Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

24 มีนาคม 2025
20:55

US OPEN: ตลาดเปิดเขียวในวันจันทร์ ขณะที่ความหวังเกี่ยวกับภาษีกระจายตัว

  Goldman Sachs ลดอันดับหุ้นของ Super Micro Computer เป็น "ขาย" Tesla กำลังดำเนินการขออนุมัติจากจีนสำหรับฟีเจอร์ช่วยขับขี่ขั้นสูง หุ้น...
20:46

ข่าวเด่น: PMIs สูงกว่าคาดการณ์ แต่ข้อมูลภาคการผลิตไม่เป็นไปตามคาด

ข้อมูล PMI สำหรับเดือนมีนาคม (เวลา 01:45 PM GMT, สหรัฐอเมริกา): S&P Global Manufacturing PMI: ตัวเลขจริง 49.8 เทียบกับการคาดการณ์ 51.9 และตัวเลขก่อนหน้า...
19:04

DE40: หุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นจากมุมมองการผลิตดีขึ้นและคำพูดของทรัมป์

การฟื้นตัวของตลาดยุโรปจากความยืดหยุ่นของภาษี ผลผลิตการผลิตของเยอรมนีเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 2 ปี SAP แซงหน้า Novo Nordisk...
18:57

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบิตคอยน์ - 24/03/2025

บิตคอยน์ได้มีการปรับฐานลงอย่างหนัก ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคมของปีนี้ หากดูที่กราฟระยะ W1 (รายสัปดาห์) บิตคอยน์ได้แตะจุดสนับสนุนสำคัญในระดับ 83,000...
18:49

คำตัดสินเกี่ยวกับ Roundup ส่งผลให้หุ้น Bayer ลดลง 7%💡

หุ้นของ Bayer (BAYN.DE) ลดลงประมาณ 7% ในช่วงต้นสัปดาห์นี้หลังจากที่บริษัทได้รับคำตัดสินในคดี Roundup และถูกสั่งให้จ่ายค่าปรับ 2.1 พันล้านดอลลาร์ บริษัทได้จ่ายเงินรวมถึง...
17:31

ตลาดเด่นวันนี้ - EU50 - 24/03/2025

ตลาดหุ้นยุโรปเปิดสัปดาห์ใหม่ในแดนบวก ฟื้นตัวจากการปรับฐานเมื่อเร็ว ๆ นี้ คำกล่าวของโดนัลด์ ทรัมป์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าอาจมีความยืดหยุ่นบางประการเกี่ยวกับภาษีตอบโต้ที่กำลังจะเกิดขึ้นช่วยกระตุ้นความอยากเสี่ยง...
15:02

อัตราเงินเฟ้โซนยูโรเป็นไปตามเป้าหมายก่อนการคาดการณ์? สัญญาณที่นุ่มนวลจาก ECB

"เป้าหมายเงินเฟ้ออาจจะถึงเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้" คำกล่าวจากสมาชิกคณะกรรมการบริหารของธนาคารกลางยุโรป (ECB) พิเอโร ซิโปโลนี หลังจากคำพูดเมื่อวันศุกร์จากสตูนารัสที่กล่าวว่า...
14:34

ปฏิทินเศรษฐกิจ - ทุกสายตาจับจ้องที่ PMI เดือนมีนาคม - 24/03/2025

สัปดาห์ของการประชุมธนาคารกลางสิ้นสุดลงแล้ว แต่ยังคงมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญในอีกไม่กี่วันข้างหน้า วันนี้จะมีการเปิดเผยดัชนี PMI ขั้นต้นของเดือนมีนาคม ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมในภาคอุตสาหกรรมและบริการของเศรษฐกิจหลักๆ ในยุโรป...
21 มีนาคม 2025
01:50

ข่าวเด่นวันนี้: หุ้นเทคฟื้นตัว ดอลลาร์แข็งค่า ทองคำปรับตัวลง - 21/03/2025

ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวจากการขาดทุนส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อตลาดเปิดในวันนี้ โดยดัชนี Nasdaq ซื้อขายทรงตัว, ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ลดลง 0.1%,...
00:51

หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่หนุนการฟื้นตัวของวอลล์สตรีทช่วงปลายสัปดาห์ 📈

หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่กำลังฟื้นตัวในช่วงกลางของการซื้อขายวันศุกร์ ช่วยดึงดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ออกจากภาวะขาดทุนหนัก ปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้ตลาดฟื้นตัวคือคำแนะนำของประธานาธิบดีโดนัลด์...
22:56

EURUSD ร่วง หลัง ECB ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย

"ทุกอย่างชี้ไปที่การลดดอกเบี้ยเดือนเมษายน" ยานนิส สตูร์นาราส สมาชิกสภาบริหารธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวกับ Econostream ความคิดเห็นโดยรวมของสตูร์นาราสมีท่าทีผ่อนคลายทางการเงินอย่างชัดเจน...
22:26

ข่าวเด่น: Boeing พุ่ง 5% หลังชนะสัญญาเครื่องบินขับไล่ สหรัฐฯ

 Boeing พุ่งกว่า 5% หลังชนะสัญญาเครื่องบินขับไล่ สหรัฐฯ มูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์ หุ้นของ Boeing (BA.US) พุ่งขึ้นมากกว่า 5% หลังจากบริษัทชนะสัญญายุทธศาสตร์จากกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ...
22:06

Fed แสดงความคิดเห็นเศรษฐกิจสหรัฐฯ EURUSD ลดลง 0.3%

ดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงแข็งค่าขึ้นในวันนี้ โดยคู่ EURUSD ลดลงเกือบ 0.3% ในวันที่ 21 มีนาคม สมาชิกหลายท่านจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้แก่ คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์,...

