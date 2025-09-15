ทองคำลดลงจาก ATH ถูกกดดันจากดอลลาร์สหรัฐ
ราคาทองคำถูกกดดันวันนี้จากการแข็งค่าของ ดอลลาร์สหรัฐ (ดัชนี USDIDX เพิ่มขึ้นเกือบ 0.5%) ราคาทองคำลดลงเกือบ 0.5% จาก ATH ที่ทำได้เมื่อวานนี้หลังการตัดสินใจของ...
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
US Initial Jobless Claims: 223k (คาดการณ์ 224k, ก่อนหน้านี้ 220k) US Philly Fed Business Index: 12.5 (คาดการณ์ 9, ก่อนหน้านี้ 18.1) ข้อมูลส่วนใหญ่สอดคล้องกับความคาดหวัง...
อัตราดอกเบี้ยของ BoE: 4.5% เทียบกับ 4.5% ที่คาดการณ์และ 4.5% ที่เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้ การลงคะแนนของ BoE MPC คงที่: 8 เทียบกับ 7 ที่คาดการณ์และ...
วันนี้ ฟิวเจอร์ส ของดัชนี Wall Street ลบส่วนใหญ่ของกำไรจากเมื่อวานนี้ โดยได้รับผลกระทบจากการประกาศของ Fed ที่มีท่าที "dovish" (ลดการทำ QT; ปรับลดประมาณการ...
ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) น่าจะคงนโยบายการเงินไว้ที่ปัจจุบันในการประชุมเดือนมีนาคม เนื่องจากเงินเฟ้อยังคงสูงและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าส่งผลให้ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น...
จำนวนงานในออสเตรเลียลดลงเป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งปี ซึ่งทำให้ความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจาก ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ที่เคยมีท่าทีแข็งกร้าวเพิ่มขึ้น รายงานตลาดแรงงานออสเตรเลียออกมาต่ำกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญ...
"ความตึงเครียดทางการค้าก่อให้เกิดผลเสียต่อการเติบโตและความเป็นอยู่ของโลก" คริสติน ลาการ์ด กล่าวในกรุงบรัสเซลส์ ในการประชุมของรัฐสภายุโรป...
08:30 AM GMT, Sweden - Riksbank Interest Rate Decision: Actual: 2.25% Forecast: 2.25% Previous: 2.25% แปลว่า ธนาคารกลางสวีเดน (Riksbank)...
การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ SNB: อัตราดอกเบี้ยจริง: 0.25% (คาดการณ์: 0.25%, ก่อนหน้านี้: 0.50%) แถลงการณ์ของ SNB: SNB พร้อมที่จะเข้าแทรกแซงในตลาด การเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้คาดว่าจะอยู่ในระดับ...
อัตราการว่างงานในเดือนมกราคม: 4.4% เท่ากับที่คาดและที่ประกาศก่อนหน้า การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน: 133,000 เทียบกับ 95,000 ที่คาดและ 107,000 ก่อนหน้า คำร้องขอสิทธิประโยชน์สำหรับเดือนกุมภาพันธ์:...
Wall Street ปิดบวกหลังจาก FOMC ไม่มีการเซอร์ไพรส์ทางลบ หลังจากการขายหุ้นในวันอังคาร Nasdaq ฟื้นตัว (+1.4%) ตามด้วย S&P 500 (+1.08%), DJIA (+0.9%)...
ดัชนีหุ้นสหรัฐฟื้นตัวจากการขาดทุนเมื่อวานนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากถ้อยแถลงเชิงผ่อนคลายของเฟด US500 เพิ่มขึ้น 1.2% และ US100 เพิ่มขึ้น 1.5% ขณะที่ฟิวเจอร์สของ...
พาวเวลล์แถลง - ย้ำความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ทองคำพุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ $3,045 เฟดคงอัตราดอกเบี้ย แต่ ชะลอการลดขนาดงบดุล เศรษฐกิจโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดี...
US100 ปรับตัวขึ้น 1% ในวันนี้ หลังเฟดส่งสัญญาณความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ US100 เพิ่มขึ้น 1% เทียบกับ 0.5% ก่อนการตัดสินใจของเฟด ซึ่งช่วยชดเชยการขาดทุนจากเมื่อวาน ดัชนีหุ้นสหรัฐตอบสนองเชิงบวกต่อ...
เฟดคงอัตราดอกเบี้ยที่ 4.5% ตามคาดการณ์ของวอลล์สตรีท ดัชนีหุ้นวอลล์สตรีทปรับตัวขึ้น หลังจากการตัดสินใจ เฟดคงอัตราดอกเบี้ยที่ 4.5% ซึ่งตรงกับการคาดการณ์ของวอลล์สตรีท ดัชนี...
Ethereum ฟื้นตัวเกือบ 7% กลับมามากกว่า $2,000 หลังจากข่าวดีจากตลาดคริปโต ข่าวการตกลงระหว่าง Ripple และ SEC เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นตลาดคริปโต ตลาดคริปโตกลับมามีความเชื่อมั่น...
Williams-Sonoma รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2024 เกินคาดของวอลล์สตรีท ผลประกอบการ Q4 2024: รายได้: 2.46 พันล้านดอลลาร์ (เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว)...
อารมณ์ของตลาดวอลล์สตรีทดีขึ้นก่อนการตัดสินใจของ Fed (18:00 GMT) และการแถลงข่าวของประธาน Fed พาวเวล (18:30 GMT); ฟิวเจอร์สของ DJIA (US30) ขึ้น 0.5% หุ้นของ...
การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบ: +1.7 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์: +1.0 ล้านบาร์เรล; ก่อนหน้านี้: +1.4 ล้านบาร์เรล) การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันเบนซิน: -0.53...
ตามการสื่อสารจาก Ripple, คดีที่สหรัฐฯ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ฟ้องร้องบริษัทคริปโตได้สิ้นสุดลงแล้ว ตลาดรอคอยช่วงเวลานี้มาหลายไตรมาส...
