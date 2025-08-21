อ่านเพิ่มเติม

US OPEN: ตลาดอยู่ในช่วงรอคอย ก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญ

09:49 21 สิงหาคม 2025

US Stock Market Update – Wednesday

  • ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดปรับตัวลงเล็กน้อย โดย Nasdaq 100 (US100) และ S&P 500 futures อยู่ในแดนลบ นักลงทุนระมัดระวังตัวรอการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญที่จะส่งผลต่อทิศทางระยะสั้นของตลาด

  • ประเด็นสำคัญวันนี้:

    • รายงาน สต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ → ให้ข้อมูลสุขภาพภาคพลังงานและแนวโน้มตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

    • บันทึกการประชุม FOMC → อาจเผยเบาะแสทิศทางนโยบายการเงินสหรัฐฯ และส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งหุ้นและพันธบัตร

  • แนวโน้มต่อไป: นักลงทุนจับตาข้อมูล PMI วันพฤหัสบดี เพื่ออัปเดตกิจกรรมในภาคการผลิตและบริการ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจและคาดว่าจะมีบทบาทต่อความคาดหวังการเติบโตในอนาคต

US100 (H1 interval)

  • Nasdaq-100 futures (US100) เคลื่อนไหวต่ำเล็กน้อย ก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ

  • หลังจากการปรับตัวลงแรงในช่วงก่อนหน้า ดัชนีเข้าสู่ ช่วง consolidation ใกล้ระดับ 23,400 จุด → เป็นสัญญาณการพักตัวชั่วคราวของแรงขาย

  • บน ชาร์ตรายชั่วโมง (H1) ราคายังคง เคลื่อนไหวในกรอบ (range-bound) รอบ EMA ระยะสั้น → ชี้ว่าตลาดยังขาดทิศทางชัดเจน

  • นักลงทุนรอดูข้อมูลเศรษฐกิจที่จะเป็น catalyst ต่อไป ซึ่งผลตอบสนองของตลาดต่อข้อมูลเหล่านี้จะกำหนดว่าการ consolidation จะกลายเป็นแนวโน้มปรับลงต่อหรือเตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นตัว

Source: xStation5

Company Updates

La-Z-Boy (LZB.US)

  • หุ้นปรับลง 13% หลังประกาศผลประกอบการ อ่อนกว่าคาด และปรับลด guidance ไตรมาสถัดไป

  • รายงาน อัตรากำไรจากการดำเนินงานลดลงอย่างมาก และ EPS = 0.47 USD ต่ำกว่าที่ consensus คาดไว้ที่ 0.53 USD

  • ผู้บริหารชี้ถึง สภาพเศรษฐกิจมหภาคที่ท้าทาย และ ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น

Celldex Therapeutics (CLDX.US)

  • หุ้นปรับลง 5% หลังผลการทดลอง Phase II ของ barzolvolimab ออกมาผสม

  • แม้ทดลอง บรรลุ biological endpoints (ลด mast cell) แต่ ไม่พบการปรับปรุงทางคลินิกในผู้ป่วย EoE

  • บริษัทตัดสินใจ ยุติพัฒนายาสำหรับสภาวะนี้ แต่ยังคงมุ่งมั่นพัฒนายาในพื้นที่รักษาอื่น ๆ

Novavax (NVAX.US)

  • หุ้นปรับลง 7% หลัง Bank of America Global Research ปรับเรตติ้งจาก “neutral” → “underperform”

  • นักวิเคราะห์ชี้ แรงกดดันการแข่งขัน และ ความไม่แน่นอนในตลาดวัคซีน COVID-19 และตลาดวัคซีนโดยรวม เป็นประเด็นสำคัญ

หุ้น:
ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
