สามตลาดที่ควรจับตาในสัปดาห์หน้า - 21/03/2025
สัปดาห์นี้ เหตุการณ์สำคัญคือการประชุม FOMC และการแถลงของ Jerome Powell ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เน้นถึงความไม่แน่นอนสูงในตลาดในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ซึ่งเป็นมุมมองที่นักลงทุนเห็นด้วย...
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ร่วงในช่วงสุดท้ายของสัปดาห์ US30, US500, และ US100 ร่วงประมาณ 1% ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ลดลงในช่วงสุดท้ายของสัปดาห์ โดยดัชนี US30, US500 และ...
ทองคำและโลหะมีค่าอื่นๆ กำลังสูญเสียพื้นที่ในวันนี้ เนื่องจาก Triple Witching Day เพิ่มความผันผวน (ปริมาณการซื้อขาย) และกระตุ้นการเก็บกำไรหลังจากการพุ่งขึ้นอย่างมากในเครื่องมือเหล่านี้ ทองคำเพิ่มขึ้น...
ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงในวันนี้จากการคาดการณ์เกี่ยวกับภาษีที่อาจมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 เมษายน เทสลายังแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น โดยมาสก์เรียกร้องให้พนักงานถือหุ้น ล็อคฮีด...
12:30 PM GMT, แคนาดา - ดัชนีราคาบ้านใหม่สำหรับเดือนกุมภาพันธ์: จริง 0.1% MoM; คาดการณ์ 0.0% MoM; ก่อนหน้า -0.1% MoM; 12:30 PM GMT, แคนาดา -...
หุ้นของ International Airlines Group (IAG.UK) ลดลงเกือบ 2% ในการซื้อขายวันนี้ หลังจากที่เกิดไฟไหม้ที่สถานีไฟฟ้าย่อยที่จ่ายไฟให้กับสนามบิน Heathrow ซึ่งทำให้สนามบินต้องเผชิญกับการขัดข้องของไฟฟ้าและต้องระงับการจราจรทางอากาศตลอดทั้งวัน British...
ตลาดหุ้นยุโรปมีแนวโน้มลดลงในวันนี้ โดยดัชนีหลักส่วนใหญ่ลดลง Airbus ถูกปรับขึ้นเป็น “ถือ” โดย Berenberg Adidas ลดลงในขณะที่ Nike...
ราคาน้ำมันปรับลดลงเล็กน้อยในวันศุกร์ แต่ยังคงเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน เนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐฯ และแผนลดกำลังการผลิตใหม่ของ OPEC+...
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้มีข้อมูลยอดขายปลีกของแคนาดา, การอ่านบัญชีปัจจุบันของยูโรโซน และการกล่าวสุนทรพจน์จากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางหลายคน ตลาดจะเฝ้าติดตามการประชุมสุดยอดผู้นำสหภาพยุโรปและคำพูดของสมาชิก...
ตลาดหุ้นเอเชียสะดุดหลังมุมมองเศรษฐกิจโลกคลุมเครือ โดยหุ้นเทคโนโลยีฮ่องกงร่วงลงราว 3% หลังจากการปรับตัวขึ้นล่าสุด และดัชนี HK.cash ลดลง 1.6%...
ดัชนีวอลล์สตรีทฟื้นตัว ท่ามกลางความระมัดระวังของตลาด S&P 500 (US500) เพิ่มขึ้น 0.51% อยู่ที่ 5,718.7 Nasdaq 100 (US100) เพิ่มขึ้น 0.54% อยู่ที่...
ตามรายงานจาก Bloomberg, Apple เตรียมปรับเปลี่ยนทีมผู้บริหารที่รับผิดชอบการพัฒนา Siri โดย Mike Rockwell ที่เคยทำงานกับ Vision Pro จะเป็นผู้นำทีม Siri ขณะที่ทีม...
ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา Tiff Macklem เตือนว่า ความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ ที่เกิดจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-แคนาดากำลังจำกัดความสามารถของธนาคารกลางในการลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นการเติบโต ประเด็นสำคัญ: ความท้าทายทางเศรษฐกิจสองด้าน:...
รัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐฯ Howard Lutnick ใช้โอกาสในรายการ Fox News เพื่อแนะนำให้ประชาชนซื้อหุ้นของบริษัทรถยนต์ของ Elon Musk โดยกล่าวว่า "...มันไม่น่าเชื่อเลยที่หุ้นของ...
การเปลี่ยนแปลงก๊าซธรรมชาติ EIA BCF: จริง 9B (คาดการณ์ 5B, ก่อนหน้า -62B) NATGAS ลดลงเล็กน้อยหลังการเผยแพร่ข้อมูล โดยแสดงถึงการเพิ่มขึ้นที่ไม่คาดคิดในสต็อก
ดัชนี Wall Street ขึ้น; US500 เพิ่มขึ้นเกือบ 0.9% – Meta Platforms (META.US) นำในกลุ่ม Big Tech ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ เกินความคาดหมาย; จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่ำที่...
ยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐฯ แข็งแกร่งกว่าคาดการณ์ เพิ่มขึ้น 4.2% MoM, ราคาสูงขึ้น 3.8% YoY ยอดขายจริง: 4.26 ล้าน (คาดการณ์: 3.95 ล้าน, ก่อนหน้า: 4.08...
สรุปสถานการณ์ตลาดโดยรวม: ตลาดหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงในช่วงการซื้อขายวันพฤหัสบดี โดยดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลงเกือบ 1.5% ในตลาดเงินสด ขณะที่ความสนใจของนักลงทุนกำลังหันไปที่การตัดสินใจของธนาคารกลางในวันนี้ ในขณะเดียวกัน...
