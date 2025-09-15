US100 เพิ่มขึ้น 1.5% 📈
Wall Street ปรับตัวขึ้นเมื่อเริ่มต้นสัปดาห์การซื้อขายใหม่ US100 เพิ่มขึ้น 1.5% ขณะที่ US500 เพิ่มขึ้น 1.3% โดยตลาดเริ่มคำนึงถึงกำหนดเส้นตายวันที่ 2 เมษายน...
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
Goldman Sachs ลดอันดับหุ้นของ Super Micro Computer เป็น "ขาย" Tesla กำลังดำเนินการขออนุมัติจากจีนสำหรับฟีเจอร์ช่วยขับขี่ขั้นสูง หุ้น...
ข้อมูล PMI สำหรับเดือนมีนาคม (เวลา 01:45 PM GMT, สหรัฐอเมริกา): S&P Global Manufacturing PMI: ตัวเลขจริง 49.8 เทียบกับการคาดการณ์ 51.9 และตัวเลขก่อนหน้า...
การฟื้นตัวของตลาดยุโรปจากความยืดหยุ่นของภาษี ผลผลิตการผลิตของเยอรมนีเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 2 ปี SAP แซงหน้า Novo Nordisk...
บิตคอยน์ได้มีการปรับฐานลงอย่างหนัก ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคมของปีนี้ หากดูที่กราฟระยะ W1 (รายสัปดาห์) บิตคอยน์ได้แตะจุดสนับสนุนสำคัญในระดับ 83,000...
หุ้นของ Bayer (BAYN.DE) ลดลงประมาณ 7% ในช่วงต้นสัปดาห์นี้หลังจากที่บริษัทได้รับคำตัดสินในคดี Roundup และถูกสั่งให้จ่ายค่าปรับ 2.1 พันล้านดอลลาร์ บริษัทได้จ่ายเงินรวมถึง...
ตลาดหุ้นยุโรปเปิดสัปดาห์ใหม่ในแดนบวก ฟื้นตัวจากการปรับฐานเมื่อเร็ว ๆ นี้ คำกล่าวของโดนัลด์ ทรัมป์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าอาจมีความยืดหยุ่นบางประการเกี่ยวกับภาษีตอบโต้ที่กำลังจะเกิดขึ้นช่วยกระตุ้นความอยากเสี่ยง...
09:30 AM GMT, สหราชอาณาจักร - ข้อมูล PMI ประจำเดือนมีนาคม: S&P Global Composite PMI: 52.0 (คาดการณ์ 50.3, ก่อนหน้า 50.5) S&P Global...
09:00 AM GMT, ยูโรโซน - ข้อมูล PMI ประจำเดือนมีนาคม: HCOB Eurozone Composite PMI: จริง 50.4; คาดการณ์ 50.8; ก่อนหน้า 50.2 HCOB Eurozone...
08:15 AM GMT, ฝรั่งเศส - ข้อมูล PMI เดือนมีนาคม: HCOB France Composite PMI: ออกจริง 47.0; ครั้งก่อน 45.1 HCOB France Services PMI: ออกจริง...
"เป้าหมายเงินเฟ้ออาจจะถึงเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้" คำกล่าวจากสมาชิกคณะกรรมการบริหารของธนาคารกลางยุโรป (ECB) พิเอโร ซิโปโลนี หลังจากคำพูดเมื่อวันศุกร์จากสตูนารัสที่กล่าวว่า...
สัปดาห์ของการประชุมธนาคารกลางสิ้นสุดลงแล้ว แต่ยังคงมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญในอีกไม่กี่วันข้างหน้า วันนี้จะมีการเปิดเผยดัชนี PMI ขั้นต้นของเดือนมีนาคม ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมในภาคอุตสาหกรรมและบริการของเศรษฐกิจหลักๆ ในยุโรป...
ในวันศุกร์ที่ผ่านมา วอลล์สตรีทปิดในแดนบวกแม้ว่าจะมีการขาดทุนลึกในช่วงเปิดตลาด ดัชนี Nasdaq ฟื้นตัวได้อย่างมีนัยสำคัญ (+0.52%) ขณะที่ S&P 500 และ...
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวจากการขาดทุนส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อตลาดเปิดในวันนี้ โดยดัชนี Nasdaq ซื้อขายทรงตัว, ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ลดลง 0.1%,...
หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่กำลังฟื้นตัวในช่วงกลางของการซื้อขายวันศุกร์ ช่วยดึงดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ออกจากภาวะขาดทุนหนัก ปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้ตลาดฟื้นตัวคือคำแนะนำของประธานาธิบดีโดนัลด์...
"ทุกอย่างชี้ไปที่การลดดอกเบี้ยเดือนเมษายน" ยานนิส สตูร์นาราส สมาชิกสภาบริหารธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวกับ Econostream ความคิดเห็นโดยรวมของสตูร์นาราสมีท่าทีผ่อนคลายทางการเงินอย่างชัดเจน...
Boeing พุ่งกว่า 5% หลังชนะสัญญาเครื่องบินขับไล่ สหรัฐฯ มูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์ หุ้นของ Boeing (BA.US) พุ่งขึ้นมากกว่า 5% หลังจากบริษัทชนะสัญญายุทธศาสตร์จากกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ...
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคยูโรโซน (Flash): -14.5 (คาดการณ์ -13, ก่อนหน้า -13.6)
ดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงแข็งค่าขึ้นในวันนี้ โดยคู่ EURUSD ลดลงเกือบ 0.3% ในวันที่ 21 มีนาคม สมาชิกหลายท่านจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้แก่ คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์,...
