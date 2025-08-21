US OPEN: ตลาดอยู่ในช่วงรอคอย ก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญ

US Stock Market Update – Wednesday
-
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดปรับตัวลงเล็กน้อย โดย Nasdaq 100 (US100) และ S&P 500 futures อยู่ในแดนลบ นักลงทุนระมัดระวังตัวรอการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญที่จะส่งผลต่อทิศทางระยะสั้นของตลาด
-
ประเด็นสำคัญวันนี้:
-
รายงาน สต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ → ให้ข้อมูลสุขภาพภาคพลังงานและแนวโน้มตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
-
บันทึกการประชุม FOMC → อาจเผยเบาะแสทิศทางนโยบายการเงินสหรัฐฯ และส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งหุ้นและพันธบัตร
-
-
แนวโน้มต่อไป: นักลงทุนจับตาข้อมูล PMI วันพฤหัสบดี เพื่ออัปเดตกิจกรรมในภาคการผลิตและบริการ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจและคาดว่าจะมีบทบาทต่อความคาดหวังการเติบโตในอนาคต
US100 (H1 interval)
-
Nasdaq-100 futures (US100) เคลื่อนไหวต่ำเล็กน้อย ก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ
-
หลังจากการปรับตัวลงแรงในช่วงก่อนหน้า ดัชนีเข้าสู่ ช่วง consolidation ใกล้ระดับ 23,400 จุด → เป็นสัญญาณการพักตัวชั่วคราวของแรงขาย
-
บน ชาร์ตรายชั่วโมง (H1) ราคายังคง เคลื่อนไหวในกรอบ (range-bound) รอบ EMA ระยะสั้น → ชี้ว่าตลาดยังขาดทิศทางชัดเจน
-
นักลงทุนรอดูข้อมูลเศรษฐกิจที่จะเป็น catalyst ต่อไป ซึ่งผลตอบสนองของตลาดต่อข้อมูลเหล่านี้จะกำหนดว่าการ consolidation จะกลายเป็นแนวโน้มปรับลงต่อหรือเตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นตัว
Source: xStation5
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
Company Updates
La-Z-Boy (LZB.US)
-
หุ้นปรับลง 13% หลังประกาศผลประกอบการ อ่อนกว่าคาด และปรับลด guidance ไตรมาสถัดไป
-
รายงาน อัตรากำไรจากการดำเนินงานลดลงอย่างมาก และ EPS = 0.47 USD ต่ำกว่าที่ consensus คาดไว้ที่ 0.53 USD
-
ผู้บริหารชี้ถึง สภาพเศรษฐกิจมหภาคที่ท้าทาย และ ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น
Celldex Therapeutics (CLDX.US)
-
หุ้นปรับลง 5% หลังผลการทดลอง Phase II ของ barzolvolimab ออกมาผสม
-
แม้ทดลอง บรรลุ biological endpoints (ลด mast cell) แต่ ไม่พบการปรับปรุงทางคลินิกในผู้ป่วย EoE
-
บริษัทตัดสินใจ ยุติพัฒนายาสำหรับสภาวะนี้ แต่ยังคงมุ่งมั่นพัฒนายาในพื้นที่รักษาอื่น ๆ
Novavax (NVAX.US)
-
หุ้นปรับลง 7% หลัง Bank of America Global Research ปรับเรตติ้งจาก “neutral” → “underperform”
-
นักวิเคราะห์ชี้ แรงกดดันการแข่งขัน และ ความไม่แน่นอนในตลาดวัคซีน COVID-19 และตลาดวัคซีนโดยรวม เป็นประเด็นสำคัญ