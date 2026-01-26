อ่านเพิ่มเติม
08:38 · 26 มกราคม 2026

ข่าวเด่น: เยนพุ่งขึ้นอย่างกะทันหัน USDJPY ต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 💡

-
-
Open account Download free app
เยนพุ่งแรง! USDJPY ต่ำสุดตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 💡 เยนญี่ปุ่นทำผลตอบแทนได้อย่างน่าทึ่งเมื่อเทียบกับดอลลาร์ โดยคู่ USDJPY ร่วงต่ำกว่าแนวรับสำคัญที่ 157 และกำลังทดสอบแนวต้าน/แนวรับที่...

เข้าสู่ระบบ หรือเปิดบัญชีฟรี เพื่ออ่านต่อ

บทวิเคราะห์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญการเงินชั้นนำ

เปิดบัญชี  เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก