวของสต็อกตามฤดูกาล
-
หากฟื้นตัวเร็วผิดปกติ ราคาน้ำมันอาจลงไปที่ ประมาณ 60 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือต่ำกว่า
ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
Five- and ten-year seasonality indicates a sideways trend in the near term, but a rally in the not-so-distant future. However, the price peak was usually noted around the 200th session of the year. Source: Bloomberg Finance LP, XTB
ราคาน้ำมันดิบ WTI
-
กำลัง ทดสอบบริเวณ 62 ดอลลาร์/บาร์เรล
-
เมื่อวานนี้ราคาฟื้นตัวได้ท่ามกลางความไม่แน่นอน แต่ ผลการประชุมที่วอชิงตันถูกมองเชิงบวก
-
ขณะเดียวกัน รัสเซียยังไม่เผชิญมาตรการจำกัดการส่งออกน้ำมันเพิ่มเติม → กดดันราคา
ที่มา: xStation5
ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas)
-
ราคาก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ ยังคงอยู่เหนือ 2.8 ดอลลาร์/MMBTU แม้การพยากรณ์อากาศล่าสุดชี้ว่า ปลายเดือนสิงหาคมจะมีอากาศเย็นลงชัดเจน
-
การบริโภคก๊าซในสหรัฐฯ สูงขึ้น แต่ถูกชดเชยด้วย การผลิตที่ทำสถิติสูงสุด → ส่งผลให้ สต็อกก๊าซเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
สถานการณ์คลังปัจจุบัน:
-
คลังเกินระดับ 3000 bcf แล้ว
-
คาดว่าจะ เกิน 3700 bcf เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลสำรอง
-
คลังเปรียบเทียบ (Comparative inventories) ชี้ว่าการปรับตัวลงของราคาก๊าซเป็นสิ่งสมเหตุสมผล
ปัจจัยสำคัญต่อไป:
-
ต้องมี การผลิตลดลงอย่างมาก หรือ การส่งออกฟื้นตัวแรง ถึงจะทำให้การเพิ่มสต็อกชะลอลง
-
ด้วยแนวโน้มอากาศเย็นลง การบริโภคก๊าซมีแนวโน้มลดลงในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
คลังสำรองก๊าซ (Gas Inventories)
-
ปัจจุบัน สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีอย่างชัดเจน
-
และกำลัง เข้าใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 5 ปี
ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
คลังสำรองเปรียบเทียบ (Comparative Inventories)
-
กำลัง ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน (แกนกลับด้าน) 👉 สอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของราคา
-
อย่างไรก็ตาม ทั้งในปี 2023 และ 2024 เคยเห็นแนวโน้ม คลังสำรองลดลงช่วงฤดูร้อน → ทำให้ราคาปรับขึ้น
ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
Gas demand remains at an elevated level, but we are also seeing record production, approaching the 110 bcfd level. Seasonality suggests that we should experience a decline in demand in the coming weeks, which is also indicated by the change in weather. Source: Bloomberg Finance LP, XTB
ราคาปัจจุบันของก๊าซธรรมชาติ
-
ตอนนี้ราคา เกือบเบี่ยงเบนมาตรฐานหนึ่ง จากค่าเฉลี่ย 1 ปี
-
เคยมีเพียง 2 ครั้ง ที่เบี่ยงเบนสองมาตรฐาน → ส่งสัญญาณชัดเจนว่า ราคาต่ำเกินไป (Undervaluation)
-
การ Rollover สัญญา ที่กำลังจะมาถึง อาจดันราคาไปที่ ราว $3/MMBTU
-
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอาจสร้าง แรงกดดันขาลงหลังการ Rollover
ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
แนวโน้มสภาพอากาศ (Weather Prospects)
-
การพยากรณ์ เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
-
คาดว่า ปลายเดือนสิงหาคมจะอากาศเย็นลงทั่วสหรัฐฯ เกือบทั้งหมด
ที่มา: NOAA
กาแฟ (Coffee)
-
ราคากาแฟ ปรับตัวขึ้นแรงในเดือนสิงหาคม จากประมาณ 290 เซนต์/ปอนด์ → เกือบ 340 เซนต์/ปอนด์
-
ปัจจัยเสี่ยงหลัก: ภาษี 50% ของสหรัฐฯ ต่อบราซิล → อาจทำให้ ซัพพลายจากบราซิลลดลง
-
บราซิลเป็น ซัพพลายหลักให้สหรัฐฯ
-
หากต้องหาซัพพลายจากภูมิภาคอื่น → ดันราคามาตรฐานนิวยอร์กสูงขึ้น แม้บราซิลยังมีปริมาณมาก
-
-
กระทรวงเกษตรบราซิลระบุว่า มีโอกาสยกเว้นกาแฟจากภาษี 50% → อาจ ช่วยจำกัดการฟื้นตัวราคาล่าสุด
สภาพอากาศในบราซิล:
-
Minas Gerais (สำคัญสำหรับ Arabica) ฝนตกต่ำกว่าปกติ 31% ในต้นเดือนสิงหาคม
-
มีความเสี่ยง น้ำค้างแข็งในบางพื้นที่
-
Espirito Santo (Robusta) พยากรณ์อากาศดี → คาด ผลผลิต Robusta ฟื้นตัวสูง
-
ข้อมูล Somar Meteorologia: Minas Gerais ไม่มีฝนในสัปดาห์สิ้นสุด 16 ส.ค. → แม้ฤดูกาลเก็บเกี่ยวใกล้เสร็จ แต่ สภาพพืชฤดูกาลถัดไปได้รับผลกระทบ
การส่งออกกาแฟบราซิล:
-
ตั้งแต่ ม.ค.–ก.ค. 2025 ส่งออก 22.2 ล้านถุง ลด 21% YoY
-
การลดลงอาจเกิดจาก สต็อกไม่เพียงพอ หรือ ความต้องการลดลง
แนวโน้มระยะยาว:
-
การคาดการณ์อุณหภูมิระยะยาว → หลายพื้นที่อาจ ไม่เหมาะสมต่อการปลูกกาแฟใน 25 ปีข้างหน้า → แนวโน้มราคากาแฟระยะยาวยังคง bullish
-
ตลาดกาแฟยัง ไม่เห็นการลดความต้องการชัดเจน แม้ราคาทุบสถิติ
Coffee inventories are currently falling to a more than one-year low. Source: Bloomberg Finance LP, XTB
แนวโน้มตามฤดูกาลของกาแฟ (Coffee Seasonality)
-
ปัจจัย ฤดูกาลช่วยอธิบายการปรับตัวขึ้นล่าสุดบางส่วน
-
แต่ใน ระยะสั้น ฤดูกาลบ่งชี้ว่า ราคาน่าจะปรับตัว Sideways/Consolidation จนถึงราวสัปดาห์ที่ 220 ของปี
ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
โกโก้ (Cocoa)
-
ผู้ผลิต แอฟริกาตะวันตก คาดว่า ผลผลิตฤดูกาล 25/26 ลดลง 10% หลังจากฤดูกาล 24/25 ฟื้นตัวเล็กน้อย
-
สภาพอากาศแห้งจำกัดการผลิต
-
ไม่มีการปลูกทดแทนต้นเก่าที่มีอายุ 40–50 ปี → เสี่ยงโรคสูง
-
-
โคตดิวัวร์: คาดผลผลิต 1.6 ล้านตัน (เดิม 1.8 ล้านตัน)
-
กานา: คงที่ 600,000 ตัน
มุมมอง JP Morgan:
-
คาด มีโอกาสฟื้นตัวของผลผลิต 25/26
-
สภาพอากาศ ไม่แย่เท่าปีที่ผ่านมา
-
ซัพพลายใหม่จาก เอกวาดอร์ อาจเข้ามาเสริม
-
ราคาน่าจะ อยู่ราว $6,000/ตัน
-
Futures curve สอดคล้องกับสถานการณ์นี้
แนวโน้มอุปสงค์:
-
Q2 การแปรรูปลดลงทั้งแบบ YoY และ QoQ → ราคาสินค้าสำเร็จรูปสูงเกินไป
-
อุปสงค์ Q2: ยุโรป -7%, อเมริกาเหนือ -3%, เอเชีย -16%
-
JP Morgan ไม่คาดว่าความต้องการจะฟื้นตัวมากใน H2 จนกว่าจะมี ซัพพลายและสต็อกเพียงพอ
สภาพอากาศ:
-
JP Morgan ชี้ว่า ฝนตกเพิ่มขึ้นใกล้ฤดูกาล 25/26 → ส่งผลดีต่อการเก็บเกี่ยวเริ่มตุลาคม
-
ราคายัง สูงกว่ามาตรฐานประวัติศาสตร์ → เกี่ยวข้องกับ อุณหภูมิโลกสูงขึ้นและฝนน้อยในพื้นที่ผลิตสำคัญ
-
พยากรณ์ล่าสุด: ฝนเริ่มตกในโคตดิวัวร์ → นักเทรดอาจ ลดสถานะในสัญญาฟิวเจอร์ส
Cocoa inventories are currently falling, but this is related to seasonality. Inventories are currently declining at a similar pace to the five-year average. Source: Bloomberg Finance LP
The expiring September futures contract is falling clearly below the current cocoa price. In the past, this exerted short-term downward pressure on prices, but a rebound usually followed. Source: Bloomberg Finance LP, XTB
The September contract is currently trading clearly lower than the December contract. Just a month ago, we observed a clear backwardation between the two closest contracts. Source: Bloomberg FInance LP
The price of the cocoa futures contract in London has almost caught up with the price of the futures contract in New York. In the past, stronger gains in London had a positive effect on prices in New York, although in recent months we have observed rather the opposite correlation. Source: Bloomberg Finance LP, XTB
Five-year and long-term seasonality, excluding the extreme price changes in 2023 and 2024, indicates that we should currently be at a local trough. On the other hand, it is worth noting that prices in 2024 behaved somewhat differently compared to the average. As can be seen, apart from the current potential seasonal rebound, the next moment for a local trough will be around the 220th session of the year. Source: Bloomberg Finance LP, XTB