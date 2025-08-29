US OPEN: ข้อมูลเศรษฐกิจหนุนความเชื่อมั่น; Nvidia ลบการปรับตัวลงก่อนตลาด

Wall Street เปิดบวก 📈
ดัชนีหลักปรับตัวขึ้นจาก GDP สหรัฐสูงกว่าคาด, ข้อมูลเงินเฟ้อรายไตรมาสอ่อนตัว, และผลกระทบจาก ผลประกอบการ Nvidia
Nasdaq (US100): +0.3%
S&P 500 (US500): +0.2%
DJIA (US30): -0.1%
Nvidia:
รายได้ศูนย์ข้อมูล Q2 41.1 พันล้านดอลลาร์ (+56% YoY) แต่ต่ำกว่าคาด 200 ล้านดอลลาร์
ชิป Blackwell โต 17% QoQ
ภาค Gaming, Visualization, และ Automotive ทำผลงานดี
Guidance Q3 ประมาณ 54 พันล้านดอลลาร์ (เบี่ยงเบน 2%)
ประเด็นจีน:
ยอดขาย H20 ในจีนยังถูกระงับเนื่องจาก ความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ
ล่าสุด ซีอีโอของ Nvidia อยู่ระหว่างเจรจากับสหรัฐฯ เพื่อขายชิป Blackwell AI ให้จีน
การเจรจานี้อาจเกิดจาก ยอดขายศูนย์ข้อมูลไตรมาสก่อนต่ำกว่าคาดเล็กน้อย
ข่าวช่วยให้หุ้น ลบการปรับตัวลงก่อนตลาด (-1% ขณะนี้, -4% ใน pre-market)
Among S&P 500 sectors, Communication Services and Financial stocks are driving gains on Wall Street. On the flip side, Health, Energy and Consumer Staples are lagging. Source: Bloomberg Finance LP
Macro News
The U.S. economy rebounded in Q2 2025, with GDP up 3.3% annualized, driven primarily by lower imports and stronger consumer spending. Investment and exports lagged. Real final sales rose 1.9%, GDI surged 4.8%, inflation eased modestly, and corporate profits jumped $65.5B, reversing Q1’s $90.6B decline.
Source: XTB Research
US100 (กรอบเวลา D1)
สัญญา Nasdaq สามารถยืนแนวรับได้ที่ ขอบล่างของช่องแนวโน้มขาขึ้นระยะกลาง (เส้นสีแดง) ขณะนี้กำลังเคลื่อนตัวไปยังแนวต้านใกล้ จุดสูงสุดตลอดกาล (ATH)
แนวต้านสำคัญ (Upside levels):
23,848 — จุดสูงสุดท้องถิ่นช่วงกรกฎาคม–สิงหาคม
ATH ล่าสุด
แนวรับสำคัญ (Downside support):
แนวโน้มเส้นเทรนด์ไลน์ (สีแดง) หนุนด้วย EMA25 (สีเทา)
แนวรับถัดไปอยู่ระหว่าง 23,000–22,000, หนุนด้วย EMA50 (สีน้ำเงิน)
Source: xStation5
ข่าวบริษัท (Company News)
Burlington Stores
รายได้ Q2 2.71 พันล้านดอลลาร์ (+10% YoY)
EPS 1.59 ดอลลาร์ สูงกว่าคาด
ยอดขายเทียบช่วงเดียวกัน (Comparable Sales) +5%
กำไรขั้นต้นขยายตัว 90bps
ปรับเพิ่ม FY25 Guidance: EPS 9.19–9.41 ดอลลาร์, ยอดขายโต 7–8%
หุ้นปรับตัวขึ้น 10%
Celcuity
FDA รับพิจารณา gedatolisib NDA ภายใต้โปรแกรม RTOR → เร่งกระบวนการตรวจสอบ
ผลการทดลอง Phase 3 VIKTORIA-1: การรักษาร่วมกับ fulvestrant และ palbociclib เพิ่ม median progression-free survival ในมะเร็งเต้านม ER+ ขั้นสูง
นักวิเคราะห์ยังคง Buy, หุ้นขึ้น 8%
CrowdStrike
-
-
-
-
-
NetApp
-
-
-
-
-
Snowflake
-
-
-
-
นักวิเคราะห์อัพเกรดหุ้นหลายราย, เน้น ความแข็งแกร่งท่ามกลาง AI และ Cloud migration boom