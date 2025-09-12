อ่านเพิ่มเติม

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

Fed at a Crossroads – วิเคราะห์ตัวเลข CPI วันนี้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ 🏛️⚔️

12 กันยายน 2025

สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...

27 สิงหาคม 2025
09:43

วิกฤตการเมืองฝรั่งเศส : การลงมติไม่ไว้วางใจวันที่ 8 กันยายน จุดเปลี่ยนชี้ชะตาสำคัญ

วิกฤตการเมืองฝรั่งเศส: การลงมติไว้วางใจรัฐบาล 8 กันยายน อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ นายกรัฐมนตรี François Bayrou ประกาศว่าจะนำรัฐบาลเข้าสู่การลงมติไว้วางใจในสภาผู้แทนราษฎร...
09:40

₿ บิทคอยน์ร่วงสู่ 110K นักลงทุนหันไปโฟกัสอีเธอเรียม

บิทคอยน์ร่วงลงสู่ 110K จากแรงขายทำกำไรและกระแสเงินทุนในกองทุน ETF สหรัฐฯ ที่อ่อนแรงลงอย่างมาก นักลงทุนหันไปโฟกัส Ethereum ซึ่งมีปริมาณซื้อขายและความเคลื่อนไหวใน...
09:38

📈 คำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาด หนุนดัชนี US500 ปรับตัวขึ้น

คำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคม ตัวเลขรวม: -2.8% (คาดการณ์ -3.8%, เดือนก่อน -9.4%) Core Durable Goods (ไม่รวมคำสั่งซื้อหมวดการขนส่ง):...
09:36

☕ กาแฟร่วงเกือบ 3% 📉 หลัง StoneX คาดการณ์ผลผลิตเพิ่มขึ้นในฤดูกาล 2026/27

สัญญาล่วงหน้า Arabica บน ICE (COFFEE) ร่วงวันนี้ จากแรงขายทำกำไรและการปิดสถานะ Long แม้ว่า StoneX จะปรับลดคาดการณ์ผลผลิตกาแฟบราซิล ฤดูกาล 2025/26...
09:34

โกโก้ร่วงลง 4% 📉

สัญญาล่วงหน้าโกโก้แตะระดับสูงสุดในรอบสองเดือน ได้แรงหนุนจากความกังวลด้านอุปทาน ท่ามกลางสภาพอากาศแห้งและเย็นในแอฟริกาตะวันออก อย่างไรก็ตาม ราคากลับปรับฐานลง...
26 สิงหาคม 2025
17:59

DE40: ความวุ่นวายทางการเมืองในฝรั่งเศสกดดันดัชนียุโรป

มีความรู้สึกกังวลชัดเจนในตลาดการเงินยุโรปในวันอังคารนี้ นักลงทุนจับตามองหุ้นฝรั่งเศสอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจเผชิญกับความผันผวนสูงอีกครั้ง ฟิวเจอร์สของดัชนี...
17:53

สินค้าโภคภัณฑ์เด่น – น้ำมัน โลหะเงิน กาแฟ และข้าวสาลี

น้ำมัน ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงหลายวันมานี้ เนื่องจากมีความสงสัยใหม่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของข้อตกลงสันติภาพระหว่างยูเครนและรัสเซีย ในขณะเดียวกัน...
15:15

วิกฤตการเมืองฝรั่งเศสซ้ำเติมตลาดหุ้นดิ่งลง

ในวันอังคาร ตลาดการเงินยุโรปเผชิญกับแรงขายรุนแรง โดยตลาดหุ้นปารีสได้รับผลกระทบหนักที่สุด ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสร่วงลง 1.9% ในช่วงเช้า ถือเป็นหนึ่งในผลงานที่ย่ำแย่ที่สุดของทวีปในวันนั้น...
15:07

ตลาดเด่นวันนี้ : FRA40

หุ้นฝรั่งเศสเผชิญแรงกดดันอย่างหนัก เนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เพิ่มขึ้น หลังจากนายกรัฐมนตรี ฟรองซัวส์ บาอายรู วางแผนที่จะขอจัดการโหวตไว้วางใจ...
15:02

ปฏิทินเศรษฐกิจ: คำสั่งซื้อสินค้าคงทน/คำปราศรัยเฟดและ BoC

การซื้อขายในวันอังคารของตลาดการเงิน เริ่มต้นด้วยการปรับตัวลดลงของสัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงจากดัชนียุโรปที่สำคัญ ซึ่งบ่งชี้ว่าการซื้อขายในยุโรปอาจซบเซาอย่างน้อยในช่วงเริ่มต้นการซื้อขาย...
09:54

ข่าวเด่นวันนี้: ตลาดชะลอความคึกคักจากวันศุกร์

ราคาก๊าซลดลง: สัญญาก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ปรับตัวลดลงประมาณ 2% จากการโรลโอเวอร์สัญญาฟิวเจอร์ส และการคาดการณ์ใหม่ที่ชี้ถึงสภาพอากาศเย็นลงในสหรัฐฯ ช่วงปลายสิงหาคมถึงต้นกันยายน ผลประกอบการ...
09:50

PDD Holdings สูญเสียกำไรช่วงเช้า ผลประกอบการไตรมาส 2 เป็นอย่างไร

PDD Holdings (PDD.US) ทำผลประกอบการไตรมาส 2 ดีกว่าคาดทั้งด้านกำไรและรายได้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดต่ำกว่าที่คาด แม้จะมี อัตรากำไรขั้นต้นต่ำสุดเป็นประวัติการณ์...
09:44

ข่าวเด่น: ดัชนีการผลิตดัลลัสต่ำกว่าที่คาดการณ์

กิจกรรมภาคอุตสาหกรรมดัลลัส (Dallas Fed Industrial Activity) ตัวเลขปัจจุบัน: -1.8% (คาด 0.9%, ก่อนหน้า 0.9%) 📌 วิเคราะห์: ภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคดัลลัสอ่อนตัวมากกว่าที่คาด สะท้อนถึงการลดลงของการผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ อาจบ่งชี้ถึงปัญหาในเศรษฐกิจท้องถิ่นหรือสัญญาณชะลอตัวในภาคอุตสาหกรรมโดยรวม

09:35

US OPEN: วอลล์สตรีทลดช่วงบวก หลังปาวเวลปรับท่าทีเมื่อวันศุกร์

การเริ่มต้นการซื้อขายในวันนี้ที่วอลล์สตรีทถูกปกคลุมด้วยบรรยากาศที่ค่อนข้าง ซบเซา อันเป็นผลมาจากการขายทำกำไรหลังจากแรงรีบาวด์เชิงบวกเมื่อวันศุกร์ที่เกิดจากการปรับท่าทีเชิงผ่อนคลายของปาวเวล...

