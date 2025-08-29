อ่านเพิ่มเติม

US OPEN: ข้อมูลเศรษฐกิจหนุนความเชื่อมั่น; Nvidia ลบการปรับตัวลงก่อนตลาด

08:29 29 สิงหาคม 2025

Wall Street เปิดบวก 📈
ดัชนีหลักปรับตัวขึ้นจาก GDP สหรัฐสูงกว่าคาด, ข้อมูลเงินเฟ้อรายไตรมาสอ่อนตัว, และผลกระทบจาก ผลประกอบการ Nvidia

  • Nasdaq (US100): +0.3%

  • S&P 500 (US500): +0.2%

  • DJIA (US30): -0.1%

Nvidia:

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

  • รายได้ศูนย์ข้อมูล Q2 41.1 พันล้านดอลลาร์ (+56% YoY) แต่ต่ำกว่าคาด 200 ล้านดอลลาร์

  • ชิป Blackwell โต 17% QoQ

  • ภาค Gaming, Visualization, และ Automotive ทำผลงานดี

  • Guidance Q3 ประมาณ 54 พันล้านดอลลาร์ (เบี่ยงเบน 2%)

ประเด็นจีน:

  • ยอดขาย H20 ในจีนยังถูกระงับเนื่องจาก ความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ

  • ล่าสุด ซีอีโอของ Nvidia อยู่ระหว่างเจรจากับสหรัฐฯ เพื่อขายชิป Blackwell AI ให้จีน

  • การเจรจานี้อาจเกิดจาก ยอดขายศูนย์ข้อมูลไตรมาสก่อนต่ำกว่าคาดเล็กน้อย

  • ข่าวช่วยให้หุ้น ลบการปรับตัวลงก่อนตลาด (-1% ขณะนี้, -4% ใน pre-market)

Among S&P 500 sectors, Communication Services and Financial stocks are driving gains on Wall Street. On the flip side, Health, Energy and Consumer Staples are lagging. Source: Bloomberg Finance LP

 

Macro News

The U.S. economy rebounded in Q2 2025, with GDP up 3.3% annualized, driven primarily by lower imports and stronger consumer spending. Investment and exports lagged. Real final sales rose 1.9%, GDI surged 4.8%, inflation eased modestly, and corporate profits jumped $65.5B, reversing Q1’s $90.6B decline.

Source: XTB Research

 

US100 (กรอบเวลา D1)
สัญญา Nasdaq สามารถยืนแนวรับได้ที่ ขอบล่างของช่องแนวโน้มขาขึ้นระยะกลาง (เส้นสีแดง) ขณะนี้กำลังเคลื่อนตัวไปยังแนวต้านใกล้ จุดสูงสุดตลอดกาล (ATH)

แนวต้านสำคัญ (Upside levels):

  • 23,848 — จุดสูงสุดท้องถิ่นช่วงกรกฎาคม–สิงหาคม

  • ATH ล่าสุด

แนวรับสำคัญ (Downside support):

  • แนวโน้มเส้นเทรนด์ไลน์ (สีแดง) หนุนด้วย EMA25 (สีเทา)

  • แนวรับถัดไปอยู่ระหว่าง 23,000–22,000, หนุนด้วย EMA50 (สีน้ำเงิน)

Source: xStation5

 

ข่าวบริษัท (Company News)

Burlington Stores

  • รายได้ Q2 2.71 พันล้านดอลลาร์ (+10% YoY)

  • EPS 1.59 ดอลลาร์ สูงกว่าคาด

  • ยอดขายเทียบช่วงเดียวกัน (Comparable Sales) +5%

  • กำไรขั้นต้นขยายตัว 90bps

  • ปรับเพิ่ม FY25 Guidance: EPS 9.19–9.41 ดอลลาร์, ยอดขายโต 7–8%

  • หุ้นปรับตัวขึ้น 10%

Celcuity

  • FDA รับพิจารณา gedatolisib NDA ภายใต้โปรแกรม RTOR → เร่งกระบวนการตรวจสอบ

  • ผลการทดลอง Phase 3 VIKTORIA-1: การรักษาร่วมกับ fulvestrant และ palbociclib เพิ่ม median progression-free survival ในมะเร็งเต้านม ER+ ขั้นสูง

  • นักวิเคราะห์ยังคง Buy, หุ้นขึ้น 8%

CrowdStrike

  • Q2 ทำสถิติใหม่: Net new ARR 221M, Total ARR +20% → 4.66B

  • รายได้ 1.17B ดอลลาร์, Free Cash Flow 284M

  • CEO เน้น ความต้องการ AI, Falcon Flex, และ Cloud/Identity Pipeline แข็งแกร่ง

  • Guidance FY26: รายได้สูงสุด 4.8B ดอลลาร์, ARR เติบโตอย่างน้อย 40% ครึ่งหลังปี

  • หุ้นขึ้น 2%

NetApp

  • หุ้นปรับตัวลง 7% ใน pre-market หลัง Q1 รายงานผลตามคาด

  • แสดงความอ่อนแรงของธุรกิจ Federal และ EMEA

  • กำไรขั้นต้นถูกกดดันจาก Mix, Federal softness, ค่า Component แต่ Cloud หนุนบางส่วน

  • โครงการ AI ถือเป็น “ต่อเนื่องชนะ” แต่ผลกระทบรายได้จำกัด

  • หุ้นปัจจุบันขึ้น 2.6%, นักวิเคราะห์มุมมองผสม

Snowflake

  • หุ้นพุ่ง 19% จากความต้องการ AI-driven data platforms

  • เพิ่มมูลค่าตลาดมากกว่า 11 พันล้านดอลลาร์

  • ปรับเพิ่ม Annual Product Revenue Guidance → 4.4B ดอลลาร์

  • นักวิเคราะห์อัพเกรดหุ้นหลายราย, เน้น ความแข็งแกร่งท่ามกลาง AI และ Cloud migration boom

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก