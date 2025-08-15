Tapestry ร่วงแรงสุดในรอบปี 💡

หุ้นของ Tapestry (TPR.US) บริษัทโฮลดิ้งสัญชาติอเมริกันเจ้าของแบรนด์หรู ร่วงเกือบ 13% ก่อนเปิดตลาดวอลล์สตรีท หลังประกาศผลประกอบการและคาดการณ์ที่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ บริษัทเป็นเจ้าของแบรนด์ดังอย่าง Coach และ Kate Spade
สำหรับปีงบประมาณ 2026 บริษัทคาดกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 5.30–5.45 ดอลลาร์ ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาด (5.49 ดอลลาร์) สาเหตุหลักมาจากต้นทุนภาษีนำเข้าเพิ่มราว 0.60 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งจะกดมาร์จิ้นลดลงราว 230 จุดเบสิส และกระทบกำไรราว 160 ล้านดอลลาร์ ขณะที่รายได้คาดอยู่ที่ 7.2 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ (7.12 พันล้านดอลลาร์)
ในไตรมาสล่าสุด ยอดขาย Coach เพิ่มขึ้น 13% ขณะที่ Kate Spade ลดลง 13% ส่งผลให้รายได้รวมอยู่ที่ 1.72 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 1.04 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ทั้งคู่ คณะกรรมการยังได้อนุมัติการขึ้นเงินปันผลรายไตรมาส 14% เป็น 0.40 ดอลลาร์ จ่ายในเดือนกันยายน
อย่างไรก็ดี ตลาดตอบสนองเชิงลบต่อแนวโน้มกำไรที่อ่อนตัวเพราะต้นทุนภาษีและความกังวลต่ออนาคตของอุตสาหกรรม แม้ก่อนหน้านี้ราคาหุ้นจะพุ่งขึ้นประมาณ 74% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเมื่อวาน Tapestry ยังคงเป็นผู้นำในตลาดสินค้าแฟชั่นหรูในสหรัฐฯ ด้วยความแข็งแกร่งของแบรนด์ Coach และกลยุทธ์การตั้งราคาที่มีประสิทธิภาพ แต่ต้นทุนการนำเข้าที่สูงขึ้นและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอาจจำกัดการเติบโตของกำไรในอนาคต
หุ้น Tapestry ร่วงเกือบ 13% ในวันนี้ ถือเป็นการปรับลงรายวันมากที่สุดในปีนี้ น่าสังเกตว่าราคาหุ้นกำลังกลับมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA 50 วัน (เส้นสีน้ำเงินบนกราฟ) เป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนมิถุนายน
Source: xStation