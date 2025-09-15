อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

21 มีนาคม 2025
22:05

สามตลาดที่ควรจับตาในสัปดาห์หน้า - 21/03/2025

สัปดาห์นี้ เหตุการณ์สำคัญคือการประชุม FOMC และการแถลงของ Jerome Powell ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เน้นถึงความไม่แน่นอนสูงในตลาดในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ซึ่งเป็นมุมมองที่นักลงทุนเห็นด้วย...
21:51

US30 ลดลง 1% หลังหุ้น FedEx ร่วง 10% อาจสะท้อนเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัว

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ร่วงในช่วงสุดท้ายของสัปดาห์ US30, US500, และ US100 ร่วงประมาณ 1% ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ลดลงในช่วงสุดท้ายของสัปดาห์ โดยดัชนี US30, US500 และ...
21:35

Gold ตก 1.3% 📉

ทองคำและโลหะมีค่าอื่นๆ กำลังสูญเสียพื้นที่ในวันนี้ เนื่องจาก Triple Witching Day เพิ่มความผันผวน (ปริมาณการซื้อขาย) และกระตุ้นการเก็บกำไรหลังจากการพุ่งขึ้นอย่างมากในเครื่องมือเหล่านี้ ทองคำเพิ่มขึ้น...
20:55

US OPEN: ดัชนีร่วงหนักจากการคาดการณ์ภาษีใหม่

  ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงในวันนี้จากการคาดการณ์เกี่ยวกับภาษีที่อาจมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 เมษายน เทสลายังแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น โดยมาสก์เรียกร้องให้พนักงานถือหุ้น ล็อคฮีด...
19:06

หุ้น IAG ลดลง 2% จากการปิดสนามบิน Heathrow

หุ้นของ International Airlines Group (IAG.UK) ลดลงเกือบ 2% ในการซื้อขายวันนี้ หลังจากที่เกิดไฟไหม้ที่สถานีไฟฟ้าย่อยที่จ่ายไฟให้กับสนามบิน Heathrow ซึ่งทำให้สนามบินต้องเผชิญกับการขัดข้องของไฟฟ้าและต้องระงับการจราจรทางอากาศตลอดทั้งวัน British...
14:32

ตลาดเด่นวันนี้ - OIL.WTI - 21/03/2025

ราคาน้ำมันปรับลดลงเล็กน้อยในวันศุกร์ แต่ยังคงเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน เนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐฯ และแผนลดกำลังการผลิตใหม่ของ OPEC+...
14:12

ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาการประชุมผู้นำอียูและยอดขายปลีกแคนาดา

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้มีข้อมูลยอดขายปลีกของแคนาดา, การอ่านบัญชีปัจจุบันของยูโรโซน และการกล่าวสุนทรพจน์จากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางหลายคน ตลาดจะเฝ้าติดตามการประชุมสุดยอดผู้นำสหภาพยุโรปและคำพูดของสมาชิก...
20 มีนาคม 2025
00:08

ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา: ความตึงเครียดทางการค้าจำกัดการลดดอกเบี้ย

ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา Tiff Macklem เตือนว่า ความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ ที่เกิดจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-แคนาดากำลังจำกัดความสามารถของธนาคารกลางในการลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นการเติบโต ประเด็นสำคัญ: ความท้าทายทางเศรษฐกิจสองด้าน:...
21:54

Tesla หยุดลดลงหลังคำกล่าวรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐฯ ⚡

รัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐฯ Howard Lutnick ใช้โอกาสในรายการ Fox News เพื่อแนะนำให้ประชาชนซื้อหุ้นของบริษัทรถยนต์ของ Elon Musk โดยกล่าวว่า "...มันไม่น่าเชื่อเลยที่หุ้นของ...
21:32

ข่าวเด่น: EIA รายงานการเปลี่ยนแปลงก๊าซธรรมชาติเหนือคาด📌

การเปลี่ยนแปลงก๊าซธรรมชาติ EIA BCF: จริง 9B (คาดการณ์ 5B, ก่อนหน้า -62B) NATGAS ลดลงเล็กน้อยหลังการเผยแพร่ข้อมูล โดยแสดงถึงการเพิ่มขึ้นที่ไม่คาดคิดในสต็อก    
21:30

US Open: US100 เพิ่มขึ้น 1%. หุ้น Accenture ร่วง 10% สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 9 เดือนหลังจากผลประกอบการ

ดัชนี Wall Street ขึ้น; US500 เพิ่มขึ้นเกือบ 0.9% – Meta Platforms (META.US) นำในกลุ่ม Big Tech ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ เกินความคาดหมาย; จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่ำที่...
21:02

ข่าวเด่น: ยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐฯ แข็งแกร่งกว่าคาดการณ์ USDIDX ขึ้น 0.5

ยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐฯ แข็งแกร่งกว่าคาดการณ์ เพิ่มขึ้น 4.2% MoM, ราคาสูงขึ้น 3.8% YoY ยอดขายจริง: 4.26 ล้าน (คาดการณ์: 3.95 ล้าน, ก่อนหน้า: 4.08...
20:08

DE40: หุ้นยุโรปกดดัน แม้เฟดท่าทีผ่อนคลาย

สรุปสถานการณ์ตลาดโดยรวม: ตลาดหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงในช่วงการซื้อขายวันพฤหัสบดี โดยดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลงเกือบ 1.5% ในตลาดเงินสด ขณะที่ความสนใจของนักลงทุนกำลังหันไปที่การตัดสินใจของธนาคารกลางในวันนี้ ในขณะเดียวกัน...

