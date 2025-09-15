อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

14 มีนาคม 2025
13:40

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตา CPI ยุโรปและความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ประกอบด้วยข้อมูล GDP ของสหราชอาณาจักร ข้อมูลเงินเฟ้อจากเยอรมนี และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน ดัชนีเศรษฐกิจของยุโรปจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเศรษฐกิจในภูมิภาค...
13 มีนาคม 2025
01:39

ข่าวเด่นวันนี้: หุ้นกลับมาร่วง หลังวิตกสงครามการค้ากลบข้อมูลเงินเฟ้อเย็นตัว

  ดัชนีหุ้นสหรัฐขยายตัวลดลง โดย S&P 500 ร่วง 1.4%, Nasdaq 100 ลดลง 2% และ Dow Jones Industrial Average ตกลง 1.3% ขณะที่ S&P 500 กำลังเข้าใกล้การปรับฐานลง...
23:35

US100 ร่วงลง 1.50% 📌

ตลาดหุ้นสหรัฐกลับมามีการเทขาย แม้จะมี สัญญาณการฟื้นตัวในช่วงเริ่มต้นของการซื้อขาย. รัสเซียได้แจ้งกับสหรัฐฯ ว่าสนใจที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับยูเครน. อย่างไรก็ตาม...
21:18

US Open: ความตึงเครียดระหว่าง EU และสหรัฐฯ ฉุดดัชนีลง 📄🔔

ตลาดหุ้นสหรัฐเปิดในแดนลบเมื่อวันพฤหัสบดี โดยความรู้สึกตลาดยังคงตึงเครียดจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษี ขณะที่ข้อมูล PPI ที่แสดงการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อดีกว่าที่คาดการณ์ช่วยบรรเทาความรู้สึกเชิงลบบางส่วน ในขณะที่การเผยแพร่ข้อมูล...
20:55

หุ้น InPost ร่วง 6% หลังมีความกังวลเรื่องความร่วมมือกับ Allegro 📉

หุ้น InPost (INPST.NL) ร่วงเกือบ 6% ในตลาดหุ้นดัตช์ Euronext หลังจากที่ Allegro ยักษ์ใหญ่ของอีคอมเมิร์ซในโปแลนด์ประกาศผลประกอบการ แม้ว่าผลลัพธ์จะชี้ให้เห็นถึงโอกาสการเติบโตในเชิงบวกสำหรับปี...
20:33

กาแฟลดลง 2% จากการคาดการณ์อุปทานสูงขึ้นจากเวียดนาม 📉

กาแฟลดลงกว่า 2% กดดันจากการคาดการณ์อุปทานส่วนเกิน สัญญาฟิวเจอร์สกาแฟ (COFFEE) ลดลงกว่า 2% ในวันนี้เนื่องจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการมีอุปทานส่วนเกิน...
20:19

หุ้นของสัปดาห์ - Tesla - 13/03/2025

หุ้นของ Tesla Inc. (TSLA.US) ประสบกับความผันผวนอย่างรุนแรงในไตรมาสนี้ ลดลงมากกว่า 34% ตั้งแต่ต้นปี ท่ามกลางความท้าทายที่เพิ่มขึ้นซึ่งคุกคามตำแหน่งผู้นำในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่เคยแข็งแกร่งของบริษัท...
19:14

ทรัมป์ขู่เก็บภาษีเหล้าไวน์และแชมเปญยุโรป 📉

ทรัมป์ขู่ขึ้นภาษีไวน์ฝรั่งเศสและแอลกอฮอล์จากสหภาพยุโรปสูงถึง 200% หากภาษี 50% สำหรับวิสกี้อเมริกันไม่ถูกยกเลิกทันที ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าว   แหล่งที่มา:...
17:01

ข่าวเด่น: การผลิตอุตสาหกรรมในยูโรโซน สูงกว่าคาดเล็กน้อย

การผลิตอุตสาหกรรมในยูโรโซน (มกราคม) เพิ่มขึ้น 0.8% MoM เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ที่ 0.6% MoM และลดลง -1.1% MoM ในเดือนก่อนหน้า ในแง่ของการเปลี่ยนแปลงรายปี,...
14:21

ปฏิทินเศรษฐกิจ: PPI จะยืนยันความหวังในเรื่องเงินเฟ้อได้หรือไม่ - 13/03/2025

หลังจากรายงาน CPI ของสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ ความสนใจของนักลงทุนย้ายไปที่การอ่านดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ข้อมูล CPI ที่ต่ำกว่าคาดทำให้เกิดความหวังเล็กน้อย แต่จะมีการทดสอบในวันนี้เนื่องจากตลาดคาดหวังว่าจะมีการเพิ่มขึ้นในส่วนประกอบหลักของ...

