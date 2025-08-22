บริษัทเด่นประจำสัปดาห์ – UnitedHealth Group (21 สิงหาคม 2025)
ภาพรวมบริษัท
UnitedHealth Group เป็นหนึ่งในบริษัทด้านการดูแลสุขภาพที่ใหญ่และมีอิทธิพลที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Eden Prairie, Minnesota บริษัทรักษาตำแหน่งผู้นำมายาวนานด้วย บริการที่หลากหลาย และ การดำเนินงานที่บูรณาการอย่างเข้มแข็ง UnitedHealth ผสาน เทคโนโลยีขั้นสูง การวิเคราะห์ข้อมูล และเครือข่ายบริการทางการแพทย์ขนาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพในหลายระดับ บริษัทแข่งขันกับผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม และโดดเด่นด้วย ขนาดธุรกิจ บริการครบวงจร และประสิทธิภาพการดำเนินงาน
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
สองเสาหลักของกลุ่มธุรกิจ:
-
UnitedHealthcare – บริษัทประกันสุขภาพเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ ให้บริการประกันสุขภาพเอกชนทั่วประเทศ
-
Optum – หน่วยธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ให้บริการด้านการจัดการสุขภาพ บริการด้านเภสัชกรรม การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้ Optum ยังพัฒนา เครื่องมือดิจิทัลล้ำสมัย เช่น AI, ระบบอัตโนมัติสำหรับการเรียกเก็บเงินทางการแพทย์ และแพลตฟอร์มการแพทย์ทางไกล
UnitedHealth Group มุ่งเน้นการใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ ระบบพยากรณ์ และแพลตฟอร์มข้อมูลสุขภาพขั้นสูง นวัตกรรมเหล่านี้ช่วยให้ ปรับปรุงกระบวนการคลินิก ลดต้นทุนการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ทางการแพทย์
ผลประกอบการปี 2024
ในปี 2024 UnitedHealth Group มีรายได้ 400 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยส่วน Optum สร้างรายได้ 253 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นเครื่องยนต์หลักของการเติบโตของกลุ่ม
รายได้รวมปี 2024 เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบรายปี แม้จะต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้เล็กน้อย (ประมาณ 405 พันล้านดอลลาร์) แต่บริษัทยังคงเติบโตอย่างมั่นคง แสดงให้เห็นถึง ความแข็งแกร่งในการดำเนินงาน แม้ในสภาพแวดล้อมตลาดที่ท้าทาย
บริษัทสามารถ รักษาการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง และแสดงให้เห็นถึง ความยืดหยุ่นในการดำเนินงานสูง แม้ในช่วงเกิดความผันผวนที่ไม่คาดคิด ส่วนธุรกิจ Optum เป็นหน่วยที่โดดเด่นที่สุด โดย เพิ่มสัดส่วนรายได้ และ ขยายบริการด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว รวมถึงการใช้ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์
UnitedHealth Group – ภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจ
แม้ว่าสภาพแวดล้อมตลาดจะยากลำบากและความเชื่อมั่นเชิงลบจะสูง EBIT (กำไรจากการดำเนินงาน) ของบริษัทยังคงเติบโตต่อเนื่อง การเติบโตของ EBIT ยืนยันว่า โมเดลธุรกิจหลักของ UnitedHealth แข็งแกร่ง และเป็นสัญญาณบวกต่อผู้ลงทุนระยะยาวว่าพื้นฐานของบริษัทยังคงมั่นคงแม้มีเสียงรบกวนข้อมูล
ฝ่ายบริหารยืนยันว่าบริษัทยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้าน การดูแลผู้ป่วยนอก (ambulatory care), telemedicine และ การทำดิจิทัลเต็มรูปแบบของกระบวนการทางการแพทย์ โดยคาดว่าในปี 2025 จะมี ความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของการดำเนินงานเต็มรูปแบบที่ Change Healthcare และประโยชน์ต่อเนื่องจาก economies of scale และ synergy ด้านต้นทุน
สภาพตลาด
ตลาดสุขภาพสหรัฐฯ เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่และซับซ้อนที่สุดในโลก ภาคประกันสุขภาพเอกชนถูกครอบงำโดยบริษัทขนาดใหญ่ไม่กี่รายที่ให้บริการประกัน บริการทางการแพทย์ และเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสุขภาพ UnitedHealth Group ยังคงเป็นผู้นำตลาดด้วย พอร์ตโฟลิโอที่หลากหลาย รวมทั้งส่วน UnitedHealthcare และ Optum
ความแข็งแกร่งนี้มาจากทั้ง ขนาดธุรกิจ และ โมเดลการบูรณาการที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งรวมประกันแบบดั้งเดิมกับบริการทางการแพทย์ การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดจำหน่ายยา โมเดลนี้ช่วยให้บริษัท ควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มอบคุณค่าแก่ผู้ป่วย และรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
ความเสี่ยงและภัยคุกคาม
แม้จะเป็นผู้นำตลาด UnitedHealth Group ยังเผชิญความเสี่ยงสำคัญหลายด้าน:
-
ความเสี่ยงด้านกฎหมายและการเมือง – ระบบสุขภาพสหรัฐฯ ถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวด การเปลี่ยนแปลงกฎหมายอาจกระทบกำไรและโมเดลธุรกิจ
-
แรงกดดันด้านต้นทุนและเงินเฟ้อทางการแพทย์ – ค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน เทคโนโลยี และยาเพิ่มสูงขึ้น แม้บริษัทลงทุนในดิจิทัลและอัตโนมัติ แต่ต้นทุนที่สูงขึ้นเร็วอาจจำกัดอัตรากำไร
-
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยไซเบอร์ – การพึ่งพาข้อมูลสุขภาพและระบบ IT ทำให้บริษัทเสี่ยงต่อ การโจมตีทางไซเบอร์และการรั่วไหลของข้อมูล
-
การแข่งขันสูง – ภาคประกันสุขภาพเอกชนสหรัฐฯ มีการแข่งขันสูง บริษัทคู่แข่ง เช่น CVS Health, Elevance Health, Cigna, Centene รวมถึงบริษัทเทคโนโลยีด้านสุขภาพดิจิทัล
-
รายได้มุ่งเน้นในภูมิภาคสหรัฐฯ – การพึ่งพารายได้ในประเทศเพิ่มความเสี่ยงต่อกฎหมาย การเมือง และเศรษฐกิจในประเทศ
-
การเปลี่ยนแปลงประชากรและโรคระบาด – ประชากรสูงอายุและโรคเรื้อรังเพิ่มความต้องการบริการ แต่ก็เพิ่มค่าใช้จ่ายภายใต้โปรแกรม Medicare Advantage
วิกฤติและแนวโน้มฟื้นตัว
UnitedHealth เผชิญวิกฤติรุนแรงช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ส่งผลต่อ ผลประกอบการและมูลค่าตลาด การเสียชีวิตของ CEO ปลายปี 2024 และการสอบสวนเกี่ยวกับการปฏิบัติของบริษัท เช่น กลยุทธ์ “Delay, Deny, Defend” ทำลายความเชื่อมั่นผู้ลงทุน ทำให้ราคาหุ้นร่วง 62% จากจุดสูงสุดก่อนวิกฤติ
แม้ว่าสภาวะตลาดเป็นลบ แต่มีสัญญาณฟื้นตัว เช่น หุ้นตกลงมาถึงระดับที่นักลงทุนระยะยาวมองว่ามีโอกาสสูง Berkshire Hathaway ของ Warren Buffett ซื้อหุ้นมูลค่า 5 ล้านดอลลาร์ และ Michael Burry ก็ลงทุนเช่นกัน แสดงให้เห็นถึง ศักยภาพการฟื้นตัวและการเติบโตระยะยาว
มุมมองมูลค่าหุ้น (Valuation Outlook)
การประเมินมูลค่าโดย Discounted Cash Flow (DCF) โดยสมมติการเติบโตรายได้เฉลี่ยต่อปี 10.57% ใน 5 ปีข้างหน้า และพิจารณา Weighted Average Cost of Capital (WACC) ที่ 7.87%
ผลลัพธ์ชี้ว่า มูลค่าหุ้นที่เหมาะสมของ UnitedHealth อยู่ที่ 545.18 ดอลลาร์ โดยมี Upside Potential ประมาณ 82% จากราคาปัจจุบัน แสดงถึงการ ประเมินค่าต่ำเกินจริง เนื่องจากปัญหาด้านชื่อเสียงและความไม่แน่นอนของนักลงทุน
การประเมินนี้มีความไวต่อสมมติฐาน ดังนั้นควรพิจารณาด้วยความระมัดระวัง
กราฟทางเทคนิค (Technical Chart)
หุ้น UnitedHealth Group อยู่ในแนวโน้มขาลงระยะกลางตั้งแต่ต้นปี 2025 ซึ่งส่งผลให้ราคาลดลงอย่างรวดเร็ว หลังจากการขายหนักในช่วงเดือนเมษายน–พฤษภาคม 2025 หุ้นแตะ จุดต่ำสุดราว 235 ดอลลาร์ ซึ่งพบแนวรับทางเทคนิคที่แข็งแรง ตั้งแต่นั้นมามีความพยายามในการฟื้นตัวเกิดขึ้น
จากมุมมองทางเทคนิค หากหุ้นสามารถ ทะลุแนวต้านที่ 300 ดอลลาร์ ได้ อาจเปิดโอกาสให้เกิดการปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ไปยังเป้าหมายถัดไปราว 338 ดอลลาร์
Source: xStation5