Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

19 มีนาคม 2025
20:59

⏬EUR/USD ลดลง 0.4% ก่อนการตัดสินใจของเฟด

การคาดการณ์ของตลาด การคาดการณ์ของตลาดชัดเจนว่ามีโอกาสน้อยที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันนี้ อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจอาจจะมีความสำคัญสูง...
20:35

NATGAS ขยายการเพิ่มขึ้นหลังจากการปรับฐานจากอากาศหนาวเย็นในสหรัฐฯ

Futures natural gas U.S. Henry Hub (NATGAS) ปรับตัวขึ้นในวันนี้หลังจากการปรับฐานของสัญญา เนื่องจากการไหลของก๊าซที่ทำลายสถิติไปยังโรงงานส่งออก LNG การคาดการณ์สภาพอากาศที่เย็นลงในชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ...
15:23

ข่าวเด่น: ลิราตุรกีร่วง 4% หลังจับกุมผู้ว่าการอิสตันบูลr 🚨

ลิราตุรกีร่วงมากกว่า 4% เทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ หลังการจับกุมผู้ว่าการเมืองอิสตันบูล ซึ่งเป็นคู่แข่งทางการเมืองหลักของเออร์โดกัน ตลาดวิตกเกี่ยวกับการลดลงของความเชื่อมั่นในรัฐบาลตุรกีและผลกระทบต่อสถานะการเงินของประเทศ   Source:...
15:06

BoJ คงดอกเบี้ย, USD/JPY ถอยจากแนวต้านสำคัญ 💡

ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) คงอัตราดอกเบี้ยหลักที่ 0.5% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 16 ปี หลังจากที่ได้ปรับขึ้นในเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยธนาคารกล่าวว่าจะสามารถเพิ่มอัตราดอกเบี้ยได้ทุกๆ...
14:13

ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาเฟด ปาวเวลจะสงบตลาดได้หรือไม่? 📌📄

เหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้คือการประชุมเฟดในวันนี้ เวลา 20:00 น. นักลงทุนคาดหวังการสนับสนุนจากพาวเวลหลังจากการปรับตัวลงของตลาดในช่วงที่ผ่านมา ตลาดหุ้นสหรัฐยังคงอยู่ภายใต้ความกดดันและมีการลดลงเป็นสัปดาห์ที่ห้า...
18 มีนาคม 2025
01:06

ข่าวเด่น: ดัชนีสหรัฐฯ แกว่งตัวแคบหลังทรัมป์-ปูตินหารือ

ดัชนีสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในแดนลบ หลังจากการหารือระหว่าง ทรัมป์และปูตินไม่ได้ช่วยหนุนตลาด โดย US100 ร่วงหนักที่สุด (-1.63%) ขณะที่ ซีอีโอของ Nvidia (NVDA.US:...
22:31

โกโก้พุ่ง 2.3% ทะลุ $8,000 หลังผลผลิตไอวอรี่โคสต์อ่อนแอ-เก็บเกี่ยวล่าช้า

สัญญาโกโก้ล่วงหน้าปรับตัวขึ้น 2.3% ทะลุระดับ $8,000 ต่อตัน หลังจาก ไอวอรี่โคสต์คาดว่าผลผลิตกลางฤดูจะลดลง 40% เนื่องจาก ภัยแล้งยาวนานและปริมาณน้ำฝนจำกัด...
22:29

EURUSD ร่วงลง: ชัยชนะของ Merz ถูกกลบโดยการหารือทรัมป์-ปูติน

EUR/USD ร่วงต่ำกว่า 1.09 แม้ว่า เยอรมนีผ่านกฎหมายกองทุนมูลค่า €546 พันล้าน เพื่อ เพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมและโครงสร้างพื้นฐาน โครงการของ Friedrich...
22:27

Alphabet ทุ่ม $32 พันล้านซื้อ Wiz ฉุดหุ้นร่วง 3.5%

Alphabet Inc. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google ประกาศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า จะเข้าซื้อกิจการบริษัทด้านความปลอดภัยไซเบอร์ Wiz Inc. มูลค่า $32 พันล้าน โดยจ่ายเป็นเงินสด...
21:27

BoJ เตรียมขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง? เยนร่วงก่อนการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย

ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) เริ่มการประชุมสองวันที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินในวันนี้ แม้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ในครั้งนี้...
21:26

US100 ร่วงลง 2%🚩

  ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ยังคงลดลงต่อเนื่อง หลังจากการฟื้นตัวในสองวันที่ผ่านมา โดยความอ่อนแอชัดเจนในภาคเทคโนโลยี ซึ่งหุ้น BigTech ยังคงขาดทุน เหตุผลหลักของการลดลงอย่างรุนแรงมาจากรายงานของ...
20:53

US OPEN: ดัชนีลดลงเนื่องจากความอ่อนแอในกลุ่ม "Magnificent 7" ยังคงมีอยู่

ข่าวสำคัญ: Apple แพ้การอุทธรณ์ต่อการควบคุมจากหน่วยงานกำกับดูแลของเยอรมนี Google เตรียมเข้าซื้อสตาร์ทอัพด้านความปลอดภัยไซเบอร์ Wiz มูลค่า 32...

