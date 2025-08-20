US OPEN: หุ้นเทคโนโลยีปรับตัวขึ้น แต่ยังไม่เพียงพอ ตลาดจับตาการประชุมเฟด

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดวันพุธในโทนกลาง ๆ นักลงทุนรอการประชุมเฟด
ดัชนีหุ้นสำคัญของสหรัฐฯ เปิดตลาดด้วยความผันผวนเล็กน้อย ฟิวเจอร์ส S&P 500 และ Nasdaq ปรับตัวลงเล็กน้อย ตลาดอยู่ในโหมด รอดูท่าที (wait-and-see) นักลงทุนมีท่าทีระมัดระวัง เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคและสัญญาณจาก Federal Reserve (เฟด) จะมีความสำคัญต่อทิศทางตลาด
แรงสนับสนุนบางส่วนมาจาก ข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยดีกว่าคาด การเริ่มสร้างบ้านในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น 5.2% MoM แสดงถึงกิจกรรมที่ยังแข็งแกร่งในภาคก่อสร้าง
นักลงทุนกำลังรอผลประกอบการไตรมาสจาก ผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของสหรัฐฯ เช่น Walmart, Target และ Home Depot ซึ่งตัวเลขเหล่านี้สำคัญต่อการประเมิน สุขภาพผู้บริโภคสหรัฐฯ ที่คิดเป็นเกือบ 70% ของ GDP สัญญาณและมุมมองจากรายงานเหล่านี้อาจมีผลต่อทิศทางดัชนีหุ้นในอนาคต
นอกจากนี้ ความสนใจยังมุ่งไปที่ การประชุม Jackson Hole ในปลายสัปดาห์นี้ ซึ่ง Jerome Powell และเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางคนอื่น ๆ อาจชี้แนวทางนโยบายการเงินในอนาคต นักลงทุนจะจับตาสัญญาณเกี่ยวกับ “soft landing” ของเศรษฐกิจสหรัฐ และท่าทีของเฟดต่ออัตราดอกเบี้ย ท่ามกลางเงินเฟ้อที่ชะลอตัวและตัวเลขตลาดแรงงานที่ผสม
ในสภาพตลาดเช่นนี้ กิจกรรมของนักลงทุนอาจยังจำกัดจนกว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจและนโยบายการเงิน
ในช่วงต้นเซสชันวันอังคาร ฟิวเจอร์ส US100 ร่วงต่อเนื่องจากการปรับฐานที่เริ่มขึ้นสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากพยายามกลับขึ้นสู่แนวโน้มขาขึ้นไม่สำเร็จ ราคาทะลุค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น ซึ่งก่อนหน้านี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้าน การจัดเรียงปัจจุบันบ่งชี้ถึง แนวโน้มขาลงต่อเนื่อง
ข่าวบริษัท:
หุ้น Intel (INTC.US) ปรับตัวขึ้น 7% หลังประกาศว่า SoftBank Group ตกลงซื้อหุ้น Intel มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ การสนับสนุนจากนักลงทุนเชิงกลยุทธ์นี้อาจช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในตลาดต่อ Intel และศักยภาพการเติบโตระยะยาวของบริษัท
Intel เป็นหนึ่งในผู้ผลิต เซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นซัพพลายเออร์สำคัญของ โปรเซสเซอร์สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เซิร์ฟเวอร์ และตลาดปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังเติบโต
หุ้น Palo Alto Networks (PANW.US) ปรับตัวขึ้น 6% หลังรายงานผลประกอบการไตรมาสดีกว่าคาด และปรับเพิ่ม แนวโน้มทางการเงินสำหรับปี 2026 รายได้และกำไรต่อหุ้นที่แข็งแกร่งเกินคาดช่วยหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุน
นอกจากนี้ บริษัทมีแผนเข้าซื้อ CyberArk มูลค่าประมาณ 25 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำด้าน ความปลอดภัยไซเบอร์ Palo Alto Networks เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ ระบบความปลอดภัยเครือข่ายและคลาวด์ระดับโลก
หุ้น Iovance (IOVA.US) ปรับตัวขึ้น 6% หลังหน่วยงานกำกับดูแลด้านสุขภาพของ แคนาดา อนุมัติยารักษามะเร็งผิวหนังชนิดลุกลามที่ใช้ เซลล์บำบัดแบบใหม่เป็นครั้งแรก การอนุมัตินี้เป็นก้าวสำคัญสำหรับการขยายธุรกิจระหว่างประเทศของบริษัท และอาจเพิ่มรายได้จากตลาดนอกสหรัฐ
Iovance เป็นบริษัท ไบโอเทค ที่เชี่ยวชาญในการพัฒนายารักษามะเร็งแบบอิงภูมิคุ้มกัน
หุ้น Home Depot (HD.US) ปรับตัวขึ้นกว่า 3% แม้ว่าผลประกอบการไตรมาส 2 จะต่ำกว่าคาดเล็กน้อย — EPS ปรับแล้ว อยู่ที่ 4.68 ดอลลาร์ (คาด 4.72 ดอลลาร์) และ รายได้ อยู่ที่ 45.28 พันล้านดอลลาร์ (คาด 45.41 พันล้านดอลลาร์)
