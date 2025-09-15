ข่าวเด่น: ทรัมป์ขึ้นภาษีเหล็กและอะลูมิเนียมจากแคนาดา กดดัน CAD📌
โดนัลด์ ทรัมป์สั่งให้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม 25%-50% สำหรับเหล็กและอะลูมิเนียมที่นำเข้าจากแคนาดา ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นหลังจากการประกาศนี้...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
Nasdaq กลับสู่แดนลบหลังจากขึ้นในช่วงเปิดตลาด หุ้น Oracle ร่วงหลังคาดการณ์ต่ำกว่าคาดและแนวโน้มที่อ่อนแอ ตำแหน่งงานว่างในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นในเดือนมกราคม ผลประกอบการของตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ...
03:00 PM GMT, สหรัฐฯ - ตำแหน่งงานว่าง JOLTS สำหรับเดือนมกราคม: ตัวเลขจริง 7.740 ล้านตำแหน่ง; คาดการณ์ 7.650 ล้านตำแหน่ง; ตัวเลขก่อนหน้า 7.508 ล้านตำแหน่ง การเผยแพร่ข้อมูล...
Credit Agricole ได้ออกคำแนะนำสำหรับคู่สกุลเงิน EUR/GBP Credit Agricole แนะนำให้เปิดสถานะขายในคู่สกุลเงินนี้ที่ระดับดังต่อไปนี้: Entry (market):...
น้ำมัน: น้ำมันดิบยังคงอยู่ภายใต้ความกดดันจากคำพูดของโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งพร้อมที่จะยอมสละการเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อดำเนินนโยบายการค้าต่อไป ในมุมมองของโดนัลด์...
ตลาดหุ้นจีนกลับมาได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกอีกครั้ง โดยมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากความหวังในภาคเทคโนโลยีและการสนับสนุนจากรัฐบาลในการส่งเสริมนวัตกรรม...
คู่เงินยูโร-ดอลลาร์ (EUR/USD) กำลังมีการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันนี้ โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 0.65% และทะลุระดับแนวต้านจิตวิทยาที่ 1.09 ดอลลาร์สหรัฐยังคงอ่อนค่าลง...
ตลาดหุ้นยุโรปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในวันนี้ โดยดัชนีหลักส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้น นำโดย W20 (+1.35%) และ FRA40 (+0.80%) ขณะที่ AUT20 (-0.21%) และ...
ฟิวเจอร์สของตลาดวอลล์สตรีทยังคงพยายามฟื้นตัวหลังจากการลดลงที่ผ่านมา US100 เพิ่มขึ้น 0.9% ตลาดยุโรปก็อยู่ในโซนบวก โดยดัชนี W20 ของโปแลนด์นำการเพิ่มขึ้น...
ฟิวเจอร์สของดัชนีสหรัฐฯ ฟื้นตัวอย่างระมัดระวังในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังจากร่วงลงหนักเป็นประวัติการณ์เมื่อวานนี้ โดย Nasdaq 100 ดิ่งลง 3.8% ซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปี...
ดัชนีหุ้นสหรัฐดิ่งลงอย่างหนักในวันจันทร์ โดย S&P 500 ลดลง 2.3%, Nasdaq 100 ร่วง 3.4% และ Dow Jones Industrial Average ตกลง 1.2% ขณะที่นักลงทุนพากันเทขายหุ้นจากความกังวลว่าเศรษฐกิจอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยอันเป็นผลจากความไม่แน่นอนของนโยบายภาษีการค้าของสหรัฐ ประธานาธิบดีโดนัลด์...
หุ้นของ Tesla (TSLA) ประสบกับการขายทิ้งอย่างรุนแรงในวันจันทร์ ลดลงมากกว่า 12% ทำให้ราคาหุ้นตกลงไปถึงระดับต่ำสุดในปี 2025 ปัจจุบันหุ้นของ Tesla ตกลงไปถึงระดับที่เคยเห็นครั้งสุดท้ายในวันที่...
ราคาบิตคอยน์ลดลงอย่างมาก ลดลง 4.5% มาอยู่ที่ 78,800 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการขาดทุนต่อเนื่องเป็นครั้งที่ห้า แม้ว่านโยบายส่งเสริมคริปโตจากประธานาธิบดีทรัมป์จะมีผลกระทบต่อทิศทางของตลาด หุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโตดิ่งลงตามตลาด หุ้นที่มีความเชื่อมโยงกับคริปโตลดลงอย่างหนัก...
ธนาคารกลางนิวยอร์ก (Federal Reserve Bank of New York) ได้เผยแพร่การสำรวจความคาดหวังของผู้บริโภคสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความคาดหวังเงินเฟ้อในระยะสั้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย...
What's Behind the Dollar's Weakness? Trade Policy: Currently, uncertainty regarding Donald Trump's trade policy is most frequently...
หุ้นของ Robinhood Markets (HOOD.US) ร่วงลง 12% วันนี้หลังจากที่บริษัทตกลงที่จะชำระเงินค่าปรับกับ FINRA มูลค่ามหาศาล โดยสองบริษัทในเครือของ Robinhood จะจ่ายเงินประมาณ...
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง ขณะที่ VIX พุ่งสูงขึ้น: US100 -0.97%, US500 -0.56%, US30 -0.10%, US2000 +0.07%. VIX พุ่งขึ้น +2.90% สู่ 23.03 การเทขายในยุโรปทวีความรุนแรง:...
การเปิดสัปดาห์ใหม่ไม่ได้ช่วยให้ตลาดหุ้นสหรัฐฟื้นตัวได้ โดยหุ้นเทคโนโลยีหลักถูกเทขายก่อนเปิดตลาด นำโดย Alphabet (-2.6%), Tesla (-4.0%), Microsoft (-1.5%),...
สถานการณ์ตลาดทั่วไป: ตลาดยุโรปกำลังลดลงในช่วงการซื้อขายวันจันทร์ ดัชนี DAX ของเยอรมนีในตลาดเงินสดลดลงเกือบ 1.4% (สัญญา DE40 ลดลง 2.3%) วันนี้ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ...
