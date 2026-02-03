อ่านเพิ่มเติม
20:53 · 3 กุมภาพันธ์ 2026

สรุปตลาดสินค้าโภคภัณฑ์: น้ำมัน, เงิน, ก๊าซธรรมชาติ, โกโก้

-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app
น้ำมัน (Oil) ราคาน้ำมันดิบเริ่มต้นสัปดาห์ด้วย แนวโน้มปรับตัวลง โดยได้รับแรงกดดันจากการเทขายในตลาดโลหะและการลดลงของ พรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ...

เข้าสู่ระบบ หรือเปิดบัญชีฟรี เพื่ออ่านต่อ

บทวิเคราะห์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญการเงินชั้นนำ

เปิดบัญชี  เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก