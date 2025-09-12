🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...
การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...
สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
หลังจากที่ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นในวันก่อน ตลาดหุ้นในช่วงเช้ากำลังทรงตัว โดยฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐและยุโรปเคลื่อนไหวอย่างจำกัด อยู่ในกรอบแคบระหว่าง -0.05%...
ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นแตะ ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดย US500 เพิ่มขึ้น 0.80% สู่ 6,590 จุด, US100 ขึ้น 0.70% ผ่านระดับ 24,000 จุด ขณะที่ดัชนีหุ้นขนาดเล็ก...
Bitcoin วันนี้เพิ่มขึ้นอีก 0.5% พุ่งเหนือ $114,000 และกำลังเข้าใกล้โซนสำคัญใกล้ $115,000 ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าหลังตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานอ่อนแอ ขณะเดียวกันวอลล์สตรีทปรับตัวขึ้นจากความหวังว่าจะมีการลดดอกเบี้ยของ...
US30 Futures พุ่ง 1.3% ทำระดับสูงสุดใหม่ ดัชนี Dow Jones (US30) ปรับขึ้นเกือบ 1.3% วันนี้ แตะระดับสูงสุดตั้งแต่ 22 สิงหาคม การปรับตัวขึ้นได้รับแรงหนุนจากหุ้นหลัก...
EIA Natural Gas Update: การเปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซธรรมชาติ (BCF) 71B คาดการณ์: 68B ก่อนหน้า: 55B สรุป: ปริมาณสำรองสูงกว่าคาดการณ์...
ตลาดน้ำมันโลก: ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงอย่างชัดเจน รายงานล่าสุดจาก OPEC ระบุว่าความกดดันต่อราคายังคงอยู่แม้มีอุปสงค์และอุปทานที่แข็งแกร่ง สัญญาน้ำมันดิบ...
ECB คงอัตราดอกเบี้ย – สรุปถ้อยคำสำคัญจาก Christine Lagarde หลัง ECB ประกาศคงอัตราดอกเบี้ย ประธาน ECB Christine Lagarde กล่าวถ้อยคำสำคัญ โดยคู่เงิน...
สหรัฐฯ – ข้อมูลเงินเฟ้อและแรงงานเดือนสิงหาคม เงินเฟ้อ (CPI) CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%; ก่อนหน้า 0.2%) CPI รายปี: 2.9%...
ECB คงอัตราดอกเบี้ยที่ 2.15% ตามคาด ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ตัดสินใจ คงอัตราดอกเบี้ย ไว้ที่ 2.15% เหมือนการประชุมครั้งก่อน ตลาดไม่มีความคาดหวังว่าผลลัพธ์จะแตกต่าง ในแถลงการณ์...
DE40: ความระมัดระวังภายใต้เงา ECB ตลาดหุ้นยุโรปตะวันตกเปิดทำการวันนี้ในบรรยากาศที่ระมัดระวัง ดัชนีอย่าง UK100 และ FRA40 ขยับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ DE40...
ตัวเลข CPI เดือนสิงหาคม 2025 วันนี้อาจมีบทบาทสำคัญในการกำหนดความคาดหวังของตลาดต่อทิศทางนโยบายเฟด และอนาคตของคู่เงิน EUR/USD แม้ก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าเงินเฟ้อจะออกมาสูงขึ้น...
