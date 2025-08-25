US2000 พุ่งเกือบ 4% 📈 หุ้นขนาดเล็กปรับตัวขึ้นแรง

หุ้นขนาดเล็กปรับตัวขึ้นแรงหลังสุนทรพจน์ของพาวเวลล์
ดัชนีหุ้นบริษัทขนาดเล็กพุ่งขึ้นอย่างน่าประทับใจ หลังจาก น้ำเสียง dovish ของเจอโรม พาวเวลล์
การเปลี่ยนท่าทีนี้ทำให้นักลงทุนมีความหวังว่า เฟดอาจปรับลดดอกเบี้ยเร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กเข้าถึงเงินทุนได้ง่ายขึ้น
การเข้าถึงเงินทุนสำคัญเพื่อให้บริษัทขนาดเล็กสามารถไล่ตามบริษัทใหญ่ ที่เป็นผู้นำด้านการเติบโตของมูลค่าในช่วงเดือนที่ผ่านมา
US2000 (D1)
Source: Xstation
บนดัชนี US2000 เราสังเกตเห็นการกลับเข้าสู่ consolidation channel ระหว่างระดับ 2,190 – 2,482 จุด ซึ่งเป็นที่ตั้งของ จุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ปัจจุบันราคาห่างจากระดับนี้เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์
แนวโน้มปัจจุบันอยู่ใน เทรนด์ขาขึ้นระยะกลาง และอยู่ในโซนต้านที่กำหนดโดยจุดสูงสุดของ consolidation ตั้งแต่ต้นปี
หากราคาปรับตัวลง ซัพพอร์ตสำคัญแรก อยู่ที่จุดต่ำสุดล่าสุด 2,190
ซัพพอร์ตถัดไป อยู่ที่ระดับ 1,980 ดอลลาร์