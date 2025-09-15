ข่าวเด่น: ดัชนี CPI สุดท้ายของเยอรมนีตรงตามคาด
ข้อมูลเงินเฟ้อเยอรมนีสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ CPI สุดท้าย MoM (ก.พ.): 0.4% (จริง) เทียบกับ 0.4% (คาดการณ์) และ 0.4% (ก่อนหน้า) CPI สุดท้าย YoY (ก.พ.):...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
เพิ่มเติม
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
เพิ่มเติม
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
เพิ่มเติม
ข้อมูลเงินเฟ้อเยอรมนีสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ CPI สุดท้าย MoM (ก.พ.): 0.4% (จริง) เทียบกับ 0.4% (คาดการณ์) และ 0.4% (ก่อนหน้า) CPI สุดท้าย YoY (ก.พ.):...
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ประกอบด้วยข้อมูล GDP ของสหราชอาณาจักร ข้อมูลเงินเฟ้อจากเยอรมนี และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน ดัชนีเศรษฐกิจของยุโรปจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเศรษฐกิจในภูมิภาค...
หุ้นเอเชียพุ่งขึ้น ขณะที่หุ้นจีนพุ่งสูงสุดในรอบสองเดือนหลังจาก PBoC สัญญาจะลดอัตราดอกเบี้ย ดัชนี Shanghai Composite เพิ่มขึ้น 1.5% ขณะที่...
ดัชนีหุ้นสหรัฐขยายตัวลดลง โดย S&P 500 ร่วง 1.4%, Nasdaq 100 ลดลง 2% และ Dow Jones Industrial Average ตกลง 1.3% ขณะที่ S&P 500 กำลังเข้าใกล้การปรับฐานลง...
ราคาทองคำพุ่งทำสถิติสูงสุด ราคาทองคำแตะระดับสูงสุดใหม่ที่ 2,970.18 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่นักลงทุนแห่ซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความตึงเครียดทั่วโลก...
ตลาดหุ้นสหรัฐกลับมามีการเทขาย แม้จะมี สัญญาณการฟื้นตัวในช่วงเริ่มต้นของการซื้อขาย. รัสเซียได้แจ้งกับสหรัฐฯ ว่าสนใจที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับยูเครน. อย่างไรก็ตาม...
การเปลี่ยนแปลงก๊าซธรรมชาติจาก EIA จริง: -62B คาดการณ์: -50B ก่อนหน้า: -80B
ตลาดหุ้นสหรัฐเปิดในแดนลบเมื่อวันพฤหัสบดี โดยความรู้สึกตลาดยังคงตึงเครียดจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษี ขณะที่ข้อมูล PPI ที่แสดงการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อดีกว่าที่คาดการณ์ช่วยบรรเทาความรู้สึกเชิงลบบางส่วน ในขณะที่การเผยแพร่ข้อมูล...
หุ้น InPost (INPST.NL) ร่วงเกือบ 6% ในตลาดหุ้นดัตช์ Euronext หลังจากที่ Allegro ยักษ์ใหญ่ของอีคอมเมิร์ซในโปแลนด์ประกาศผลประกอบการ แม้ว่าผลลัพธ์จะชี้ให้เห็นถึงโอกาสการเติบโตในเชิงบวกสำหรับปี...
กาแฟลดลงกว่า 2% กดดันจากการคาดการณ์อุปทานส่วนเกิน สัญญาฟิวเจอร์สกาแฟ (COFFEE) ลดลงกว่า 2% ในวันนี้เนื่องจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการมีอุปทานส่วนเกิน...
หุ้นของ Tesla Inc. (TSLA.US) ประสบกับความผันผวนอย่างรุนแรงในไตรมาสนี้ ลดลงมากกว่า 34% ตั้งแต่ต้นปี ท่ามกลางความท้าทายที่เพิ่มขึ้นซึ่งคุกคามตำแหน่งผู้นำในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่เคยแข็งแกร่งของบริษัท...
ข้อมูลเงินเฟ้อและการว่างงานของสหรัฐฯ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ Core PPI: Actual: 3.4% YoY (ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 3.6% YoY, ลดลงจาก 3.8% YoY) MoM: Actual...
ทรัมป์ขู่ขึ้นภาษีไวน์ฝรั่งเศสและแอลกอฮอล์จากสหภาพยุโรปสูงถึง 200% หากภาษี 50% สำหรับวิสกี้อเมริกันไม่ถูกยกเลิกทันที ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าว แหล่งที่มา:...
ตลาดหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปรับตัว เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในช่วงการซื้อขายวันพฤหัสบดี อย่างไรก็ตาม ดัชนี DAX ของเยอรมนีในตลาดเงินสดปรับตัวลดลงเกือบ 0.25% (ขณะที่สัญญา...
การผลิตอุตสาหกรรมในยูโรโซน (มกราคม) เพิ่มขึ้น 0.8% MoM เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ที่ 0.6% MoM และลดลง -1.1% MoM ในเดือนก่อนหน้า ในแง่ของการเปลี่ยนแปลงรายปี,...
S&P 500, ซึ่งแทนโดยสัญญา US500, ได้ฟื้นตัวบางส่วนจากการขายทิ้งที่เกิดขึ้นล่าสุดหลังจากการอ่านข้อมูล CPI ของเดือนกุมภาพันธ์ที่ต่ำกว่าคาดการณ์ อย่างไรก็ตาม...
08:30 AM GMT, สวิตเซอร์แลนด์ - ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนกุมภาพันธ์: PPI รายเดือน: จริง 0.3%; คาดการณ์ 0.2% MoM; ก่อนหน้า 0.1% MoM PPI รายปี: จริง -0.1%;...
หลังจากรายงาน CPI ของสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ ความสนใจของนักลงทุนย้ายไปที่การอ่านดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ข้อมูล CPI ที่ต่ำกว่าคาดทำให้เกิดความหวังเล็กน้อย แต่จะมีการทดสอบในวันนี้เนื่องจากตลาดคาดหวังว่าจะมีการเพิ่มขึ้นในส่วนประกอบหลักของ...
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวบางส่วนหลัง CPI ต่ำกว่าคาด ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวจากการขาดทุนล่าสุดเมื่อวานนี้ หลังจากตัวเลข CPI เดือนกุมภาพันธ์ต่ำกว่าคาด...
ประเทศที่คุณเลือกไม่ได้รับการให้บริการ โปรดเลือกประเทศอื่น
การเปลี่ยนภาษามีผลกับการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานควบคุม