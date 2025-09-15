⏬EUR/USD ลดลง 0.4% ก่อนการตัดสินใจของเฟด
การคาดการณ์ของตลาด การคาดการณ์ของตลาดชัดเจนว่ามีโอกาสน้อยที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันนี้ อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจอาจจะมีความสำคัญสูง...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
Futures natural gas U.S. Henry Hub (NATGAS) ปรับตัวขึ้นในวันนี้หลังจากการปรับฐานของสัญญา เนื่องจากการไหลของก๊าซที่ทำลายสถิติไปยังโรงงานส่งออก LNG การคาดการณ์สภาพอากาศที่เย็นลงในชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ...
การแข่งขัuในโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจในมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ BlackRock, Microsoft, MGX และ Global Infrastructure...
10:00 AM GMT, Euro Zone - Inflation Data for February: CPI: actual 0.4% MoM; forecast 0.5% MoM; previous -0.3% MoM CPI: actual 2.3% YoY; forecast...
ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลงในวันนี้ โดยดัชนีหลักส่วนใหญ่ลดลง นำโดย W20 (-0.44%) และ SPA35 (-0.44%) ขณะที่ ITA40 เพิ่มขึ้น Volkswagen ระดมทุนได้ 360...
ทองขึ้นอีก 0.20% วันนี้ แตะที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $3,040 ต่อออนซ์ ยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นที่น่าประทับใจ ตั้งแต่ต้นปีมานี้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเกือบ...
ลิราตุรกีร่วงมากกว่า 4% เทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ หลังการจับกุมผู้ว่าการเมืองอิสตันบูล ซึ่งเป็นคู่แข่งทางการเมืองหลักของเออร์โดกัน ตลาดวิตกเกี่ยวกับการลดลงของความเชื่อมั่นในรัฐบาลตุรกีและผลกระทบต่อสถานะการเงินของประเทศ Source:...
ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) คงอัตราดอกเบี้ยหลักที่ 0.5% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 16 ปี หลังจากที่ได้ปรับขึ้นในเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยธนาคารกล่าวว่าจะสามารถเพิ่มอัตราดอกเบี้ยได้ทุกๆ...
เหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้คือการประชุมเฟดในวันนี้ เวลา 20:00 น. นักลงทุนคาดหวังการสนับสนุนจากพาวเวลหลังจากการปรับตัวลงของตลาดในช่วงที่ผ่านมา ตลาดหุ้นสหรัฐยังคงอยู่ภายใต้ความกดดันและมีการลดลงเป็นสัปดาห์ที่ห้า...
ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกปิดตลาดด้วยการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่มากนัก ดัชนีหุ้นจีนเพิ่มขึ้นระหว่าง 0.10% ถึง 0.30% ขณะที่ดัชนี JP225...
วอลล์สตรีทยุติการฟื้นตัวสองวัน หลังแรงขายกลับมาในหุ้นเทคโนโลยีรายใหญ่ โดย ดัชนี US500 ลดลง 1.25%, US100 ร่วง 1.79% และ US30 ปรับตัวลง 0.85% กลุ่ม...
ดัชนีสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในแดนลบ หลังจากการหารือระหว่าง ทรัมป์และปูตินไม่ได้ช่วยหนุนตลาด โดย US100 ร่วงหนักที่สุด (-1.63%) ขณะที่ ซีอีโอของ Nvidia (NVDA.US:...
สัญญาโกโก้ล่วงหน้าปรับตัวขึ้น 2.3% ทะลุระดับ $8,000 ต่อตัน หลังจาก ไอวอรี่โคสต์คาดว่าผลผลิตกลางฤดูจะลดลง 40% เนื่องจาก ภัยแล้งยาวนานและปริมาณน้ำฝนจำกัด...
EUR/USD ร่วงต่ำกว่า 1.09 แม้ว่า เยอรมนีผ่านกฎหมายกองทุนมูลค่า €546 พันล้าน เพื่อ เพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมและโครงสร้างพื้นฐาน โครงการของ Friedrich...
Alphabet Inc. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google ประกาศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า จะเข้าซื้อกิจการบริษัทด้านความปลอดภัยไซเบอร์ Wiz Inc. มูลค่า $32 พันล้าน โดยจ่ายเป็นเงินสด...
ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) เริ่มการประชุมสองวันที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินในวันนี้ แม้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ในครั้งนี้...
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ยังคงลดลงต่อเนื่อง หลังจากการฟื้นตัวในสองวันที่ผ่านมา โดยความอ่อนแอชัดเจนในภาคเทคโนโลยี ซึ่งหุ้น BigTech ยังคงขาดทุน เหตุผลหลักของการลดลงอย่างรุนแรงมาจากรายงานของ...
ข่าวสำคัญ: Apple แพ้การอุทธรณ์ต่อการควบคุมจากหน่วยงานกำกับดูแลของเยอรมนี Google เตรียมเข้าซื้อสตาร์ทอัพด้านความปลอดภัยไซเบอร์ Wiz มูลค่า 32...
ข่าวด่วน 01:15 PM GMT, สหรัฐฯ - ผลผลิตอุตสาหกรรมสำหรับเดือนกุมภาพันธ์: Industrial Production: ผลจริง 0.7% MoM เทียบกับที่คาดการณ์ 0.2% MoM และก่อนหน้า...
