ข่าวเด่น: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ สูงกว่าคาด 📈
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ เดือนส.ค. ทำสถิติ 97.4 สูงกว่าคาด (คาด 96.5, ก่อนหน้า 97.2) Richmond Fed Index (ส.ค.) อยู่ที่ -7 (คาด...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...
วิกฤตการเมืองฝรั่งเศส: การลงมติไว้วางใจรัฐบาล 8 กันยายน อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ นายกรัฐมนตรี François Bayrou ประกาศว่าจะนำรัฐบาลเข้าสู่การลงมติไว้วางใจในสภาผู้แทนราษฎร...
บิทคอยน์ร่วงลงสู่ 110K จากแรงขายทำกำไรและกระแสเงินทุนในกองทุน ETF สหรัฐฯ ที่อ่อนแรงลงอย่างมาก นักลงทุนหันไปโฟกัส Ethereum ซึ่งมีปริมาณซื้อขายและความเคลื่อนไหวใน...
🗽 ดัชนีราคาบ้านสหรัฐฯ อ่อนตัวต่อเนื่อง HPI MoM: -0.2% (คาด -0.1%) Case-Shiller 20-City YoY: +2.14% (ต่ำกว่ารอบก่อน +2.8%) Redbook...
คำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคม ตัวเลขรวม: -2.8% (คาดการณ์ -3.8%, เดือนก่อน -9.4%) Core Durable Goods (ไม่รวมคำสั่งซื้อหมวดการขนส่ง):...
สัญญาล่วงหน้า Arabica บน ICE (COFFEE) ร่วงวันนี้ จากแรงขายทำกำไรและการปิดสถานะ Long แม้ว่า StoneX จะปรับลดคาดการณ์ผลผลิตกาแฟบราซิล ฤดูกาล 2025/26...
สัญญาล่วงหน้าโกโก้แตะระดับสูงสุดในรอบสองเดือน ได้แรงหนุนจากความกังวลด้านอุปทาน ท่ามกลางสภาพอากาศแห้งและเย็นในแอฟริกาตะวันออก อย่างไรก็ตาม ราคากลับปรับฐานลง...
มีความรู้สึกกังวลชัดเจนในตลาดการเงินยุโรปในวันอังคารนี้ นักลงทุนจับตามองหุ้นฝรั่งเศสอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจเผชิญกับความผันผวนสูงอีกครั้ง ฟิวเจอร์สของดัชนี...
น้ำมัน ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงหลายวันมานี้ เนื่องจากมีความสงสัยใหม่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของข้อตกลงสันติภาพระหว่างยูเครนและรัสเซีย ในขณะเดียวกัน...
ในวันอังคาร ตลาดการเงินยุโรปเผชิญกับแรงขายรุนแรง โดยตลาดหุ้นปารีสได้รับผลกระทบหนักที่สุด ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสร่วงลง 1.9% ในช่วงเช้า ถือเป็นหนึ่งในผลงานที่ย่ำแย่ที่สุดของทวีปในวันนั้น...
หุ้นฝรั่งเศสเผชิญแรงกดดันอย่างหนัก เนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เพิ่มขึ้น หลังจากนายกรัฐมนตรี ฟรองซัวส์ บาอายรู วางแผนที่จะขอจัดการโหวตไว้วางใจ...
การซื้อขายในวันอังคารของตลาดการเงิน เริ่มต้นด้วยการปรับตัวลดลงของสัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงจากดัชนียุโรปที่สำคัญ ซึ่งบ่งชี้ว่าการซื้อขายในยุโรปอาจซบเซาอย่างน้อยในช่วงเริ่มต้นการซื้อขาย...
หุ้นในภูมิภาค APAC ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง หลังจากเซสชันตลาดโลกที่อ่อนแอเมื่อวาน แม้จะมีการตอบรับเชิงบวกต่อคำกล่าวของ Powell ในวันศุกร์ ฟิวเจอร์สดัชนียุโรป...
ราคาก๊าซลดลง: สัญญาก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ปรับตัวลดลงประมาณ 2% จากการโรลโอเวอร์สัญญาฟิวเจอร์ส และการคาดการณ์ใหม่ที่ชี้ถึงสภาพอากาศเย็นลงในสหรัฐฯ ช่วงปลายสิงหาคมถึงต้นกันยายน ผลประกอบการ...
PDD Holdings (PDD.US) ทำผลประกอบการไตรมาส 2 ดีกว่าคาดทั้งด้านกำไรและรายได้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดต่ำกว่าที่คาด แม้จะมี อัตรากำไรขั้นต้นต่ำสุดเป็นประวัติการณ์...
ฤดูกาลประกาศผลประกอบการใกล้จะสิ้นสุดแล้ว ที่รอคอยอยู่คือ รายงานสำคัญสุดท้ายของ Mag7: ผลประกอบการของ Nvidia สัปดาห์นี้ควรติดตาม: Nvidia PDD...
สรุปข่าวสั้น: Bernstein แนะนำให้ หลีกเลี่ยงหุ้น Intel (INTC.US) แม้ว่าจะยังคงให้เรตติ้ง Market Perform และราคาเป้าหมาย $21 เนื่องจากการออกหุ้นใหม่ 520...
กิจกรรมภาคอุตสาหกรรมดัลลัส (Dallas Fed Industrial Activity) ตัวเลขปัจจุบัน: -1.8% (คาด 0.9%, ก่อนหน้า 0.9%) 📌 วิเคราะห์: ภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคดัลลัสอ่อนตัวมากกว่าที่คาด สะท้อนถึงการลดลงของการผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ อาจบ่งชี้ถึงปัญหาในเศรษฐกิจท้องถิ่นหรือสัญญาณชะลอตัวในภาคอุตสาหกรรมโดยรวม
ข้อมูลยอดขายบ้านใหม่สหรัฐฯ ยอดขายเดือนกรกฎาคม: 652k (คาด 630k) สูงกว่าที่คาด การเปลี่ยนแปลงรายเดือน: -0.6% (คาด +0.5%, ก่อนหน้า +0.6%)...
การเริ่มต้นการซื้อขายในวันนี้ที่วอลล์สตรีทถูกปกคลุมด้วยบรรยากาศที่ค่อนข้าง ซบเซา อันเป็นผลมาจากการขายทำกำไรหลังจากแรงรีบาวด์เชิงบวกเมื่อวันศุกร์ที่เกิดจากการปรับท่าทีเชิงผ่อนคลายของปาวเวล...
