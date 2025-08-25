อ่านเพิ่มเติม

US2000 พุ่งเกือบ 4% 📈 หุ้นขนาดเล็กปรับตัวขึ้นแรง

09:40 25 สิงหาคม 2025

หุ้นขนาดเล็กปรับตัวขึ้นแรงหลังสุนทรพจน์ของพาวเวลล์

  • ดัชนีหุ้นบริษัทขนาดเล็กพุ่งขึ้นอย่างน่าประทับใจ หลังจาก น้ำเสียง dovish ของเจอโรม พาวเวลล์

  • การเปลี่ยนท่าทีนี้ทำให้นักลงทุนมีความหวังว่า เฟดอาจปรับลดดอกเบี้ยเร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กเข้าถึงเงินทุนได้ง่ายขึ้น

  • การเข้าถึงเงินทุนสำคัญเพื่อให้บริษัทขนาดเล็กสามารถไล่ตามบริษัทใหญ่ ที่เป็นผู้นำด้านการเติบโตของมูลค่าในช่วงเดือนที่ผ่านมา

US2000 (D1)

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

Source: Xstation

บนดัชนี US2000 เราสังเกตเห็นการกลับเข้าสู่ consolidation channel ระหว่างระดับ 2,190 – 2,482 จุด ซึ่งเป็นที่ตั้งของ จุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ปัจจุบันราคาห่างจากระดับนี้เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์

  • แนวโน้มปัจจุบันอยู่ใน เทรนด์ขาขึ้นระยะกลาง และอยู่ในโซนต้านที่กำหนดโดยจุดสูงสุดของ consolidation ตั้งแต่ต้นปี

  • หากราคาปรับตัวลง ซัพพอร์ตสำคัญแรก อยู่ที่จุดต่ำสุดล่าสุด 2,190

  • ซัพพอร์ตถัดไป อยู่ที่ระดับ 1,980 ดอลลาร์

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก