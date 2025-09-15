อ่านเพิ่มเติม

ข่าวในตลาดฟอเร็ก

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

เพิ่มเติม

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

เพิ่มเติม

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

เพิ่มเติม

20 มีนาคม 2025
19:44

ทองคำลดลงจาก ATH ถูกกดดันจากดอลลาร์สหรัฐ

 ราคาทองคำถูกกดดันวันนี้จากการแข็งค่าของ ดอลลาร์สหรัฐ (ดัชนี USDIDX เพิ่มขึ้นเกือบ 0.5%) ราคาทองคำลดลงเกือบ 0.5% จาก ATH ที่ทำได้เมื่อวานนี้หลังการตัดสินใจของ...
19:32

ข่าวเด่น: EUR/USD ปรับตัวลงหลังข้อมูลการว่างงานสหรัฐฯ และรายงาน Philly Fed🔔📌

US Initial Jobless Claims: 223k (คาดการณ์ 224k, ก่อนหน้านี้ 220k) US Philly Fed Business Index: 12.5 (คาดการณ์ 9, ก่อนหน้านี้ 18.1) ข้อมูลส่วนใหญ่สอดคล้องกับความคาดหวัง...
19:00

ข่าวเด่น: ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) คงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลง GBP/USD ขึ้นค่า

อัตราดอกเบี้ยของ BoE: 4.5% เทียบกับ 4.5% ที่คาดการณ์และ 4.5% ที่เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้ การลงคะแนนของ BoE MPC คงที่: 8 เทียบกับ 7 ที่คาดการณ์และ...
17:17

GBP/USD ลดลง 0.4% ก่อนการประชุม BoE📉

ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) น่าจะคงนโยบายการเงินไว้ที่ปัจจุบันในการประชุมเดือนมีนาคม เนื่องจากเงินเฟ้อยังคงสูงและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าส่งผลให้ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น...
17:03

ตลาดเด่นวันนี้ - AUDUSD - 20/03/2025

จำนวนงานในออสเตรเลียลดลงเป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งปี ซึ่งทำให้ความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจาก ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ที่เคยมีท่าทีแข็งกร้าวเพิ่มขึ้น รายงานตลาดแรงงานออสเตรเลียออกมาต่ำกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญ...
15:56

ECB เตือน เศรษฐกิจยุโรปอาจหดตัวสูงสุด 0.5% จากมาตรการภาษี

"ความตึงเครียดทางการค้าก่อให้เกิดผลเสียต่อการเติบโตและความเป็นอยู่ของโลก" คริสติน ลาการ์ด กล่าวในกรุงบรัสเซลส์ ในการประชุมของรัฐสภายุโรป...
15:30

ข่าวเด่น: อัตราดอกเบี้ยของสวิสลดลง 25 bp ✂️

การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ SNB: อัตราดอกเบี้ยจริง: 0.25% (คาดการณ์: 0.25%, ก่อนหน้านี้: 0.50%) แถลงการณ์ของ SNB: SNB พร้อมที่จะเข้าแทรกแซงในตลาด การเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้คาดว่าจะอยู่ในระดับ...
14:09

ข่าวเด่น: ข้อมูลตลาดแรงงานสหราชอาณาจักรผสมกัน ปอนด์ลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน

อัตราการว่างงานในเดือนมกราคม: 4.4% เท่ากับที่คาดและที่ประกาศก่อนหน้า การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน: 133,000 เทียบกับ 95,000 ที่คาดและ 107,000 ก่อนหน้า คำร้องขอสิทธิประโยชน์สำหรับเดือนกุมภาพันธ์:...
19 มีนาคม 2025
02:15

ข่าวเด่นวันนี้: US500 พุ่ง 1.7% หลังเฟดหนุนตลาด

ดัชนีหุ้นสหรัฐฟื้นตัวจากการขาดทุนเมื่อวานนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากถ้อยแถลงเชิงผ่อนคลายของเฟด US500 เพิ่มขึ้น 1.2% และ US100 เพิ่มขึ้น 1.5% ขณะที่ฟิวเจอร์สของ...
01:37

พาวเวลล์แถลงสด - ราคาทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่ (ATH)

พาวเวลล์แถลง - ย้ำความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ทองคำพุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ $3,045 เฟดคงอัตราดอกเบี้ย แต่ ชะลอการลดขนาดงบดุล เศรษฐกิจโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดี...
01:35

US100 พุ่ง 1.2% หลังเฟดประกาศคงดอกเบี้ย

US100 ปรับตัวขึ้น 1% ในวันนี้ หลังเฟดส่งสัญญาณความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ US100 เพิ่มขึ้น 1% เทียบกับ 0.5% ก่อนการตัดสินใจของเฟด ซึ่งช่วยชดเชยการขาดทุนจากเมื่อวาน ดัชนีหุ้นสหรัฐตอบสนองเชิงบวกต่อ...
01:01

ข่าวเด่น: เฟดคงอัตราดอกเบี้ย US100 เพิ่มขึ้น 1% ก่อนถ้อยแถลงของพาวเวลล์

เฟดคงอัตราดอกเบี้ยที่ 4.5% ตามคาดการณ์ของวอลล์สตรีท ดัชนีหุ้นวอลล์สตรีทปรับตัวขึ้น หลังจากการตัดสินใจ เฟดคงอัตราดอกเบี้ยที่ 4.5% ซึ่งตรงกับการคาดการณ์ของวอลล์สตรีท ดัชนี...
00:31

Ethereum ฟื้นตัวเกือบ 7%: แนวโนมหรือแค่การปรับฐาน ??

Ethereum ฟื้นตัวเกือบ 7% กลับมามากกว่า $2,000 หลังจากข่าวดีจากตลาดคริปโต ข่าวการตกลงระหว่าง Ripple และ SEC เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นตลาดคริปโต ตลาดคริปโตกลับมามีความเชื่อมั่น...
22:48

Williams Sonoma ร่วง 6% หลังคำแนะนำไม่เป็นไปตามคาด

Williams-Sonoma รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2024 เกินคาดของวอลล์สตรีท ผลประกอบการ Q4 2024: รายได้: 2.46 พันล้านดอลลาร์ (เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว)...
22:13

US Open: US30 ขึ้น 0.6% ก่อนการตัดสินใจของ Fed, Boeing พุ่ง 7%, Intel กดดัน

อารมณ์ของตลาดวอลล์สตรีทดีขึ้นก่อนการตัดสินใจของ Fed (18:00 GMT) และการแถลงข่าวของประธาน Fed พาวเวล (18:30 GMT); ฟิวเจอร์สของ DJIA (US30) ขึ้น 0.5% หุ้นของ...
21:43

ข่าวเด่น: OIL.WTI ขึ้นเล็กน้อย แม้สต็อกน้ำมันสหรัฐฯ สูงกว่าคาด

การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบ: +1.7 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์: +1.0 ล้านบาร์เรล; ก่อนหน้านี้: +1.4 ล้านบาร์เรล) การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันเบนซิน: -0.53...
21:07

ข่าวเด่น: Ripple พุ่ง 11% หลังคดี SEC สิ้นสุด

ตามการสื่อสารจาก Ripple, คดีที่สหรัฐฯ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ฟ้องร้องบริษัทคริปโตได้สิ้นสุดลงแล้ว ตลาดรอคอยช่วงเวลานี้มาหลายไตรมาส...

ปฎิทินในตลาดทางการเงิน

มีการเคลื่อนไหวสูงที่สุด

ว่าในแต่ละตลาดในปัจจุบัน เป็นตลาดที่มีผู้ที่ทำกำไรได้สูงหรือว่าขาดทุน

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก