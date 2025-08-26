US OPEN: วอลล์สตรีทลดช่วงบวก หลังปาวเวลปรับท่าทีเมื่อวันศุกร์

การเริ่มต้นการซื้อขายในวันนี้ที่วอลล์สตรีทถูกปกคลุมด้วยบรรยากาศที่ค่อนข้าง ซบเซา อันเป็นผลมาจากการขายทำกำไรหลังจากแรงรีบาวด์เชิงบวกเมื่อวันศุกร์ที่เกิดจากการปรับท่าทีเชิงผ่อนคลายของปาวเวล หุ้นที่เกี่ยวข้องกับภาค คริปโตเคอร์เรนซี ทำผลงานได้แย่เป็นพิเศษในวันนี้ สำหรับปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ดัชนีเงินเฟ้อ PCE และผลประกอบการรายไตรมาสของ Nvidia
US100 (D1 interval)
ดัชนี Russell 2000 (US2000)
-
วันนี้ดัชนีซื้อขายลดลงราว 0.45% เมื่อเทียบกับราคาปิดวันศุกร์
-
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มขาขึ้นยังคงชัดเจน โดยได้รับการสนับสนุนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 50, 100 และ 200 วัน
-
ระดับแนวรับสำคัญที่สุดยังคงอยู่ที่ เส้น EMA 50 วัน (เส้นสีน้ำเงิน)
-
เครื่องมือนี้ทะลุผ่านระดับสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ตั้งแต่ปี 2024 แล้ว
ที่มา: xStation 5
ข่าวบริษัท (Company news):
-
Aehr Test Systems (AEHR.US): พุ่งขึ้น 14% ก่อนตลาดเปิด จากคำสั่งซื้ออุปกรณ์ทดสอบเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงเพิ่มเติม โดยได้รับคำสั่งซื้อระบบ Sonoma 6 เครื่อง ซึ่งใช้ทดสอบชิ้นส่วนกำลังสูงสำหรับการผลิตชิป AI ความต้องการระบบทดสอบเพิ่มขึ้นตามการผลิตโปรเซสเซอร์ AI ที่สูงขึ้น
-
American Eagle Outfitters (AEO.US): ร่วง 4.1% หลังจาก Bank of America ปรับลดคำแนะนำจาก Neutral → Underperform และหั่นประมาณการกำไรต่อหุ้นปีงบ 2026 ลง 30% เหลือ $0.95 อันเป็นผลจากราคาขายที่ลดลง ยอดขายอ่อนแรง ความกดดันจากภาษีนำเข้า และมาร์จิ้นที่แคบลง
-
MicroStrategy (MSTR.US -4.3%), Coinbase (COIN.US -2.5%), Block (BLSH.US -4%): หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ คริปโต ร่วงตามการอ่อนตัวของ Bitcoin และ Ethereum
-
RH (RH.US -8.1%), Wayfair (W.US -7.5%): หุ้นเฟอร์นิเจอร์ร่วงแรง หลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศสอบสวนเชิงลึกด้านภาษีนำเข้าเฟอร์นิเจอร์ สร้างความไม่แน่นอนในตลาด
-
Napco Security Technologies (NSSC.US): พุ่ง 16% หลังผลประกอบการไตรมาส 4 ดีกว่าคาด โดย EBITDA ปรับตัวเกินความคาดหมาย เสริมความแข็งแกร่งในตลาดระบบรักษาความปลอดภัย
-
Vital Energy (VTLE.US): พุ่ง 9.3% หลังประกาศแผนการถูกซื้อโดย Crescent Energy (CRGY.US) ที่ร่วง 6.4% มูลค่าดีลราว 733 ล้านดอลลาร์ สะท้อนการควบรวมกิจการที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มพลังงาน